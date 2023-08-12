Овечкин о Месси в «Интер Майами»: «Человек выбрал Америку. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший»

Теги Вашингтон МЛС Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ Интер Майами Хоккей

Александр Овечкин высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Капитан «Вашингтона» неоднократно называл аргентинца своим любимым футболистом. 

Лионель Месси переехал в США. Наверняка вы следите за его карьерой, как оцениваете его переход?

– Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший.

– Вас на поле мы видели, а Месси на льду нет. Если будет такая возможность, поможете ему освоиться, покажете пару приемов?

– Я думаю, что найдутся другие люди, которые ему помогут.

– Если пригласят посетить матч «Интер Майами», поедете?

– Ну, конечно, конечно, – сказал Овечкин.

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7 комментариев

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KMR
Выбрал Америку,но забыл выбрать путинтим...
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Алекс 777
Ответ KMR
Выбрал Америку,но забыл выбрать путинтим...
последние 1,5 года Саня засунул язык в зопу, и помалкивает о путинтим.
+4
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AnMe
Какие же кринжовые вопросы они задают порой.
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Великий Алонсо
Самый лучший среди полу-любителей на поле. Аль-Наср разгромил бы этот Интер Майами, Криштиану бы лично воткнул покер при Месси
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ KMR
Выбрал Америку,но забыл выбрать путинтим...
И все таки какой же этот Овечкин нескрепный 😒
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