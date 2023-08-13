Беллингем о голе и 2:0 с «Атлетиком»: «Особенный дебют. Действия партнеров по «Реалу» приносят удовольствие»

Джуд Беллингем высказался после гола в дебютном матче за «Реал».

Вчера полузащитник забил « » (2:0) в матче 1-го тура .

«Я ударил не очень хорошо, но мяч залетел. Мне немного повезло... Но это сработало.

По-настоящему особенный дебют. Победа – это самое важное. Я отлично чувствую себя рядом с партнерами. Мы доминировали, создавали моменты. Во втором тайме пришлось чуть больше побороться, мы сыграли на контратаках. «Реал» мог забить больше.

То, что мои партнеры делают с мячом и без него, доставляет удовольствие. Играть с улыбкой очень легко, мне нравится так играть. Счастлив, что «Реал» победил, а я забил», – сказал клубному телевидению « ».

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