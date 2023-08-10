«Крылья» обратились в ЭСК из-за падения в штрафной «Зенита» Салтыкова

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи ЭСК РФС Сергей Чебан Никита Салтыков Футбол

«Крылья Советов» обратились в РФС по поводу падения игрока в штрафной «Зенита».

В самарском клубе сообщили, что подали в ЭСК РФС обращение с просьбой разъяснить решение арбитров в матче 2-го тура Фонбет Кубка России против «Зенита» (0:1).

В конце матча полузащитник «Крыльев» Никита Салтыков пробросил мяч мимо хавбека «Зенита» Ду Кейроса и упал после контакта с ним в штрафной площади гостей, но арбитр Сергей Чебан не зафиксировал нарушения правил.  

Сам Салтыков охарактеризовал эпизод так: «По мне, контакт был, и в мяч соперник точно не сыграл. Я первый сыграл в мяч».

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66 комментариев

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freeman123
Да там ЖК за симуляцию больше, нежели пенальти, но сейчас московские «товарищи» расскажут за судейство по понятиям по которому это пенальти и удаление игрока Зенита на 10 матчей
+82
-31
+51
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Виктор
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
У Соболева спроси. Салтыков у него учился.
+29
-6
+23
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Алексей Кузнецов
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Что у тебя за источник: святой или целебный?
+24
-5
+19
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IceBear27
Прибежали уже хомячки Борзыкина и Кузьмича с идеей о том, что пенальти нужно было назначить, так как он мог быть в ворота Зенита?
+30
-14
+16
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Александр Беляков
Постыдились бы этого нырка
+21
-10
+11
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bellyashe
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
бро, твой никнейм это прям дисклеймер, после которого хочется не вступать в дискуссию, а просто поржать над тобой)
+9
-2
+7
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bellyashe
у команд РПЛ новая забава: каждый тур пытаться обжаловать очевидно верные решения. Зенита, кстати, тоже касается.
+6
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Spartakovec navsegda
Видно же, что в начале мяч в сторону отскакивает, а затем игрок падает, т.е. была изначальная игра в мяч.
+9
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freeman123
Ответ Алексей Кузнецов
Что у тебя за источник: святой или целебный?
красно-белый))
+4
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мутятя
146% пенальти. Но выставленная нога. это того надо, нога.
+8
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madjer163
Пенальти то чистый , но поздно пить Боржоми. Против Балтики молча пенальти бы дали.
+4
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Vastich
Ответ bellyashe
ахаха, и правда, очень похожи) примерно как Алла Пугачева и Барак Обама
Так конечно и там и там 2 футболиста, и один вдоль другого бежит и падает. Какие вопросы))
+3
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Алексей Кузнецов
Ответ freeman123
Да там ЖК за симуляцию больше, нежели пенальти, но сейчас московские «товарищи» расскажут за судейство по понятиям по которому это пенальти и удаление игрока Зенита на 10 матчей
Уже трюфельные эксперты первыми пришли сюда и режут правду с артефактом правды из Чернобыля.
+14
-11
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Семен Забоев
нырял не сразу после контакта, вот и не поставили, игровой интелект подкачать надо
+6
-4
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Vastich
Мне кажется они сами матч не смотрели, а только единственное видео, которое сами же и выложили))
+3
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bellyashe
Ответ llolishe
Очень похожий эпизод как в матче Пари НН-Зенит когда удалили игрока Пари НН Но там красная карточка А тут Салтыков сам нашел колено соперника наверно или как будут оправдываться
ахаха, и правда, очень похожи) примерно как Алла Пугачева и Барак Обама
+3
-1
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justburn
Ответ Алексей Кузнецов
Что у тебя за источник: святой или целебный?
Беленький
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Саша Котляров
Ответ freeman123
Да там ЖК за симуляцию больше, нежели пенальти, но сейчас московские «товарищи» расскажут за судейство по понятиям по которому это пенальти и удаление игрока Зенита на 10 матчей
Согласен
+3
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Фут.Боль
Чистый пенальти! Мяч пробрасывает именно игрок КС и дальше Кейрос бьет того по ноге, отчего происходит падение. Где тут игру в мяч у Кейроса увидели? Какая симуляция игрока КС?
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freeman123
Ответ arspurs9
По моему лишь 2 клуба в стране хотят, что бы их судили по понятиям - ЦСКА и Зенит, нет?)
Отнюдь. все московские, но особенно вырвался в этом Спартак, проведя чаепитие с судьями после которого случайным образом в нескольких турах прошлого чемпионата судьи устроили хусаиновщину
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Максимачев Олег
Ответ sd4fmwrvz8
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В натуре-арматуре!
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Trash Talking
Это такое же пенальти, как захват Фернандеса в первом тайме.
Пусть будут последовательны тогда в своих претензиях.
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Ветер
Защитник Зенита даже не выбил мяч, а ковырнул на полметра. Игрок Крыльев его запросто мог опять вернуть себе, если бы не одно но!
Пенка чистая. Победа грязная. Будем объективны.
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Максимачев Олег
Ответ freeman123
Да там ЖК за симуляцию больше, нежели пенальти, но сейчас московские «товарищи» расскажут за судейство по понятиям по которому это пенальти и удаление игрока Зенита на 10 матчей
Лучше до конца сезона! 🤣
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sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
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