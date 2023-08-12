У Месси 8 голов и 1 ассист в 5 матчах за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси продлил голевую серию в «Интер Майами» до 5 матчей.

Сегодня аргентинец забил гол в игре 1/4 финала Кубка лиг с «Шарлотт» (4:0).

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, 5:3 по пен.), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поразил ворота «Крус Асуль» (2:1).

Таким образом, Месси забивал в каждом из 5 матчей за «Интер Майами» в Кубке лиг. В МЛС форвард пока не дебютировал.

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32 комментария

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Отец Абду
Поздравляю Интер Майами с выходом в полуфинал, а Месси с очередным голом!

Разница между Месси и другими в том, что он придаёт им уверенности и думает о своих игроков больше, чем о карьере. Месси не первый, не второй, не последний раз даёт пенальти товарищам по команде и очередной раз доказывает, что ему личные рекорды особо не важны... Просто лучший!
+31
-5
+26
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Игорь Климов
На данное время Месси лучший бомбардир турнира, при этом Лео уступил право на пробитие двух пенальти своему партнёру.
+24
-8
+16
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Ювентиниус
Ответ yrok77
Комментарий скрыт
Кое кто блогадаря пенальти себе сделал имя. Что то непомню отдавал пенальти кому то(
+13
-3
+10
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Даниил Гутин
Месси сейчас -- лучший бомбардир Кубка Лиг, до этого матча он делил это звание
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-2
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RUSLAN USMANKULYYEW
Goat и в Америке Goat
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Tseren031293
Гений снова решает, Интер Майами из безнадёжного аутсайдера превращается в непобедимого претендента.
Конечно,рано или поздно серия прервётся, но парень не просто забивает, а ведёт игру, что намного важнее голов и передач !
Атака просто расцвела, везде почти всегда 3+ голов
Как же жаль, что в Европе не остался (((
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VERBLYUD
Ответ JealousOne
Рон когда пришел сразу пента трик положил
Во-первых, не пента-трик, а покер, во-вторых, ты видел вратаря, в ворота которого он забивал эти голы? Месси хотя бы против профессиональных футболистов играет)
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Tseren031293
Играя с Лео-Тэйлор превратился в Холланда
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Всеволод Бобров
Ответ VERBLYUD
Не думаю, что это комплимент для Тейлора. Холанд обычный замыкатель, а Тейлор, судя по этим 5 играм, довольно разносторонний игрок.
ну холанд скорее необычный замыкатель, если брать его эффективность)
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BZB
Удачи Месси в борьбе за первый титул в Америке!
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VERBLYUD
Ответ Tseren031293
Играя с Лео-Тэйлор превратился в Холланда
Не думаю, что это комплимент для Тейлора. Холанд обычный замыкатель, а Тейлор, судя по этим 5 играм, довольно разносторонний игрок.
+6
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VERBLYUD
И это при том, что сегодня снова отдал пенальти Мартинесу!
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KTK
Ответ Ювентиниус
Кое кто блогадаря пенальти себе сделал имя. Что то непомню отдавал пенальти кому то(
Даже его прическа забрала гол у Бруну
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VERBLYUD
Ответ Франческо Тортик
В принципе, чтобы не позориться против Баварии в ЛЧ, достаточно было перейти в любой клуб из ЛЕ. Туда мюнхенцы точно не попадут в обозримом будущем.
Каким образом он позорился против Баварии, 🤡?
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itemme
Ответ Вадим Сидоров
Подчиняет МЛС
Это ещё не млс
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VERBLYUD
Ответ ihatebarcelona
А, ну вратарь так называемого клуба Шарлотт это вообще, совсем, абсолютно ДРУГОООЕЕ!!!))) Ребят, самим-то не смешно?)
На воротах Шарлотта стоял опытный Хорватский вратарь, который даже в Еврокубках играл. Ты сравниваешь его с каким-то арабом, который впервые увидел футбольное поле?
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JealousOne
Ответ VERBLYUD
Во-первых, не пента-трик, а покер, во-вторых, ты видел вратаря, в ворота которого он забивал эти голы? Месси хотя бы против профессиональных футболистов играет)
Пента трик.
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Имран Алиев
Ответ Игорь Климов
На данное время Месси лучший бомбардир турнира, при этом Лео уступил право на пробитие двух пенальти своему партнёру.
Не обладатель золотой лампы в аль лаваше, но тоже неплохо
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Александр Васильев
Ответ Отец Абду
Поздравляю Интер Майами с выходом в полуфинал, а Месси с очередным голом! Разница между Месси и другими в том, что он придаёт им уверенности и думает о своих игроков больше, чем о карьере. Месси не первый, не второй, не последний раз даёт пенальти товарищам по команде и очередной раз доказывает, что ему личные рекорды особо не важны... Просто лучший!
Я тоже так думаю, он уже добился всего чего только можно было, теперь просто получает удовольствие от жизни
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Поздравляю Интер Майами с выходом в полуфинал, а Месси с очередным голом! Разница между Месси и другими в том, что он придаёт им уверенности и думает о своих игроков больше, чем о карьере. Месси не первый, не второй, не последний раз даёт пенальти товарищам по команде и очередной раз доказывает, что ему личные рекорды особо не важны... Просто лучший!
Лео Месси системообразующий игрок, но при этом и больше всех забивает голов, гений.🐐🇦🇷
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Вадим Сидоров
Подчиняет МЛС
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