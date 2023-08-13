Беллингем о голе и 2:0 с «Атлетиком»: «Особенный дебют. Действия партнеров по «Реалу» приносят удовольствие»
Джуд Беллингем высказался после гола в дебютном матче за «Реал».
Вчера полузащитник забил «Атлетику» (2:0) в матче 1-го тура Ла Лиги.
«Я ударил не очень хорошо, но мяч залетел. Мне немного повезло... Но это сработало.
По-настоящему особенный дебют. Победа – это самое важное. Я отлично чувствую себя рядом с партнерами. Мы доминировали, создавали моменты. Во втором тайме пришлось чуть больше побороться, мы сыграли на контратаках. «Реал» мог забить больше.
То, что мои партнеры делают с мячом и без него, доставляет удовольствие. Играть с улыбкой очень легко, мне нравится так играть. Счастлив, что «Реал» победил, а я забил», – сказал Беллингем клубному телевидению «Реала».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Это очень большая редкость на сегодняшний день.
В отличие от черепашки видно что Джуд действительно хотел быть в Реале и особых условий не выдвигал хотя за ним выстроились множество топ клубов.
Рууд Гуллит, в свое время, производил подобное впечатление.