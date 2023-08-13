Де Йонг о желании «Барсы» продать его прошлым летом: «Они хотели денег, но я был против. Это клуб моей мечты, хочу провести тут всю жизнь»

Френки де Йонг рассказал, что никогда не хотел уходить из «Барселоны».

– Вы стали одним из капитанов «Барселоны». Как вы это восприняли?

– Войти в число капитанов – большая честь для меня. Я всегда мечтал играть здесь. И стать одним из капитанов, когда ты из Нидерландов, а не из Испании или Каталонии, – это большая честь.

– Вы уже чувствуете себя лидером?

– Думаю, я не очень-то изменился как человек. Я не начну кричать в раздевалке. Я не такой. Но, возможно, я смогу подавать хороший пример, предупреждать партнеров о чем-то или помогать им.

– Что происходило в прошлом году, когда вы поняли, что вас готовы продать? За год вы прошли путь от игрока, которого хотят продать, до капитана.

– У «Барсы» были... (вздыхает). Ситуация такая, какая есть. Экономически «Барса» не в лучшем положении. И они могли получить за меня много денег. Возможно, клуб подумал, что лучше продать меня и получить эти деньги. Но я не хотел уходить. Для меня всегда все было ясно. Я не хотел. Вот почему я был очень спокоен. Я просто принял решение.

– Какой была главная причина вашего желания остаться в «Барсе»? Вы были очень нацелены на это.

– Я всегда хотел играть за «Барсу». В первые годы мы не выиграли , не проходили далеко в Лиге чемпионов. Выиграли только Кубок Испании. Чтобы стать успешным в «Барсе», нужно было еще многое сделать. И еще я увидел, что прошлым летом команда стала лучше. Пришли игроки высокого уровня. И поэтому я хотел остаться. Это клуб моей мечты, я хочу провести в «Барсе» всю жизнь. Я не хотел уходить вот так, – сказал Френки де Йонг.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?