Губерниев о поражении «Спартака»: «Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной — пожар»
Дмитрий Губерниев оценил поражение «Спартака» от «Урала» (2:3) в Мир РПЛ.
«Я не удивлен поражению «Спартака». Проблемы с игроками обороны. Пока не будет толкового защитника — это будет продолжаться.
Любой навес, контратака, штрафной и опасная атака — пожар», — сказал телеведущий и комментатор.
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Не удивительно будет если и Зениту теперь проиграют.