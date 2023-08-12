Артета о 2:1 с «Ноттингемом»: «Арсенал» доминировал. Мы заслужили победу, но не убили игру. 2:0 в АПЛ – очень опасный счет»

Микель Артета высказался о победе «Арсенала» над «Ноттингем Форест» (2:1).

«Добро пожаловать в Премьер-лигу. Думаю, подходит для заголовка.

Мы доминировали и заслужили победу. Мы вели 2:0 и не пользовались моментами. Это было больше похоже на ощущение, чем на то, что случилось на самом деле», – сказал сразу после игры.

Затем тренер « » дал послематчевое интервью TNT Sports.

«Мы очень рады. Всегда сложно выиграть первый матч, всегда очень сложно победить в Премьер-лиге, так что мы должны быть очень счастливы, особенно учитывая то, как мы сыграли.

Думаю, мы заслужили победу, но мы не убили игру. 2:0 в – это очень опасный счет. Нам не хватало концентрации при их контратаках после угловых, они забили гол, и игра взорвалась, они бросили в атаку всех. Мы не пропустили, но было ощущение, что мы хотели, чтобы этот матч побыстрее закончился, а мы получили три очка», – сказал Артета.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях. Матч состоится 19 августа.

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