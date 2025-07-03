Утка с утятами появились на матче Кубка Приволжья. Игроки проводили их за пределы поля и продолжили игру
На матче Кубка Приволжья появились птицы.
На 3-й минуте встречи саранского «Шумбрата» и самарского «Олимпа» в рамках Кубка МФС «Приволжье» на поле вышла утка вместе с утятами. Главный судья остановил матч, игроки хозяев проводили птиц за кромку поля, после чего игра была возобновлена.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Шумбрата»
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