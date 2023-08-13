«Зенит» на 5 очков отстает от «Краснодара» после 4-го тура РПЛ. 7 очков и 7 голов в 4 матчах – худший старт клуба при Семаке

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

«Зенит» показал худший старт в чемпионате России при Сергее Семаке.

После четырех туров Мир РПЛ петербуржцы набрали 7 очков и отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. В этих матчах «Зенит» забил 7 голов.

Это худший старт команды под руководством Семака. В сезоне-2018/19 «Зенит» набрал 12 очков и забил 8 голов в 4 первых турах, в сезоне-2019/20 было 10 очков (7 голов), в сезоне-2020/21 – 12 очков (10 забитых мячей), в сезоне-2021/22 – 12 очков (13 голов), в прошлом сезоне – 8 очков и 9 голов.

В следующем туре чемпион России сыграет со «Спартаком» на выезде.

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69 комментариев

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el ruso guapo
Наш футбол такой смешной, конечно. Комментаторы не понимают где может быть пенальти и не видят, что нужно рассматривать руку. Футболисты факела смеются и тоже не понимают что произошло, а зря. В итоге судьи приняли абсолютно верное решение. Фол со стороны игрока факела был.
+73
-17
+56
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Evil_Alastar
Ответ Monkin Murkin
Да ,судья грамотно разобрался .
1 грамотное решение за весь матч))
+34
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Лев Бабенко
Судья матч очень странный провёл (Клаудиньо и других лупили 80 минут по ногам, но жёлтые раздавали зенитовцам), легендарный петербургский админресурс.

Но в главном эпизоде разобрался, хоть на том спасибо
+29
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+21
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Monkin Murkin
Ответ el ruso guapo
Наш футбол такой смешной, конечно. Комментаторы не понимают где может быть пенальти и не видят, что нужно рассматривать руку. Футболисты факела смеются и тоже не понимают что произошло, а зря. В итоге судьи приняли абсолютно верное решение. Фол со стороны игрока факела был.
Да ,судья грамотно разобрался .
+26
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bellyashe
Ответ евГений
Классическая судейская победа Зенита И после этого газовые лицемеры смеют жаловаться на судейство Позор и мерзость.
даже не сомневался в появлении таких комментариев) матч хоть смотрел, гений?)
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Артем Галкин
Зенит с победой.судья-клоун
+13
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Evgeny Trifonov
Шадыханову надо было в футболке Факела судить. 12 игрок команды из Воронежа
+15
-5
+10
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ponso
Комментаторы дно. Московского как всегда невозможно слушать.
+7
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Monkin Murkin
не должен клуб уровня Зенита играть в 5 зщ ,тем более дома против Факела...
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Monkin Murkin
Заслуженная победа,хоть и играли не очень ,следующий наш фарм московский ,которого унижать надо.
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Dmitriy6354
Ответ Evil_Alastar
1 грамотное решение за весь матч))
И то с помощью ВАР...))) Там сразу свистнуть и играть дальше. В метре стоял, в метре🤡😂😂😂
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DieselV
Ответ el ruso guapo
Наш футбол такой смешной, конечно. Комментаторы не понимают где может быть пенальти и не видят, что нужно рассматривать руку. Футболисты факела смеются и тоже не понимают что произошло, а зря. В итоге судьи приняли абсолютно верное решение. Фол со стороны игрока факела был.
зачем судью позвали к монитору? ВАР теперь рассматривает обычные фолы в атаке?
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Мурад Сабиев
Суть не в том, правильное или неправильное решение принял судья. Суть в том, насколько зенит сейчас слаб, что допускает такие ситуации, где есть риск потерять домашнюю победу над одной из самых слабых команд в чемпионате. Потеря нескольких игроков команды для меня не оправдание. Все команды в чемпионате по составу уступают текущему зениту. Вопросы к тренеру, почему не может построить игру команды.
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rarog
Ренан сегодня играл за Факел
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Саша
Ответ Mihail0910
Нет зрелища печальнее на свете, чем бездомный жалующийся на арбитра в интернете
иди вату катай чёрт
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InGrid
Ответ Monkin Murkin
Да ,судья грамотно разобрался .
К сожалению, не во всех эпизодах он разбирался верно. Реально пропустил кучу нарушений с обеих сторон. Но с пенальти все верно рассудил - если бы руки не было и был гол, то его также должны были бы отменять из-за нарушения на Васильеве.
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Roon95
Ответ евГений
Классическая судейская победа Зенита И после этого газовые лицемеры смеют жаловаться на судейство Позор и мерзость.
парень, ты смешной до безобразия
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Иван Есев
Зенит только разгоняется, в следующем матче никакой пощады красно-белым!
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Alex_V69
Статистика - страшная вещь. С ее помощью можно подтвердить любое утверждение. Главное, выбрать из кучи показателей правильный и в нужное время)
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Monkin Murkin
Ответ Арасланов Роман
Унижаешь ты только своего парня в постели)
иди поплачь ,может поможет)
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Олег Петров
Ответ el ruso guapo
Наш футбол такой смешной, конечно. Комментаторы не понимают где может быть пенальти и не видят, что нужно рассматривать руку. Футболисты факела смеются и тоже не понимают что произошло, а зря. В итоге судьи приняли абсолютно верное решение. Фол со стороны игрока факела был.
Чистый пенальти
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Никита Самарин
Если бы не судья, было бы ещё хуже.
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jdrk
Ответ Mixos Demid
Когда б.мж не может, ему судья поможет!
Сочувствую тебе и твоей адекватности!
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Удар Кержакова
Ответ DieselV
зачем судью позвали к монитору? ВАР теперь рассматривает обычные фолы в атаке?
ВАР смотрит все падения в штрафной. Если бы Шадыханов посчитал, что это не фол на Васильеве, то должен был поставить пенальти. Игра рукой очевидная.
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DieselV
Ответ el ruso guapo
Затем, что он не увидел этот фол. Лучше посмотреть и убедиться лишний раз, чем допустить ошибку.
вот только в протоколе ВАР нет такой причины "на всякий случай глянуть". Есть четкие инструкции.
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