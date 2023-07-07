«Аталанта» за 10+1 млн евро купила левого защитника Баккера у «Байера». Зарплата – 2,2 млн евро

«Аталанта» подписала Митчела Баккера из «Байера».

Итальянский клуб объявил о переходе 23-летнего левого защитника, который до « » выступал за «ПСЖ» и резервную команду «Аякса».

Ранее журналист сообщал, что сумма трансфера составит 10+1 млн евро. Митчел будет зарабатывать около 2,2 млн евро в год чистыми, его контракт с «Аталантой» рассчитан на четыре года.

В «Байере» Баккер провел два сезона. У него 70 матчей, 5 голов и 7 результативных передач за клуб.

Полную статистику нидерландского футболиста можно найти здесь.