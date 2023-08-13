«Реал» не подпишет замену Милитао. При необходимости Анчелотти будет использовать в центре защиты игроков других позиций или резервистов
«Реал» не будет покупать замену травмированному защитнику Эдеру Милитао.
Ранее бразилец порвал крестообразные связки колена и пропустит не менее девяти месяцев.
По информации COPE, «Мадрид» не планирует искать замену Милитао на трансферном рынке.
В распоряжении тренера Карло Анчелотти осталось три номинальных центральных защитника: Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо. Если кто-то из них будет недоступен для игры, итальянский специалист планирует либо брать игроков из резервной команды, либо использовать в центре защиты футболистов с других позиций.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Ожидание: "Круто, я буду учеником самого Модрича, он научит меня многому и через пару лет я стану лучшим полузащитником"
Реальность: "Как это вратарь? Только в субботу играл в центре обороны😐"
Ведь они не могут получить травмы(как Алаба) отбывать дисквалификацию за перебор карточек
Кстати, какие это по счёту последние штаны Барселоны ? 200 тысяч готовы и миллион на подходе ?
Игрок, который для игрока центра поля как-то не очень здорово читает игру переходит на позицию, которая требует наиболее крутого чтения игры
Как болельщик Барселоны полностью поддерживаю