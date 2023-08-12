«Спартак» опроверг информацию о желании продать Зобнина: «Роман – один из лидеров. Мы на него рассчитываем»

«Спартак» опроверг информацию о возможном уходе Романа Зобнина.

«РБ Спорт» сообщил, что московский клуб рассчитывает расстаться с рядом футболистов до закрытия летнего трансферного окна. В их число входит и 29-летний полузащитник Зобнин. Красно-белые якобы предложили услуги другим клубам, но еще не получили предложений.

Руководитель пресс-службы «Спартака» опроверг эту информацию.

«Зобнин – один из лидеров « ». Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности», – заявил Зеленов.

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