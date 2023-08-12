«Спартак» абсолютно победим – он азартен и ненадежен. «Урал» – красавчики». Уткин о красно-белых

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Пари НН Футбол

Василий Уткин прокомментировал победу «Урала» над «Спартаком» в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч в Екатеринбурге завершился победой «Урала» со счетом 3:2. «Спартак» пропустил третий мяч на 4-й компенсированной минуте второго тайма.

«Урал» перевернул игру со «Спартаком» на последних минутах. А до того ее перевернул «Спартак». Эта игра была перевернута несколько раз – примерно так новичок жарит стейк.

Так что «Урал» – красавчики и перевернули, это чистая правда, просто это только окончание истории. Как если бы вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела. А в чем в данном екатеринбургском случае история?

Пишут, «Спартаку» характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник «Спартак» в концовке спасает игру в Кубке, типа «на характере», а через три дня характер куда-то исчезает. Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик.

Нет, дело не в этом, конечно. Проще все. Со «Спартаком» надо играть до конца. Он азартен и ненадежен, ошибка или недоработка в тылу может быть в любой момент.

Сам «Спартак» тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех 90+ минут. И Гончаренко, как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется – вы ж помните, что «Урал» в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?

Так что «Спартак» абсолютно победим. Секрет один – не бросать игру. «Пари НН» и то игру перевернули, только рановато – были биты в концовке. А вот у «Урала» получилось.

Давите, не опускайте рук – сегодняшний «Спартак» дает шанс любому сопернику», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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34 комментария

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Groznyi2024
Вася, ты игру смотрел? Что там Спартак перевернул? xG 3.62 у Урала против 0.82 у Спартака. Урал громить должен был это недоразумение уже в первом тайме

Печинёны пердива
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+23
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Murkin Monksik
С такой защитой как у спартака смешно говорить о каких то победах и достижениях ,им нужны два-три цзщ нормальных как минимум.
+15
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+12
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Aleksey Yashin
"Да, Спартак победим, но это было бы еще полбеды. Фокус в том, что он иногда внезапно победим" © Воланд
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Артем Русанов
Джикия на выход. Хватит якобы «легенд» до старости держать, не популярные решения должны быть , имхо
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SMART789
Ответ Groznyi2024
Вася, ты игру смотрел? Что там Спартак перевернул? xG 3.62 у Урала против 0.82 у Спартака. Урал громить должен был это недоразумение уже в первом тайме Печинёны пердива
xG не отражает моменты без ударов, не очень хороший показатель
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Svobodu Mne
Ответ charly_54
Где там Зарема
Думает, как зенит приплести
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charly_54
Где там Зарема
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Зарема Равильевна
Это был не стейк, а отбивная из карбоната
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HRYNDEL
Простыми словами " Спартак сам играет и другим даёт играть"
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murzzzzzilka
Ответ Groznyi2024
Вася, ты игру смотрел? Что там Спартак перевернул? xG 3.62 у Урала против 0.82 у Спартака. Урал громить должен был это недоразумение уже в первом тайме Печинёны пердива
Для чувака, который без году неделя на этом сайте, тебя очень много:)
Когда КБ приводят данные по xG, обычно следует ответ: да кто на эти данные смотрит! Футбол надо смотреть.
Но, когда удобно, их можно и привести, правда?:))
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Bernd Leno
А кто утверждал, что Спартак - "абсолютно непобедим"? Суперавторитетный обтекатель сам выдумал и сам опроверг?
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Alex_V69
То, что российская команда пытается играть в зрелищный футбол, это большой плюс. Футбол все-таки для зрителей. Лучше такие матчи, чем унылые победы по 1:0. Азарт и скорость - то, чего очень не хватает нашему футболу.
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unreality
Ответ Murkin Monksik
С такой защитой как у спартака смешно говорить о каких то победах и достижениях ,им нужны два-три цзщ нормальных как минимум.
Да просто разбалансированная команда, ничего нового. И с этим набором защитников можно норм оборону сделать (примеры были и немало), но Абаскаль хочет играть в атаку. Флаг в руки, но при такой игре нужны высококлассные защитники, да, что б не числом, а уменьем.
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AlexZhano__
В прошлом сезоне Спартак тоже выдавал периоды с победами и даже зрелищной игрой. Долго это не длилось тогда, не продлилось и сейчас.
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Сергей Давыдкин
Ответ charly_54
Где там Зарема
У нее пчелы..
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SMART789
Ответ Murkin Monksik
С такой защитой как у спартака смешно говорить о каких то победах и достижениях ,им нужны два-три цзщ нормальных как минимум.
оборона прерогатива всей команды, ни один защитник не поможет если нет компактности и сделан явный перекос в атаку
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Мукунку хороший
Ответ Murkin Monksik
С такой защитой как у спартака смешно говорить о каких то победах и достижениях ,им нужны два-три цзщ нормальных как минимум.
И три равноценных вратаря..
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The Dark defener
Ответ bellyashe
господи, да никто и не думал, что спартак непобедим) они сами обыграли трёх аутсайдеров и на себя медали нацепили, а не кто-то другой
И кто в Спартаке на себя медали нацепил? По-моему, это журналист опять нагнетать начали, пиарясь на Спартаке.
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Зелёный гопник
Спартак всегда так😁
Чемпионы после первых трёх туров😂
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hh88_88
Хоспаде, какое словоблудие после проходного матча. Финал кубка мира был что ли?
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Cst Cap
"Спотыкаются, визжат.
Мелко хвостики дрожат" © С.Михалков
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Ветер
Уткину слово азартен, надо было бы заменить на безрассуден. Постоянные эксперименты с составом, похожи на попытки лудомана отыграться, когда всé уже давно слито.
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.ru
И Гончаренко, как человек умный и прагматичный...
смотри ка, с уходом Гончаренко из ЦСКА, Вася прямо таки к нему подобрел... и никакой тебе крамбамбули
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bellyashe
господи, да никто и не думал, что спартак непобедим) они сами обыграли трёх аутсайдеров и на себя медали нацепили, а не кто-то другой
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Ветер
Как отметил один плюсодрочер: Главное Промес в подкатах стелется при рыжем, а остальное мелочи.
Гончаренко подтвердил свой высокий статус коуча в очном противостоянии, и делал это он неоднократно. Как впрочем и Калéшин, наставник Акрона.
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