Ринат Билялетдинов о спаде «Зенита»: «Нельзя умалять достоинства и заслуги Семака. Дайте время человеку поработать спокойно»

Ринат Билялетдинов выступил в защиту Сергея Семака.

– «Зенит» просел после ухода нескольких ключевых легионеров

– Конечно, здесь есть определенная связь. Ведущие игроки индивидуально сильные, сыграны с командой. Коллективные взаимодействия у «Зенита» были выше всех. То есть они без проблем доводили мячи из под прессинга до чужой штрафной.

И что еще тяжелее – они раскатывали мячи по чужой штрафной, а это дается немногим. Потеря такого острейшего компонента, несомненно, отбросит «Зенит» в какой-то степени назад. А вот как он обратно подберется? Это надо искать на уровне Бразилии или Португалии, и не обмануться.

– Что касается тренерского мастерства. Говорят, именно в такой ситуации можно по-настоящему оценить тренерский талант Сергея Семака.

– Нельзя умалять достоинства и заслуги Семака, потому что предыдущие годы можно сказать «а что там, кинь им мяч, они сами все сделают. Просто не мешай им». Это очень расхожее мнение было. Когда нужно его применяют, чтобы отбрехаться.

Умение работать с высококлассными игроками – это тоже тренерское мастерство. Оно сильно отличается от работы с менее мастеровитыми игроками, у которых идет упор на атлетизм, давление, темп.

Мастерство работы с высокооплачиваемыми футболистами – надо уметь не помешать им в подготовке, а вывести их на оптимальный уровень. И тут тоже большая заслуга Семака. Поэтому я бы не стал так опрометчиво пять лет чемпионств обесценивать. Мол, это не его тренерская заслуга, а он просто технолог. Нет, это слишком легкий и удобный обман.

Но другой пласт тренерского мастерства от него потребуется на данном этапе. Потому что тренерское мастерство то общее – оно включает умение работать с самыми топовыми игроками, умение работать со средним уровнем, с молодым поколением игроков, воспитывать, развивать сильные стороны или убирать слабые. И то и другое в какой пропорции применять? Это все тоже тренерское мастерство. Тут вопрос, как теперь с этим контингентом управится, чтобы соответствовать задачам борьбы за чемпионство.

– Тем не менее, как только уровень игроков стал пониже, результат просел…

– Дайте время человеку поработать спокойно. Не давите на него своими быстрыми умозаключениями. По щелчку пальцев или телефонному звонку было бы все слишком просто. Нет волшебного упражнения, волшебного тренировочного цикла. Это человеческий материал, а человеческая душа – потемки. Причесать команду под новыми условиями не многим удается.

Есть пример тренера Раньери, который привел «Лестер» к чемпионству. Никто не ожидал. Его на руках носили. И года не прошло – его сняли. Начался следующий чемпионат, и «Лестер» повалился.

Что, тренер испортился? Нет, ситуация поменялась, игроки поменялись, времени может не дали. Дайте Семаку время, всем будет интересно посмотреть, что будет дальше. А за неделю, за месяц не посмотришь, – сказал экс-тренер «Рубина».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS