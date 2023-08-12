Овечкин о Месси в «Интер Майами»: «Человек выбрал Америку. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший»
Александр Овечкин высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».
Капитан «Вашингтона» неоднократно называл аргентинца своим любимым футболистом.
– Лионель Месси переехал в США. Наверняка вы следите за его карьерой, как оцениваете его переход?
– Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший.
– Вас на поле мы видели, а Месси на льду нет. Если будет такая возможность, поможете ему освоиться, покажете пару приемов?
– Я думаю, что найдутся другие люди, которые ему помогут.
– Если пригласят посетить матч «Интер Майами», поедете?
– Ну, конечно, конечно, – сказал Овечкин.
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