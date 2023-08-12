«Реал» может купить Кепу у «Челси» или взять его в аренду с обязательством выкупа

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа Аррисабалага может перейти из «Челси» в «Реал» на постоянной основе.

Как сообщает Football London, лондонский клуб продаст 28-летнего вратаря в «Реал».

The Telegraph уточняет, что Кепа может перейти в «Мадрид» на правах аренды с обязательством выкупа. Сам Аррисабалага хочет вернуться в Испанию и присоединиться к «Реалу».

Ранее появилась информация о том, что «Мадрид» и «Челси» договорились о переходе Кепы на правах аренды без права выкупа.

В четверг основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.

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36 комментариев

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Ansu Fati
Ответ Любезный Коссутий
Кепа мудро выбрал игру в ЛЧ, а не барахтанье в середине таблицы АПЛ
Фан Милана, который 2,5 года назад только добрался до топ 5 шутит над Челси про середину таблицы😂
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Иван..
Удача для Челси слить среднего вратаря с огромной личкой. На ленточке Кепа хорош, но маленький рост и размах рук делают его худшим на выходах из ворот при кроссах и угловых.
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geoo9
Ответ Иван..
Удача для Челси слить среднего вратаря с огромной личкой. На ленточке Кепа хорош, но маленький рост и размах рук делают его худшим на выходах из ворот при кроссах и угловых.
Он не низкий по вратарским меркам но крайне непрыгучий из за большого таза и бедер , нижняя часть перетяжелена
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Гусеконь
у Челси есть какой-то план и они его придерживаются
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Валерий Рытов
Ответ Иван..
Удача для Челси слить среднего вратаря с огромной личкой. На ленточке Кепа хорош, но маленький рост и размах рук делают его худшим на выходах из ворот при кроссах и угловых.
189 см - это очень высокий рост. Он прыгает плохо.
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Tiestorzn17
Час назад была одна новость, теперь противоположная 😁
Классика.
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RokeSantaCruz
Зачем Реалу покупать его, он явно не будет дешёвым
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B@SS
До свидос. Избавились за сезон от обоих дырок, Менди до сих пор ошибается даже у саудитов вчера накосячил )
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Jeremy Fraser
Ответ Артем Павлычев
Нет.
Или ты из прошлого, или пинг очень большой или...
В общем, у меня для тебя плохие новости)
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Давид Agabekyan
Ответ Дмитрий Формусатий
Так Менди ушел, нет ?
Да. В Саудовскую Аравию
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Дмитрий Формусатий
Ответ Артем Павлычев
Пусть Кепа на постоянке перейдёт,Менди будут основным кипером в Челси.
Так Менди ушел, нет ?
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Born is the King
Ответ geoo9
Он не низкий по вратарским меркам но крайне непрыгучий из за большого таза и бедер , нижняя часть перетяжелена
Тоже заметил? Раньше думал,что из-за роста он все ,что летит сверху пропускает,но потом заметил ,что у него действительно бедра и ноги толстые
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ponso
Ответ Мохнатый55
Кто же тогда у Челси будет в воротах?
Дублёр из Брайтона. Бавария и Мадрид интересуются Кепой, но боссам Челси виднее, кто должен стоять в воротах.
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limidi
Ответ Мохнатый55
Кто же тогда у Челси будет в воротах?
они уже купили себе вратаря
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deGob
Угораю над экспертами, которые считаю что Кепа хороший кипер 😂😂 сколько ударов в створ столько и голов
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Промах Мораты
Сначала куртуа, теперь тренер? Нет уж
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M.H.S
Кепа хорошо себя показал в Испании, не плохой вариант
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ta-tosha
Санчес минимум не хуже Кепы. А вместе с Кепой уйдет и его сумасшедшая зарплата. Боэли должен его в Мадрид на руках лично отнести
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cektor
А кто у Челси будет стоять?
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Ночной кошмар Логинова
Ахахаха, Ригобер пишет « Какая разница кто мячи вынимать от Барселоны будет?:))», видимо, имеет в виду кубковые игры на Спотифай Камп Ноу 🤓
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corazón blanco
Нет смысла выкупать Кепу, если и брать, то только в годичную аренду. А вообще не самый лучший выбор вратаря.
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