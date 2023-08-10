Талалаев о «Балтике»: «Команда превратилась в хорошую машину. Не в Porsche или Mercedes, но Volkswagen точно»

Андрей Талалаев сравнил «Балтику» с хорошим автомобилем.

В четверг команда Сергея Игнашевича обыграла «Ахмат» в Грозном со счетом 2:0 во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После этого матча «Балтика» с 6 очками поднялась на 1-е место в группе С, опередив «Зенит» по дополнительным показателям.

«На мой взгляд, «Балтика» постепенно адаптируется к Премьер‑лиге, и это страшно для многих команд. Очень похоже на то, что строил Игнашевич в Первой лиге в прошлом году.

Команда постепенно превратилась в хорошую машину. Не в Porsche или Mercedes, но Volkswagen точно. Калининградцы организованно оборонялись, не давали создавать моменты и совершали быстрые выходы в атаку», – сказал тренер «Химок» в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

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