«Спартак» абсолютно победим – он азартен и ненадежен. «Урал» – красавчики». Уткин о красно-белых
Василий Уткин прокомментировал победу «Урала» над «Спартаком» в 4-м туре Мир РПЛ.
Матч в Екатеринбурге завершился победой «Урала» со счетом 3:2. «Спартак» пропустил третий мяч на 4-й компенсированной минуте второго тайма.
«Урал» перевернул игру со «Спартаком» на последних минутах. А до того ее перевернул «Спартак». Эта игра была перевернута несколько раз – примерно так новичок жарит стейк.
Так что «Урал» – красавчики и перевернули, это чистая правда, просто это только окончание истории. Как если бы вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела. А в чем в данном екатеринбургском случае история?
Пишут, «Спартаку» характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник «Спартак» в концовке спасает игру в Кубке, типа «на характере», а через три дня характер куда-то исчезает. Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик.
Нет, дело не в этом, конечно. Проще все. Со «Спартаком» надо играть до конца. Он азартен и ненадежен, ошибка или недоработка в тылу может быть в любой момент.
Сам «Спартак» тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех 90+ минут. И Гончаренко, как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется – вы ж помните, что «Урал» в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?
Так что «Спартак» абсолютно победим. Секрет один – не бросать игру. «Пари НН» и то игру перевернули, только рановато – были биты в концовке. А вот у «Урала» получилось.
Давите, не опускайте рук – сегодняшний «Спартак» дает шанс любому сопернику», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
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Печинёны пердива
Когда КБ приводят данные по xG, обычно следует ответ: да кто на эти данные смотрит! Футбол надо смотреть.
Но, когда удобно, их можно и привести, правда?:))
Чемпионы после первых трёх туров😂
Мелко хвостики дрожат" © С.Михалков
смотри ка, с уходом Гончаренко из ЦСКА, Вася прямо таки к нему подобрел... и никакой тебе крамбамбули
Гончаренко подтвердил свой высокий статус коуча в очном противостоянии, и делал это он неоднократно. Как впрочем и Калéшин, наставник Акрона.