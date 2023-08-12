«Спартак» опроверг информацию о желании продать Зобнина: «Роман – один из лидеров. Мы на него рассчитываем»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Зобнин Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» опроверг информацию о возможном уходе Романа Зобнина.

«РБ Спорт» сообщил, что московский клуб рассчитывает расстаться с рядом футболистов до закрытия летнего трансферного окна. В их число входит и 29-летний полузащитник Зобнин. Красно-белые якобы предложили услуги Романа другим клубам, но еще не получили предложений. 

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг эту информацию.

«Зобнин – один из лидеров «Спартака». Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности», – заявил Зеленов. 

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27 комментариев

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seytin
Рому нельзя отдавать.
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Exciter
Зобнин завершит карьеру в Спартаке
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Иван Поречный
Если брать год при Абаскале, то Рома за это время один из лучших игроков команды, если вообще не лучший
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Никита Самарин
Ответ seytin
Рому нельзя отдавать.
Единственный минус Зобнина - это зарплата (около 3 млн. евро, по нынешним временам это очень много).
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Никита Самарин
Шамар, Бальде, Маслов, Мозес (если окончательно потеряет мотивацию), вот от кого нужно избавляться.
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Георгий Кузьмин
Ответ seytin
Рому нельзя отдавать.
а зачем он нужен, если он никакой? в опорке его просто нет, удара у него тоже нет, так зачем он нужен???
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Олег Комисаров
Ответ bamboocha01
Рома конечно сейчас не в лучшей форме, но я бы поставил его ради эксперимента снова на фланг, с его работоспособностью и умением протащить мяч под давлением думаю было бы неплохо
Зачем «лепить» из него защитника?! Из Литвинова вот сделали, но он местами проваливается, как итог в матче с Уралом! Пускай играют оба в центре, ЦЗ нужен нормальный и все, ну и нападающий .
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grjbt7jr5f
И хорошо что не продают
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Георгий Кузьмин
давно пора гнать его поганой метлой...толку от него - ноль. как опорник он никакой, удара тоже нет...зачем он нужен?
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Данко Лазович
Ну тогда понятно. Сами себя потенциального чемпионства лишают этой новостью после четвертого тура)
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Ruslan-88-
было б хорошо скинуть Зобу и Джикия, коллектив обновить атмосферу, Джикия явно не тянет состав.
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Антимосковский
Ответ dreamstep
Зобнина конечно не отдадут, он ещё года 3 будет в ТОПе на своей позиции. Да и личку из московских команд потянет только Динамо, вряд ли он Зениту интересеню
если это топ, то кто тогда днарь?)) хотя на фоне недоделок из спартака-2 он действительно выглядит футболистом.
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Георгий Кузьмин
Ответ Иван Поречный
Если брать год при Абаскале, то Рома за это время один из лучших игроков команды, если вообще не лучший
а в чем он лучший, если из опорки у нас все проблемы??(
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Иван Поречный
Ответ Георгий Кузьмин
а в чем он лучший, если из опорки у нас все проблемы??(
Ну он же не чистый опорник, скорее бокс-ту-бокс. С учётом того какой объём работы он проделывает на поле, как на фланге в атаке взаимодействует с Промесом и с крайним защитником. Плюс, кажется, что при Абаскале Зобнин из полевых игроков провел больше всех времени на поле (это не точно, но он среди лидеров по этому показателю). Поэтому однозначно он самый стабильный сейчас игрок команды.
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bamboocha01
Ответ Олег Комисаров
Зачем «лепить» из него защитника?! Из Литвинова вот сделали, но он местами проваливается, как итог в матче с Уралом! Пускай играют оба в центре, ЦЗ нужен нормальный и все, ну и нападающий .
Не защитника а именно флангового полузащитника, он неплохо из под прессинга выходит за счёт силового дриблинга, именно то чего Спартаку в матче с Уралом и не хватало, игрока способного разбить прессинг
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Сироткин Александр
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Ответ Георгий Кузьмин
давно пора гнать его поганой метлой...толку от него - ноль. как опорник он никакой, удара тоже нет...зачем он нужен?
Ты вообще думаешь , о чëм говоришь?
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