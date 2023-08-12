Артета о 2:1 с «Ноттингемом»: «Арсенал» доминировал. Мы заслужили победу, но не убили игру. 2:0 в АПЛ – очень опасный счет»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Ноттингем Форест Футбол

Микель Артета высказался о победе «Арсенала» над «Ноттингем Форест» (2:1).

«Добро пожаловать в Премьер-лигу. Думаю, подходит для заголовка.

Мы доминировали и заслужили победу. Мы вели 2:0 и не пользовались моментами. Это было больше похоже на ощущение, чем на то, что случилось на самом деле», – сказал Артета сразу после игры.

Затем тренер «Арсенала» дал послематчевое интервью TNT Sports.

«Мы очень рады. Всегда сложно выиграть первый матч, всегда очень сложно победить в Премьер-лиге, так что мы должны быть очень счастливы, особенно учитывая то, как мы сыграли.

Думаю, мы заслужили победу, но мы не убили игру. 2:0 в АПЛ – это очень опасный счет. Нам не хватало концентрации при их контратаках после угловых, они забили гол, и игра взорвалась, они бросили в атаку всех. Мы не пропустили, но было ощущение, что мы хотели, чтобы этот матч побыстрее закончился, а мы получили три очка», – сказал Артета.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях. Матч состоится 19 августа.

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31 комментарий

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Veni-Vidi-Vici
- Через столько лет?
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JENNINGS
Старые песни о главном )))
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spaispower
Ответ QWertY
Так доминировал что еле на гол наиграл
еле на гол наиграл и забили два?
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Mr@k
Он вернулся!!)
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Хитон
Доминатор в деле и его интервью тоже!)
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Heisenberg
Ответ Veni-Vidi-Vici
- Через столько лет? - Всегда.
Коммент дня.
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Born is the King
Ответ Veni-Vidi-Vici
- Через столько лет? - Всегда.
Легендарно
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CriminalJoint62
Болячки прошлого сезона остались, команда слишком расслабленная после 2:0
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Morning Again
В целом, по игре были на голову выше Ноттингема, но по старой доброй традиции опять начали нервничать под конец матча. Хорошо что в этот раз обошлось. Нужно прибавлять стойкости в ментальном плане.
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St.7
Доминация проходит полным ходом!)
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spaispower
Ответ Grime Font
хг арсенала 0.66, у Фореста 1,12
как жаль, что за иксжы очки не дают)
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spaispower
Ответ Grime Font
Алёша, мне не интересно, я просто конкретно расшифровал сообщение другого юзера.
Андерстат насчитал 0,84 и 0,97, хз откуда у тебя рандомные цифры взял)
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spaispower
Ответ #SharkTeam
Большого то разброса нет, +- большинство при своих. А главное лучшие. Это все-таки показатель качества игры, которое обычно приводит к результату
вылетели коанды с 13, 15 и 16 местом по хГ, Фулхэм с 10 места 16 по хГ, вылетевший Лестер 12 по хГ, бронзовый манчестер должен был быть шестым по этой волшебной статистике.
Вообще не доверял этой статистике никогда, у Фореста из сегодняшних 0,97 0,6 пришлись на гол, у Арсенала из их 0,84 голы были 0,06 и 0,04. При +- равном хГ у арсенала голы с мизерным показателем, что как по мне знак качества исполнителей. Если б это тоже учитывалось в ХГ - вопросов не было бы, потому что выход 1 на 1 у условных Холланда и Соланке будет иметь разную опасность)
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#SharkTeam
Ответ spaispower
поэтому по итогам прошлого сзона по хг совпали 4 места в таблице из 20)
Большого то разброса нет, +- большинство при своих. А главное лучшие.
Это все-таки показатель качества игры, которое обычно приводит к результату
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spaispower
Ответ #SharkTeam
Но по итогу примерно получаешь столько, на сколько по ним и наиграл
поэтому по итогам прошлого сзона по хг совпали 4 места в таблице из 20)
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Диер Ташкент
Что - то новое придумал бы уже. А то в каждой интервью: доминировал.. доминировал.. не устаёт ведь повторять
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Доминатор3000
Лучший!
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Lavinka
Классика .
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CyberUnited
Мы скучали)
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Yaki
Лол
Как будто старый сезон возвращается
Доминировали доминировали да не выдоминировали
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