«Реал» не подпишет замену Милитао. При необходимости Анчелотти будет использовать в центре защиты игроков других позиций или резервистов

«Реал» не будет покупать замену травмированному защитнику Эдеру Милитао.

Ранее бразилец порвал крестообразные связки колена и пропустит не менее девяти месяцев.

По информации COPE, « » не планирует искать замену на трансферном рынке.

В распоряжении тренера осталось три номинальных центральных защитника: Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо. Если кто-то из них будет недоступен для игры, итальянский специалист планирует либо брать игроков из резервной команды, либо использовать в центре защиты футболистов с других позиций.

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