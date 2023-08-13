Энрике про 0:0: «ПСЖ» был явно лучше «Лорьяна» и заслужил победу. Они лишь три раза пересекли центр поля в 1-м тайме»
Луис Энрике заявил, что «ПСЖ» заслужил победу над «Лорьяном».
Парижане сыграли вничью 0:0 в матче первого тура Лиги 1.
«У меня смешанные эмоции. Мне понравилось отношение футболистов «ПСЖ». Команда прекрасно сыграла в обороне.
«Лорьян» лишь три раза пересекал центр поля в первом тайме, хотя это команда, которая играет очень хорошо.
Однако мы действовали недостаточно остро в штрафной площади соперника, недостаточно создавали моментов.
Тем не менее мы были явно лучше соперника, но не смогли забить голы, которые необходимы для победы. Думаю, что мы заслужили победу», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Энрике в своем стиле. Вата.
Эти люди еще получают миллионы евро. Вопрос: за что?
Ведь ПСЖ за последние 10 лет 9 раз брали французскую лигу 1.
Без мега-звёздного игрока в атаке вся его тактика становится просто унылейшим ватокатом который даже аутсайдеру перетерпеть не проблема.