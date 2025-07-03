Форвард Польши U17 Ежевски в тяжелом состоянии после столкновения автомобиля с деревом. Сестра 17-летнего игрока «Легии» погибла

Игрок юношеской сборной Польши попал в ДТП.

«Легия » сообщила, что 17-летний Ксаверий Ежевски находится в тяжелом состоянии после аварии. Его сестра погибла.

Bezpieczna Podroz передает , что автомобиль Toyota Yaris, в котором они находились, по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, скорость движения превышена не была.

Восемнадцатилетняя сестра Ксаверия погибла на месте, нападающий молодежной команды «Легии» направлен в больницу.