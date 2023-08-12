Артета о 2:1 с «Ноттингемом»: «Арсенал» доминировал. Мы заслужили победу, но не убили игру. 2:0 в АПЛ – очень опасный счет»
Микель Артета высказался о победе «Арсенала» над «Ноттингем Форест» (2:1).
«Добро пожаловать в Премьер-лигу. Думаю, подходит для заголовка.
Мы доминировали и заслужили победу. Мы вели 2:0 и не пользовались моментами. Это было больше похоже на ощущение, чем на то, что случилось на самом деле», – сказал Артета сразу после игры.
Затем тренер «Арсенала» дал послематчевое интервью TNT Sports.
«Мы очень рады. Всегда сложно выиграть первый матч, всегда очень сложно победить в Премьер-лиге, так что мы должны быть очень счастливы, особенно учитывая то, как мы сыграли.
Думаю, мы заслужили победу, но мы не убили игру. 2:0 в АПЛ – это очень опасный счет. Нам не хватало концентрации при их контратаках после угловых, они забили гол, и игра взорвалась, они бросили в атаку всех. Мы не пропустили, но было ощущение, что мы хотели, чтобы этот матч побыстрее закончился, а мы получили три очка», – сказал Артета.
В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях. Матч состоится 19 августа.
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Вообще не доверял этой статистике никогда, у Фореста из сегодняшних 0,97 0,6 пришлись на гол, у Арсенала из их 0,84 голы были 0,06 и 0,04. При +- равном хГ у арсенала голы с мизерным показателем, что как по мне знак качества исполнителей. Если б это тоже учитывалось в ХГ - вопросов не было бы, потому что выход 1 на 1 у условных Холланда и Соланке будет иметь разную опасность)
Это все-таки показатель качества игры, которое обычно приводит к результату
Как будто старый сезон возвращается
Доминировали доминировали да не выдоминировали