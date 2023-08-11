Артем Ребров: «Абаскаль – первый тренер, предложивший очень интенсивную нагрузку без беготни. У него огромная база методик»

Артем Ребров рассказал о тренировках при Гильермо Абаскале.

«До Абаскаля был уверен, что если на предсезонке плотно не поработали на физику и не набегали нужный объем, то команда провалится. Абаскаль – первый тренер, который предложил очень интенсивную нагрузку без беготни. По сути, все спринты, все фартлеки, все эти нагрузки у него вложены в упражнения с мячом.

Нет, я всегда думал, что хорошо бы делать такую работу через мяч. Но как? Никто не мог сделать. А Абаскалю удалось. У него огромная наработанная база методик, огромный набор упражнений, которые он использует. Все на спринтах, все активно, все приближено к игровым ситуациям. Там даже схалявить не получится – никто же не любит в футбол проигрывать», – написал технический координатор «Спартака» в блоге на Sports.ru.

«Кински сказал: «Я сейчас этому тренеру ##### дам». Ребров рассказывает, как вратарей заставляют бегать

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?