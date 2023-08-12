«Спартак» абсолютно победим – он азартен и ненадежен. «Урал» – красавчики». Уткин о красно-белых

Василий Уткин прокомментировал победу «Урала» над «Спартаком» в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч в Екатеринбурге завершился победой «Урала» со счетом 3:2. «Спартак» пропустил третий мяч на 4-й компенсированной минуте второго тайма.

«Урал» перевернул игру со «Спартаком» на последних минутах. А до того ее перевернул «Спартак». Эта игра была перевернута несколько раз – примерно так новичок жарит стейк.

Так что «Урал» – красавчики и перевернули, это чистая правда, просто это только окончание истории. Как если бы вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела. А в чем в данном екатеринбургском случае история?

Пишут, « » характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник «Спартак» в концовке спасает игру в Кубке, типа «на характере», а через три дня характер куда-то исчезает. Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик.

Нет, дело не в этом, конечно. Проще все. Со «Спартаком» надо играть до конца. Он азартен и ненадежен, ошибка или недоработка в тылу может быть в любой момент.

Сам «Спартак» тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех 90+ минут. И Гончаренко, как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется – вы ж помните, что «Урал» в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?

Так что «Спартак» абсолютно победим. Секрет один – не бросать игру. « » и то игру перевернули, только рановато – были биты в концовке. А вот у « » получилось.

Давите, не опускайте рук – сегодняшний «Спартак» дает шанс любому сопернику», – написал в своем телеграм-канале.

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