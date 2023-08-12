Кубок лиг. «Интер Майами» разгромил «Шарлотт» (4:0) в 1/4 финала, Месси забил на 86-й

«Интер Майами» разгромил «Шарлотт» (4:0) в 1/4 финала Кубка лиг.

Форвард клуба из Флориды Лионель Месси поставил точку в матче, забив на 86-й минуте.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг

1/4 финала

« » США – « » США – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартинес (12, пен.), 2:0 – Тэйлор (32), 3:0 – Маланда (78, автогол), 4:0 – Месси (86).

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