«Спартак» опроверг информацию о желании продать Зобнина: «Роман – один из лидеров. Мы на него рассчитываем»
«Спартак» опроверг информацию о возможном уходе Романа Зобнина.
«РБ Спорт» сообщил, что московский клуб рассчитывает расстаться с рядом футболистов до закрытия летнего трансферного окна. В их число входит и 29-летний полузащитник Зобнин. Красно-белые якобы предложили услуги Романа другим клубам, но еще не получили предложений.
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг эту информацию.
«Зобнин – один из лидеров «Спартака». Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности», – заявил Зеленов.
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