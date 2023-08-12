Мэле из «Аталанты» перешел в «Вольфсбург». Контракт защитника Дании – до 2027-го
«Вольфсбург» объявил о трансфере Йоакима Мэле.
Защитник «Аталанты» подписал контракт до 2027 года. Мэле будет выступать за «Вольфсбург» под 21-м номером.
В Серии А-2022/23 Мэле отметился 3 голами и 3 голевыми передачами в 34 матчах. Подробная статистика 26-летнего датчанина доступна здесь.
Фото: vfl-wolfsburg.de
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Ожидал его увидеть , если не в Гранде, то в клубе из топ-5 , который регулярно играет в Лиге чемпионов.
А здесь, всего лишь Вольфсбург.