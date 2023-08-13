Энрике про 0:0: «ПСЖ» был явно лучше «Лорьяна» и заслужил победу. Они лишь три раза пересекли центр поля в 1-м тайме»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лорьян Луис Энрике Футбол

Луис Энрике заявил, что «ПСЖ» заслужил победу над «Лорьяном».

Парижане сыграли вничью 0:0 в матче первого тура Лиги 1.

«У меня смешанные эмоции. Мне понравилось отношение футболистов «ПСЖ». Команда прекрасно сыграла в обороне.

«Лорьян» лишь три раза пересекал центр поля в первом тайме, хотя это команда, которая играет очень хорошо.

Однако мы действовали недостаточно остро в штрафной площади соперника, недостаточно создавали моментов.

Тем не менее мы были явно лучше соперника, но не смогли забить голы, которые необходимы для победы. Думаю, что мы заслужили победу», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

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31 комментарий

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Royal Watcher
Тупо автобус в 90% владения, главные игроки атаки: 2 цз перепасовывающиеся друг с другом…
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Богдан Агафонов
1001 передача/ точные - 939 (по Sofascore) и всего 1 голевой момент.

Энрике в своем стиле. Вата.
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Pelerin
Ответ QWertY
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Энрике топчик, уже даëт результат! ПСЖ смог завоевать целое очко! Глядишь, и не вылетят!!
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psixyec
ПСГ еще не поняли, в какую дыру они попали, поставив этого физрука главным тренером. Так можно и Лансу/Марселю отдать чемпионство. Вангую, что будет триллион передач между защитниками, называемая в народе Вато-ката, прелесть которой мы увидел на ЧМ против тех же японцев.
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LaffyTaffy
То, что сегодня показал ПСЖ во главе с Энрике- это антифутбол.
Эти люди еще получают миллионы евро. Вопрос: за что?
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Богдан Агафонов
Ответ Ноябрьский Набат
А вспомните его Сборную Испании из молодёжи, атака была на уровне. Размотали кого то там или 7:0 или 7:1 Если считать кто играл в атаке. А потом он испугался такой бури и чемодан. вокзал. Мадрид.
Я вспоминаю его сборную на ЧМ-22. Этого мне достаточно
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Камил Мамедов
Ответ Роман
Физрук, у тебя 90% шанса взять лигу 1. Нельзя такое упускать. Ведь ПСЖ за последние 10 лет 9 раз брали французскую лигу 1.
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Михаил Сергеевич
Это тот самый ПСЖ, которому Месси не дал ЛЧ взять?)))
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Роман
Физрук, у тебя 90% шанса взять лигу 1. Нельзя такое упускать.
Ведь ПСЖ за последние 10 лет 9 раз брали французскую лигу 1.
+3
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VictiM VIP
Ответ Роман
Физрук, у тебя 90% шанса взять лигу 1. Нельзя такое упускать. Ведь ПСЖ за последние 10 лет 9 раз брали французскую лигу 1.
Слушай, Ром, а если в этом году всё плохо будет, всё на барселоновского Энрике спишем или будут ещё нюансы ?
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Street Fighter
Ответ LaffyTaffy
То, что сегодня показал ПСЖ во главе с Энрике- это антифутбол. Эти люди еще получают миллионы евро. Вопрос: за что?
Да за что вообще люди из футбольной сферы получают такие деньги?
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Alexander Prokofyev
Краснодар - Оренбург вот где зрелище, скорости и драма. А нее это ваше унылое ПСЖ
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Геннадий Тимченко
если такая шляпа с недопуском игроков владельцами на поле продолжится, то после третьего неудачного матча Энрике выдаст на пресс-конференции что-то подобное прощальному спитчу Конте в Тотенхеме 🤣
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Direct free kick
Где-то в Риме смеётся великий Моуриньо, который собирается выиграть ЛЕ и попасть в 4-ку серии А с Белотти на острие
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Усатый КозлоБык ©
Ватокат на стриме?
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Ничего Смешного
Год назад Месси, Мбаппе, Неймар - сейчас какие-то непонятные ребята. Для меня этот «проект» вообще не понятен. Тренеров меняют, как перчатки, со старичками прощаются ужасно, звёзд купили и уже продали или отпустили.
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Никола Тесла
Пока без Неймара, Мбаппе лучше не стало
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Фарид Харисов
Очевидно, что Энрике нужен Мбаппе.

Без мега-звёздного игрока в атаке вся его тактика становится просто унылейшим ватокатом который даже аутсайдеру перетерпеть не проблема.
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