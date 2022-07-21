«Спартак» не подпишет контракт с Жигулевым. Воспитанник «Краснодара» был в клубе на просмотре

не подпишет находившегося на просмотре в клубе хавбека Илью Жигулева.

«Сегодня полузащитник , который был у нас на просмотре, попрощался с командой и покинул ее расположение. Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт.

Вечером «Спартак» отправляется в Ставрополь, там команда проведет тренировку, и завтра на автобусе выдвигаемся в Краснодар, где в субботу состоится матч второго тура чемпионата России», – сообщил глава пресс-службы красно-белых .

Последним клубом Жигулева был польский «Заглембе», за который он играл в прошлом сезоне.

На просмотр в «Спартак» 26-летний воспитанник «Краснодара» прибыл в конце июня.