Кубок лиг. «Интер Майами» разгромил «Шарлотт» (4:0) в 1/4 финала, Месси забил на 86-й
«Интер Майами» разгромил «Шарлотт» (4:0) в 1/4 финала Кубка лиг.
Форвард клуба из Флориды Лионель Месси поставил точку в матче, забив на 86-й минуте.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Кубок лиг
1/4 финала
«Интер Майами» США – «Шарлотт» США – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мартинес (12, пен.), 2:0 – Тэйлор (32), 3:0 – Маланда (78, автогол), 4:0 – Месси (86).
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Игра была отвратительная, несмотря на счет. Шарлотт играли как болотное Г и Майами тонул в этом и тоже играл как Г. Прошлые игры были интересными, эта не понравилась. ИМ постоянно пасовали назад, хотя могли выбить 15-0, если постарались бы, но постоянно катали просто так мяч.
На трибунах все еще звезды собираются, увидел там Скалони)
А, и Месси отдал опять пенку. Вот следующий матч будет 100% жестким, соперник хороший, не знаю даже, пройдут ли их. А Шарлотт всегда играют так уныло по комментариям.