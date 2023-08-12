Судьям запретили посещать матчи Мир РПЛ («СЭ»)

Арбитры Мир РПЛ и их ассистенты не смогут посещать матчи чемпионата России.

Судей в ближайшее время уведомят или уже уведомили о соответствующем запрете, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, причиной стало появление арбитра Сергея Чебана в новостях на одном из телеканалов. Камера поймала его на трибуне вместе со спартаковскими болельщиками, которые праздновали успех своей команды.

Чебан в тот момент не проявлял эмоций, не использовал атрибутику красно-белых, но тем не менее сам факт, что он оказался на телеэкране при таких обстоятельствах, вызвал реакцию.

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