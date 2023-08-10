«Крылья» обратились в ЭСК из-за падения в штрафной «Зенита» Салтыкова

«Крылья Советов» обратились в РФС по поводу падения игрока в штрафной «Зенита».

В самарском клубе сообщили, что подали в ЭСК РФС обращение с просьбой разъяснить решение арбитров в матче 2-го тура Фонбет Кубка России против «Зенита» (0:1).

В конце матча полузащитник « » Никита Салтыков пробросил мяч мимо хавбека « » Ду Кейроса и упал после контакта с ним в штрафной площади гостей, но арбитр Сергей Чебан не зафиксировал нарушения правил.

Сам Салтыков охарактеризовал эпизод так: «По мне, контакт был, и в мяч соперник точно не сыграл. Я первый сыграл в мяч».

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