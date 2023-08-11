Артем Ребров: «Абаскаль – первый тренер, предложивший очень интенсивную нагрузку без беготни. У него огромная база методик»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Артем Ребров рассказал о тренировках при Гильермо Абаскале.

«До Абаскаля был уверен, что если на предсезонке плотно не поработали на физику и не набегали нужный объем, то команда провалится. Абаскаль – первый тренер, который предложил очень интенсивную нагрузку без беготни. По сути, все спринты, все фартлеки, все эти нагрузки у него вложены в упражнения с мячом.

Нет, я всегда думал, что хорошо бы делать такую работу через мяч. Но как? Никто не мог сделать. А Абаскалю удалось. У него огромная наработанная база методик, огромный набор упражнений, которые он использует. Все на спринтах, все активно, все приближено к игровым ситуациям. Там даже схалявить не получится – никто же не любит в футбол проигрывать», – написал технический координатор «Спартака» в блоге на Sports.ru.

«Кински сказал: «Я сейчас этому тренеру ##### дам». Ребров рассказывает, как вратарей заставляют бегать

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20 комментариев

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bevooch
В прошлом сезоне Абаскаль ставил 4-4-2, или 5-3-2, а иногда и 4-5-1. Но под конец сезона Спартак провалился.
В этом сезоне Абаскаль учел ошибки прошлого и стал играть 2-4-4, или 2-3-5, а иногда и 1-5-4. По итогу видим то, что видим.

А если серьезно, то в стеночки, в забегания и в 50 касаний в чужой штрафной за матч играли еще и в прошлом сезоне. Тогда иногда получалось, а иногда нет. Сейчас продолжают гнуть свою линию, но и взаимодействие лучше стало, и исполнители уже посерьезнее.

Ну и да, сейчас 16 голов за первые пять игр. Весной было 18 голов за последние 15 игр.
Если Спартак в каждой игре будет забивать от двух, а пропускать - как пойдет, то меня, наверное, это устроит. Так что пусть продолжают в том же духе.
+15
-1
+14
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therealgreenman
Ждём под вечер мнение Царя на это всё, он нам по полочкам всё разложит касаемо тренерской работы Абаскаля, хотя там наверное одной полкой ограничимся…
+14
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Евгений Вавилов
я почти уверен что Спартак обыграет урал 3:1
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Никому_никабельный
Ответ Евгений Вавилов
я почти уверен что Спартак обыграет урал 3:1
Надеюсь вы не обладаете магией Чердака)
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Anthony Wrynn
это интересно, Ребров и Тедеско хвалил, рассказывал что тот давал конспекты ему свои.
Будет хорошо учиться так и тренером добротным станет
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Dan Kennedy
Ответ therealgreenman
Ждём под вечер мнение Царя на это всё, он нам по полочкам всё разложит касаемо тренерской работы Абаскаля, хотя там наверное одной полкой ограничимся…
Одной стопкой?
+2
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Dan Kennedy
Шутки в стиле Мостового такие оригинальные и смешные, пишите еще.
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Никому_никабельный
Ответ therealgreenman
Ждём под вечер мнение Царя на это всё, он нам по полочкам всё разложит касаемо тренерской работы Абаскаля, хотя там наверное одной полкой ограничимся…
Он уже нервно потирает руки. Звук на тел на всю. Только бы вызов не пропустить
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Dan Kennedy
Ответ bevooch
В прошлом сезоне Абаскаль ставил 4-4-2, или 5-3-2, а иногда и 4-5-1. Но под конец сезона Спартак провалился. В этом сезоне Абаскаль учел ошибки прошлого и стал играть 2-4-4, или 2-3-5, а иногда и 1-5-4. По итогу видим то, что видим. А если серьезно, то в стеночки, в забегания и в 50 касаний в чужой штрафной за матч играли еще и в прошлом сезоне. Тогда иногда получалось, а иногда нет. Сейчас продолжают гнуть свою линию, но и взаимодействие лучше стало, и исполнители уже посерьезнее. Ну и да, сейчас 16 голов за первые пять игр. Весной было 18 голов за последние 15 игр. Если Спартак в каждой игре будет забивать от двух, а пропускать - как пойдет, то меня, наверное, это устроит. Так что пусть продолжают в том же духе.
Интересно будет посмотреть как он к весне команду подготовит.
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GuruFutbola
Школа Барсы удивляет весь рпл ☝🏻
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Евгений Вавилов
Если я сказал так и будет ВОТ и всё
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Древний спартач
Странно , что Ребров никогда не испытывал нагрузку без беготни (я так понял , что беговая работа без мяча) . Есть такие упражнения с мячом , что игрок взвоет от нагрузки и скажет , что лучше беговая программа . Например , у одного тренера был квадрат на пол-поля без ворот . "Каждый с каждым" 30 минут и попробуй остановиться , все должны были открываться под владеющего мячом . Это и работа с мячом под давлением "соперника" , контроль мяча , обводка и удерживания мяча , если кто-то не успевает открыться . Для невладеющей мячом команды тоже нагрузка и хорошее подспорье - умение играть в единоборстве , здесь уже игрока не бросишь и не "проспишь" , никто тебя не подстрахует и мяч должен сам отобрать у своего "визави" . Было у К.И.Бескова игра с маленькими воротами в "квадрате" 3х3 . Минут так 20 . И попробуй где-нибудь остановись или недобеги - тебя твои же партнёры с гов... сожрут . Да , полно таких упражнений с мячом без беготни , что и кроссы по 9 км не нужны . У кого же раньше Ребров тренировался тогда ? 🤣
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stomatologbeatles
Мостовой скажет что такого не может быть)
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Dan Kennedy
Ответ GuruFutbola
Школа Барсы удивляет весь рпл ☝🏻
Это ты про Марка Кросаса?
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Sergio1964
Ответ bevooch
В прошлом сезоне Абаскаль ставил 4-4-2, или 5-3-2, а иногда и 4-5-1. Но под конец сезона Спартак провалился. В этом сезоне Абаскаль учел ошибки прошлого и стал играть 2-4-4, или 2-3-5, а иногда и 1-5-4. По итогу видим то, что видим. А если серьезно, то в стеночки, в забегания и в 50 касаний в чужой штрафной за матч играли еще и в прошлом сезоне. Тогда иногда получалось, а иногда нет. Сейчас продолжают гнуть свою линию, но и взаимодействие лучше стало, и исполнители уже посерьезнее. Ну и да, сейчас 16 голов за первые пять игр. Весной было 18 голов за последние 15 игр. Если Спартак в каждой игре будет забивать от двух, а пропускать - как пойдет, то меня, наверное, это устроит. Так что пусть продолжают в том же духе.
1 -5 -4 это вершина тренерской мысли ( я понимаю, что это шутка), а с другой стороны - а что, а вдруг! Так ведь никто ещё не пробовал!
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