Утка с утятами появились на матче Кубка Приволжья. Игроки проводили их за пределы поля и продолжили игру

На матче Кубка Приволжья появились птицы.

На 3-й минуте встречи саранского «Шумбрата» и самарского «Олимпа» в рамках Кубка МФС «Приволжье» на поле вышла утка вместе с утятами. Главный судья остановил матч, игроки хозяев проводили птиц за кромку поля, после чего игра была возобновлена.