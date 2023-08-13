«Реал» не подпишет замену Милитао. При необходимости Анчелотти будет использовать в центре защиты игроков других позиций или резервистов

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эдер Милитао Футбол

«Реал» не будет покупать замену травмированному защитнику Эдеру Милитао.

Ранее бразилец порвал крестообразные связки колена и пропустит не менее девяти месяцев.

По информации COPE, «Мадрид» не планирует искать замену Милитао на трансферном рынке.

В распоряжении тренера Карло Анчелотти осталось три номинальных центральных защитника: Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо. Если кто-то из них будет недоступен для игры, итальянский специалист планирует либо брать игроков из резервной команды, либо использовать в центре защиты футболистов с других позиций.

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47 комментариев

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Арасланов Роман
Камавинге приготовиться
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Отец Абду
А Перес мог бы подписать Рамоса на сезон...
+25
-3
+22
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Евгений Вырныгаев
Камавинга
Ожидание: "Круто, я буду учеником самого Модрича, он научит меня многому и через пару лет я стану лучшим полузащитником"
Реальность: "Как это вратарь? Только в субботу играл в центре обороны😐"
+11
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Бенисио Дель Пьеро
Не понимаю политику Переса. Состав совсем неукомплектован. Справа в защите один травматичный Карваахаль, от которого в новой схеме требуется ещё больше забегать вперёд, а он в силу возраста столько успевать не сможет. Плюс от таких забегов повысится нагрузка, а следовательно травматичность возрастёт. Нападение на одном Виниусе держится, которого теперь будут крыть ещё усерднее, а в случае его травмы все станет совсем плохо. Ещё и Милитао вылетел. Алабу ещё в прошлом сезоне здоровье подводило. А требовать от Анчелотти наверняка будут побед во все соревнованиях. Странная экономия. Бчк к примеру последние штаны продает ради сиюминутного усиления состава
+17
-9
+8
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vcaireac
Никаких больших ожиданий лично у меня от сезона...Странное поведение руководства на трансферном рынке.
+10
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corazón blanco
Большая ошибка со стороны Мадрида. Талантливого Рафу Марина отдали в Алавес. Вальехо тоже отпустили в аренду. Рамос - идеальный вариант. в Париже был одним из лучших, заодно мог бы и завершить свою карьеру в Мадриде, как многие болельщики и мечтали.
+11
-4
+7
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Борщ со сметанкой
Ответ Garikus89
У Реала экономия для Мбаппе чтоль? За два сезона только Беллингема взяли вроде)
Чуамени за сотку видимо уже манекен
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SergioRamos92
Ответ Azatgeldi
Зачем подписывать кого-то, когда есть Рюди?
Ну да,ведь 3 ЦЗ на весь сезон и 4 турнира это шикарное решение
Ведь они не могут получить травмы(как Алаба) отбывать дисквалификацию за перебор карточек
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Garikus89
У Реала экономия для Мбаппе чтоль? За два сезона только Беллингема взяли вроде)
+5
-2
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No Comment
Анчелоти зимой отправят в отставку
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ponso
Что мешает вернуть Рамоса на сезон...
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R902
у Реала скамейка шикарная, кроме атаки)
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XavIniesta2008-2015
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не понимаю политику Переса. Состав совсем неукомплектован. Справа в защите один травматичный Карваахаль, от которого в новой схеме требуется ещё больше забегать вперёд, а он в силу возраста столько успевать не сможет. Плюс от таких забегов повысится нагрузка, а следовательно травматичность возрастёт. Нападение на одном Виниусе держится, которого теперь будут крыть ещё усерднее, а в случае его травмы все станет совсем плохо. Ещё и Милитао вылетел. Алабу ещё в прошлом сезоне здоровье подводило. А требовать от Анчелотти наверняка будут побед во все соревнованиях. Странная экономия. Бчк к примеру последние штаны продает ради сиюминутного усиления состава
Вот вам и гений Переса
Кстати, какие это по счёту последние штаны Барселоны ? 200 тысяч готовы и миллион на подходе ?
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ars_mamluk
Сезон будет очень непростой, нужно поддерживать команду как следует.
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Ruslan-Spartakforever
Бомжиииии
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Uragan Boy
зря
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Ответ ponso
Что мешает вернуть Рамоса на сезон...
духа
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Val Smith
Бланко продали, а в составе даже чистого опорника нет, Менди он решил использовать? Очень странное решение.
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Tiestorzn17
Значит снова Камавинга 😁
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Джон Харпер
Ответ corazón blanco
Большая ошибка со стороны Мадрида. Талантливого Рафу Марина отдали в Алавес. Вальехо тоже отпустили в аренду. Рамос - идеальный вариант. в Париже был одним из лучших, заодно мог бы и завершить свою карьеру в Мадриде, как многие болельщики и мечтали.
Про Рамоса было бы идеально.
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Real_v_dushe
А в аренду взять защитника на 1 сезон никак нельзя?
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songbilong
Алаба, Рюдигер, Начо устраивают, можно молодым дать шанс + Орельен может отпуститься вниз, а на его место Себальос
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Sardor Sobirov
Так сразу бы и сказал что Камавингга
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XavIniesta2008-2015
Ответ Арасланов Роман
Камавинге приготовиться
Кстати, реально интересный эксперимент
Игрок, который для игрока центра поля как-то не очень здорово читает игру переходит на позицию, которая требует наиболее крутого чтения игры
Как болельщик Барселоны полностью поддерживаю
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corazón blanco
Ответ Val Smith
Бланко продали, а в составе даже чистого опорника нет, Менди он решил использовать? Очень странное решение.
Тчуамени - профильный опорный полузащитник.
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