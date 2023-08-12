У Месси 8 голов и 1 ассист в 5 матчах за «Интер Майами»

продлил голевую серию в «Интер Майами» до 5 матчей.

Сегодня аргентинец забил гол в игре 1/4 финала Кубка лиг с «Шарлотт» (4:0).

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, 5:3 по пен.), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поразил ворота «Крус Асуль» (2:1).

Таким образом, Месси забивал в каждом из 5 матчей за « » в Кубке лиг. В МЛС форвард пока не дебютировал.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?