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«Бешикташ» арендовал Абрахама у «Ромы» с условным обязательством выкупа за 13 млн евро

Тэмми Абрахам перешел в клуб из чемпионата Турции.

27-летний нападающий перешел из «Ромы» в «Бешикташ» и подписал соглашение на четыре года с турецким клубом.

«Бешикташ» арендовал английского футболиста на сезон за два миллиона евро и с последующим условным (при выполнении условий контракта) обязательством выкупа в рассрочку за 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тэмми Абрахам выступал за правах аренды за «Милан».

Он провел 28 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 4 результативные передачи. Сообщалось, что ранее Абрахам отказал «Зениту».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Бешикташа»
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