Мэле из «Аталанты» перешел в «Вольфсбург». Контракт защитника Дании – до 2027-го

Теги Вольфсбург Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Сборная Дании по футболу трансферы Йоаким Мэле Футбол

«Вольфсбург» объявил о трансфере Йоакима Мэле.

Защитник «Аталанты» подписал контракт до 2027 года. Мэле будет выступать за «Вольфсбург» под 21-м номером.

В Серии А-2022/23 Мэле отметился 3 голами и 3 голевыми передачами в 34 матчах. Подробная статистика 26-летнего датчанина доступна здесь.

Фото: vfl-wolfsburg.de

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9 комментариев

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Арасланов Роман
Легендарная связка крайних защитников Дании на ЕВРО 2021. Васс и Мэле
+13
-1
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laudrup
Странный для меня переход.
Ожидал его увидеть , если не в Гранде, то в клубе из топ-5 , который регулярно играет в Лиге чемпионов.
А здесь, всего лишь Вольфсбург.
+9
-1
+8
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ЛоуренсАравийский
Мэле без Васса - деньги на ветер
+8
-1
+7
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lokoball
Защитник Дании? Текст писала жертва ЕГЭ.
+4
-1
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Антон Панарин
Ответ Арасланов Роман
Легендарная связка крайних защитников Дании на ЕВРО 2021. Васс и Мэле
Латерали васс и мэлэ
+1
0
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Сергей Орлов
Все бегут от самодура.
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brodovan
Васса бы ещё подписать, чтобы возродить легендарную связку латералей Васс и Мэле.
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