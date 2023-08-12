«Реал» может купить Кепу у «Челси» или взять его в аренду с обязательством выкупа
Кепа Аррисабалага может перейти из «Челси» в «Реал» на постоянной основе.
Как сообщает Football London, лондонский клуб продаст 28-летнего вратаря в «Реал».
The Telegraph уточняет, что Кепа может перейти в «Мадрид» на правах аренды с обязательством выкупа. Сам Аррисабалага хочет вернуться в Испанию и присоединиться к «Реалу».
Ранее появилась информация о том, что «Мадрид» и «Челси» договорились о переходе Кепы на правах аренды без права выкупа.
В четверг основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.
Классика.
В общем, у меня для тебя плохие новости)