Де Йонг о желании «Барсы» продать его прошлым летом: «Они хотели денег, но я был против. Это клуб моей мечты, хочу провести тут всю жизнь»

Теги Барселона Ла Лига Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг рассказал, что никогда не хотел уходить из «Барселоны».

– Вы стали одним из капитанов «Барселоны». Как вы это восприняли?

– Войти в число капитанов – большая честь для меня. Я всегда мечтал играть здесь. И стать одним из капитанов, когда ты из Нидерландов, а не из Испании или Каталонии, – это большая честь.

– Вы уже чувствуете себя лидером?

– Думаю, я не очень-то изменился как человек. Я не начну кричать в раздевалке. Я не такой. Но, возможно, я смогу подавать хороший пример, предупреждать партнеров о чем-то или помогать им.

– Что происходило в прошлом году, когда вы поняли, что вас готовы продать? За год вы прошли путь от игрока, которого хотят продать, до капитана.

– У «Барсы» были... (вздыхает). Ситуация такая, какая есть. Экономически «Барса» не в лучшем положении. И они могли получить за меня много денег. Возможно, клуб подумал, что лучше продать меня и получить эти деньги. Но я не хотел уходить. Для меня всегда все было ясно. Я не хотел. Вот почему я был очень спокоен. Я просто принял решение.

– Какой была главная причина вашего желания остаться в «Барсе»? Вы были очень нацелены на это.

– Я всегда хотел играть за «Барсу». В первые годы мы не выиграли Ла Лигу, не проходили далеко в Лиге чемпионов. Выиграли только Кубок Испании. Чтобы стать успешным в «Барсе», нужно было еще многое сделать. И еще я увидел, что прошлым летом команда стала лучше. Пришли игроки высокого уровня. И поэтому я хотел остаться. Это клуб моей мечты, я хочу провести в «Барсе» всю жизнь. Я не хотел уходить вот так, – сказал Френки де Йонг.

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16 комментариев

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falkao2013
Красава Френки! Достойный капитан!
+15
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Кирилл
Самое главное, что эти разногласия между клубом и Френки были решены и сейчас Де Йонг является одним из лидеров Барселоны )

Надеюсь, проведет долгую карьеру в Барселоне на высоком уровне )
+9
-2
+7
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Ansu Fati
Ответ therealgreenman
С такой личкой я бы тоже был против перехода…
МЮ предложил ему 22 млн €, на 5 млн € больше, чем сейчас
+6
0
+6
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Игорь Климов
Это отличное желание Де Йонга, удачи ему в карьере!
+11
-7
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therealgreenman
С такой личкой я бы тоже был против перехода…
+8
-4
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Vinnipukh Vinni
Ответ falkao2013
Красава Френки! Достойный капитан!
Осталось это доказать игрой в больших матчах. Пока ему это не удавалось. Нужно прибавлять.
+3
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7jvyrwnqvc
Красавчик такие игроки нам нужен
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ljolik888
Болельщики Барселоны не против долгово прибывания Френки в команде! Главное развиваться и показывать отличный футбол - что я ему и желаю !
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Lindeman
Очень рад, что же Йонг в итоге остался
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Rachid
Френки правильный, духовитый парень - предан Барселоне - убедил Лапорту и Ко - и правильно сделал!
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FINT\REDONDO
С такой-то зарплатой куда он свалит.) даже в Саудовской Аравии столько платить не будут.)
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El illusionista
Ответ therealgreenman
С такой личкой я бы тоже был против перехода…
Думаю не надо говорить, что клубы которые его хотят купить, предлагают ему больше денег. Да зарплата относительно остальных большая, но она с каждым годом уменьшается, если не ошибаюсь. Через пару лет продлит контракт уже по новым условиям, а не как с Бармалеем, который их из потолка брал.
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