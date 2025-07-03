«Бешикташ» арендовал Абрахама у «Ромы» с условным обязательством выкупа за 13 млн евро
Тэмми Абрахам перешел в клуб из чемпионата Турции.
27-летний нападающий перешел из «Ромы» в «Бешикташ» и подписал соглашение на четыре года с турецким клубом.
«Бешикташ» арендовал английского футболиста на сезон за два миллиона евро и с последующим условным (при выполнении условий контракта) обязательством выкупа в рассрочку за 13 миллионов евро.
В прошлом сезоне Тэмми Абрахам выступал за правах аренды за «Милан».
Он провел 28 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 4 результативные передачи. Сообщалось, что ранее Абрахам отказал «Зениту».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Бешикташа»
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