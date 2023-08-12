У Месси 8 голов и 1 ассист в 5 матчах за «Интер Майами»
Лионель Месси продлил голевую серию в «Интер Майами» до 5 матчей.
Сегодня аргентинец забил гол в игре 1/4 финала Кубка лиг с «Шарлотт» (4:0).
Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, 5:3 по пен.), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поразил ворота «Крус Асуль» (2:1).
Таким образом, Месси забивал в каждом из 5 матчей за «Интер Майами» в Кубке лиг. В МЛС форвард пока не дебютировал.
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Разница между Месси и другими в том, что он придаёт им уверенности и думает о своих игроков больше, чем о карьере. Месси не первый, не второй, не последний раз даёт пенальти товарищам по команде и очередной раз доказывает, что ему личные рекорды особо не важны... Просто лучший!
Конечно,рано или поздно серия прервётся, но парень не просто забивает, а ведёт игру, что намного важнее голов и передач !
Атака просто расцвела, везде почти всегда 3+ голов
Как же жаль, что в Европе не остался (((