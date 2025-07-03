«Брентфорд» за 17 млн фунтов и 4,25 млн в виде бонусов купил хавбека «Фейеноорда» Миламбо

«Брентфорд» объявил о покупке Энтони Миламбо у «Фейеноорда».

20-летний нидерландский полузащитник заключил с английской командой долгосрочный контракт.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что договор рассчитан на пять лет, предусмотрена опция продления еще на год. Трансфер оценивается в 17 млн фунтов и еще 4,25 млн в виде бонусов.

Миламбо в минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 5 голевых передач за 29 игр в Эредивизи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: brentfordfc.com