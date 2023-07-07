«Аталанта» за 10+1 млн евро купила левого защитника Баккера у «Байера». Зарплата – 2,2 млн евро
«Аталанта» подписала Митчела Баккера из «Байера».
Итальянский клуб объявил о переходе 23-летнего левого защитника, который до «Байера» выступал за «ПСЖ» и резервную команду «Аякса».
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера Баккера составит 10+1 млн евро. Митчел будет зарабатывать около 2,2 млн евро в год чистыми, его контракт с «Аталантой» рассчитан на четыре года.
В «Байере» Баккер провел два сезона. У него 70 матчей, 5 голов и 7 результативных передач за клуб.
Полную статистику нидерландского футболиста можно найти здесь.
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