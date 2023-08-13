Мбаппе сегодня обсудит будущее с Аль-Хелайфи. Форвард прибыл на базу «ПСЖ» через черный вход

Нассер Аль-Хелайфи сегодня обсудит с Килианом Мбаппе его будущее.

Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении нападающего в состав команды. Это произошло после «очень конструктивных и позитивных переговоров».

Как пишет L’Équipe, сегодня утром президент « » прибыл на базу клуба в Пуасси. Там он должен пообщаться с Мбаппе.

RMC Sport сообщает, что прибыл на базу парижан через черный вход, миновав болельщиков, которые присутствовали в зоне для фанатов, и подтверждает, что форвард сегодня пообщается с Аль-Хелайфи.

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

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