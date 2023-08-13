«Зенит» на 5 очков отстает от «Краснодара» после 4-го тура РПЛ. 7 очков и 7 голов в 4 матчах – худший старт клуба при Семаке
«Зенит» показал худший старт в чемпионате России при Сергее Семаке.
После четырех туров Мир РПЛ петербуржцы набрали 7 очков и отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. В этих матчах «Зенит» забил 7 голов.
Это худший старт команды под руководством Семака. В сезоне-2018/19 «Зенит» набрал 12 очков и забил 8 голов в 4 первых турах, в сезоне-2019/20 было 10 очков (7 голов), в сезоне-2020/21 – 12 очков (10 забитых мячей), в сезоне-2021/22 – 12 очков (13 голов), в прошлом сезоне – 8 очков и 9 голов.
В следующем туре чемпион России сыграет со «Спартаком» на выезде.
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Но в главном эпизоде разобрался, хоть на том спасибо