«Брентфорд» за 17 млн фунтов и 4,25 млн в виде бонусов купил хавбека «Фейеноорда» Миламбо
«Брентфорд» объявил о покупке Энтони Миламбо у «Фейеноорда».
20-летний нидерландский полузащитник заключил с английской командой долгосрочный контракт.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что договор рассчитан на пять лет, предусмотрена опция продления еще на год. Трансфер оценивается в 17 млн фунтов и еще 4,25 млн в виде бонусов.
Миламбо в минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 5 голевых передач за 29 игр в Эредивизи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: brentfordfc.com
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Брентфорда»
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