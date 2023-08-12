Кубок лиг. «Интер Майами» разгромил «Шарлотт» (4:0) в 1/4 финала, Месси забил на 86-й

Теги МЛС Лионель Месси результаты Интер Майами Шарлотт Футбол

«Интер Майами» разгромил «Шарлотт» (4:0) в 1/4 финала Кубка лиг.

Форвард клуба из Флориды Лионель Месси поставил точку в матче, забив на 86-й минуте.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг

1/4 финала

«Интер Майами» США – «Шарлотт» США – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартинес (12, пен.), 2:0 – Тэйлор (32), 3:0 – Маланда (78, автогол), 4:0 – Месси (86).

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11 комментариев

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Имран Алиев
Ждем первый трофей Месси в МЛС
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Барсик Юрана
Лучший в мире снова забил!
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Отец Абду
Впервые вижу заголовка после окончания матча ( ещё и через час после свистка)

Редакторы спортса вы уснули или только что проснулись?:)
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Din Rizaev
Ответ Отец Абду
Впервые вижу заголовка после окончания матча ( ещё и через час после свистка) Редакторы спортса вы уснули или только что проснулись?:)
не Аль-Наср играл же ))
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Din Rizaev
не плохо
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Игорь Климов
Лео Месси всегда показывает свой высочайший уровень в любом матче, в любом чемпионате, и в любом международном турнире.
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Антон Крылов
Месси по ходу просто порвёт американский футбол. Они, американцы, итак понторезы, так что проблем не будет. Из грязи в князи, для команды и будет в топе и чемпионата и Кубка.
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Имран Алиев
Ответ Отец Абду
Впервые вижу заголовка после окончания матча ( ещё и через час после свистка) Редакторы спортса вы уснули или только что проснулись?:)
Видимо только проснулись
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Даниил Гутин
Ответ Отец Абду
Впервые вижу заголовка после окончания матча ( ещё и через час после свистка) Редакторы спортса вы уснули или только что проснулись?:)
да давно бы уже добавили тэг Кубка да и всё
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Ювентиниус
У нас было 6 утра ,когда матч начался.
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AnMe
Очень вовремя спортс!
Игра была отвратительная, несмотря на счет. Шарлотт играли как болотное Г и Майами тонул в этом и тоже играл как Г. Прошлые игры были интересными, эта не понравилась. ИМ постоянно пасовали назад, хотя могли выбить 15-0, если постарались бы, но постоянно катали просто так мяч.
На трибунах все еще звезды собираются, увидел там Скалони)
А, и Месси отдал опять пенку. Вот следующий матч будет 100% жестким, соперник хороший, не знаю даже, пройдут ли их. А Шарлотт всегда играют так уныло по комментариям.
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