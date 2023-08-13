Мбаппе сегодня обсудит будущее с Аль-Хелайфи. Форвард прибыл на базу «ПСЖ» через черный вход

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Нассер Аль-Хелайфи сегодня обсудит с Килианом Мбаппе его будущее.

Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении нападающего в состав команды. Это произошло после «очень конструктивных и позитивных переговоров».

Как пишет L’Équipe, сегодня утром президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прибыл на базу клуба в Пуасси. Там он должен пообщаться с Мбаппе.

RMC Sport сообщает, что Килиан прибыл на базу парижан через черный вход, миновав болельщиков, которые присутствовали в зоне для фанатов, и подтверждает, что форвард сегодня пообщается с Аль-Хелайфи.

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

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10 комментариев

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Назар Игорь
Жадный афролягушатник.
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hiper74
Мбаппе пролез через канализацию.
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QWertY
Продлит контракт еще на 3 года, с условием перехода в реал в 2026м году)
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Murkin Monksik
под дулом автомата охранников шейха будут разговаривать о продлении контракта )))
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ArnoNeputevy
Нет, через чёрный выход.
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Пушка_Кутепова
Как они друг другу в глаза смотрят , один доит , другой упрекает , запрещает посещать стадион итд
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Vitamin_B
а он с мамой приехал? она там всем рулит )
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Пирс Морган
Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки
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