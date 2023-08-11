Артем Ребров: «Абаскаль – первый тренер, предложивший очень интенсивную нагрузку без беготни. У него огромная база методик»
Артем Ребров рассказал о тренировках при Гильермо Абаскале.
«До Абаскаля был уверен, что если на предсезонке плотно не поработали на физику и не набегали нужный объем, то команда провалится. Абаскаль – первый тренер, который предложил очень интенсивную нагрузку без беготни. По сути, все спринты, все фартлеки, все эти нагрузки у него вложены в упражнения с мячом.
Нет, я всегда думал, что хорошо бы делать такую работу через мяч. Но как? Никто не мог сделать. А Абаскалю удалось. У него огромная наработанная база методик, огромный набор упражнений, которые он использует. Все на спринтах, все активно, все приближено к игровым ситуациям. Там даже схалявить не получится – никто же не любит в футбол проигрывать», – написал технический координатор «Спартака» в блоге на Sports.ru.
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В этом сезоне Абаскаль учел ошибки прошлого и стал играть 2-4-4, или 2-3-5, а иногда и 1-5-4. По итогу видим то, что видим.
А если серьезно, то в стеночки, в забегания и в 50 касаний в чужой штрафной за матч играли еще и в прошлом сезоне. Тогда иногда получалось, а иногда нет. Сейчас продолжают гнуть свою линию, но и взаимодействие лучше стало, и исполнители уже посерьезнее.
Ну и да, сейчас 16 голов за первые пять игр. Весной было 18 голов за последние 15 игр.
Если Спартак в каждой игре будет забивать от двух, а пропускать - как пойдет, то меня, наверное, это устроит. Так что пусть продолжают в том же духе.
Будет хорошо учиться так и тренером добротным станет