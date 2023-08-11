Клопп об увеличении добавленного времени: «Если речь про 2-3 минуты, не вижу разницы. Если 10 – разница огромная, особенно при 0:0»

Юрген Клопп высказался об увеличении добавленного времени в матчах АПЛ.

Напомним, с нового сезона в Англии планируется учитывать время, затраченное на празднование голов, пенальти и остановки игры после фолов. В матче за между «Манчестер Сити» и « » (1:1, по пенальти 1:4) ко второму тайму было добавлено 8 минут, «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте.

«Трудно ответить. Матч идет 90 минут, при этом есть чистое время, когда мяч находится в игре. Люди могут спросить: так, а где мяч? В конце концов, если у нас будет 55 или 60 минут, когда мяч находится в игре, мы посмотрим, что это значит. Звучит не так уж сложно.

Говоря о благополучии игроков, я имею в виду слишком много турниров и слишком много матчей в целом. Если мяч будет находиться в игре дополнительные две-три минуты, то я не вижу в этом большой разницы.

Если речь про 10 дополнительных минут, это будет огромная разница, особенно при счете 0:0. Это даст командам мощный импульс и возможность идти вперед», – сказал тренер «Ливерпуля».

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