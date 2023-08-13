Беллингем о голе и 2:0 с «Атлетиком»: «Особенный дебют. Действия партнеров по «Реалу» приносят удовольствие»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался после гола в дебютном матче за «Реал».

Вчера полузащитник забил «Атлетику» (2:0) в матче 1-го тура Ла Лиги.

«Я ударил не очень хорошо, но мяч залетел. Мне немного повезло... Но это сработало.

По-настоящему особенный дебют. Победа – это самое важное. Я отлично чувствую себя рядом с партнерами. Мы доминировали, создавали моменты. Во втором тайме пришлось чуть больше побороться, мы сыграли на контратаках. «Реал» мог забить больше.

То, что мои партнеры делают с мячом и без него, доставляет удовольствие. Играть с улыбкой очень легко, мне нравится так играть. Счастлив, что «Реал» победил, а я забил», – сказал Беллингем клубному телевидению «Реала».

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9 комментариев

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bostonKG
Просто супер Мега трансфер🔥👍🔥👍
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дамьен
Вот так и должен выглядеть адекватный многомиллионный трансфер молодого игрока.
Это очень большая редкость на сегодняшний день.
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corazón blanco
Да и твои действия на поле приносят нам удовольствие. Отлично руководил атакой, ну и пару сольных неплохих проходов совершил. Не даром МВП матча.
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Tyrone Woodley
Очень хорошо себя проявил Джуд, надеюсь продолжит в том же духе. Моё отношение к этому трансферу было негативное. Посмотрим что в итоге выйдет, но пока к счастью он заткнул рот мне уж точно!
В отличие от черепашки видно что Джуд действительно хотел быть в Реале и особых условий не выдвигал хотя за ним выстроились множество топ клубов.
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vel
Мощь и техника в одном флаконе - редкое сочетание.

Рууд Гуллит, в свое время, производил подобное впечатление.
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ParvizLNDRreal
Парень просто влюбляет в себя, своими действиями, что на поле, что за полем.
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Eziiko
Спортс а где новость про Милитао? У него вроде как кресты.....
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AnMe
Сделал хорошую игру, так еще и команду отметил. У человека не только большие амбиции, но и характер на пользу команды. 👍🏼 все еще думаю, что переоценен, но буду рад ошибаться. Понятное дело, что видно будет только со временем + адаптацию нужна.
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