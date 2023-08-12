Губерниев о поражении «Спартака»: «Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной — пожар»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев оценил поражение «Спартака» от «Урала» (2:3) в Мир РПЛ.

«Я не удивлен поражению «Спартака». Проблемы с игроками обороны. Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться.

Любой навес, контратака, штрафной и опасная атака — пожар», — сказал телеведущий и комментатор.

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5 комментариев

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Quiet Dad
четырех защитников тогда...
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Беременный малыш
Что правда, то правда.
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Сергей48
На сегодня основная проблема конечно же защита! Решив её можно смело смотреть в будущее. Но решить её в одночасье можно, но стоить будет больших денег)
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Андоррский почтальон
Губерниев в футболе мало что понимает самостоятельно. О чем на спортсе говорили накануне, то и повторяет.)
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Песчанка
А чему удивляться? Последние личные встречи 2-2 1-1 2-1 3-2 в пользу Урала статистика.
Не удивительно будет если и Зениту теперь проиграют.
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