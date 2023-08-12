Губерниев о поражении «Спартака»: «Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной — пожар»

Дмитрий Губерниев оценил поражение «Спартака» от «Урала» (2:3) в Мир РПЛ.

«Я не удивлен поражению « ». Проблемы с игроками обороны. Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться.

Любой навес, контратака, штрафной и опасная атака — пожар», — сказал телеведущий и комментатор.

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