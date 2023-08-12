Мэле из «Аталанты» перешел в «Вольфсбург». Контракт защитника Дании – до 2027-го

«Вольфсбург» объявил о трансфере Йоакима Мэле.

Защитник «Аталанты» подписал контракт до 2027 года. Мэле будет выступать за « » под 21-м номером.

В Серии А-2022/23 отметился 3 голами и 3 голевыми передачами в 34 матчах. Подробная статистика 26-летнего датчанина доступна здесь.

Фото: vfl-wolfsburg.de

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