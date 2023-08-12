«Реал» может купить Кепу у «Челси» или взять его в аренду с обязательством выкупа

Кепа Аррисабалага может перейти из «Челси» в «Реал» на постоянной основе.

Как сообщает Football London, лондонский клуб продаст 28-летнего вратаря в «Реал».

The Telegraph уточняет, что может перейти в «Мадрид» на правах аренды с обязательством выкупа. Сам Аррисабалага хочет вернуться в Испанию и присоединиться к « ».

Ранее появилась информация о том, что «Мадрид» и « » договорились о переходе Кепы на правах аренды без права выкупа.

В четверг основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.