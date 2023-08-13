13 августа в Москве состоится матч четвертого тура Чемпионата России по футболу. ЦСКА на стадионе «ВЕБ Арена» будет принимать «Сочи». Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

ЦСКА на прошлой неделе показал классную игру в рамках РПЛ с «Локо», но на текущей неделе в кубковой игре удивил со знаком минус. Команде пока не хватает стабильности, хоть и вот-вот была серия из 3 побед кряду. «Сочи» же резво начал новый сезон, но уже в 3 матчах кряду испытывает игровые проблемы и не может добиться положительного результата, хоть и имеет предпосылки к этому. Смогут ли в сочинцы в столь непростом выезде в столицу, наконец, уже прервать свою серию без побед и подняться в таблице на несколько строк выше, мы знаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, Ф2 (1,5), ТМ (3).

ФК ЦСКА

«Армейцы» в прошлом сезоне Чемпионата России стали серебряными призерами, набрав 58 очков в 30 турах и от первого «Зенита» отстали на 12 баллов. Москвичи могли остаться и вовсе без медалей, но благодаря неплохой концовке чемпионата и плохих результатов их конкурентов за высокие места («Спартака» и «Ростова») удалось запрыгнуть на 2 место.

ЦСКА преуспели и в Кубке России прошлого сезона, забрав этот трофей себе. В Суперфинале Кубка России им удалось обыграть «Краснодар» в серии пенальти (6:5), после ничейного счета (1:1) в основное время матча.

ЦСКА в этом году особо не пестрит трансферами. Команде удалось подписать бразильца Мойзеса (левый защитник) из клуба «Интернасьонал», ранее он был у них арендован и узбекского Месси Файзуллаева (правый вингер) из «Пахтакора».

Без серьезных потерь не обошлось, правый вингер Медина, который хорошо себя проявил в прошлом сезоне, перешел в стан одного из главных своих футбольных врагов — московского «Спартака». Левый вингер Эджуке в качестве свободного агента перебрался в «Антверпен». Команду также покинул опытный левый защитник Щенников, с которым не продлили контракт. Ну и ряд молодых игроков были отданы в аренду другим клубам: Шкурин, Сигурдссон, Конюхов, Яковлев, Боков.

Стартовал ЦСКА в новом сезоне РПЛ не лучшим образом и проиграл в гостях «Уралу» (1:2). Москвичи смотрелись в матче не хуже своего оппонента, но оплошности в обороне и не лучшая игра в атаке, не позволили забрать очки у екатеринбуржцев.

В последующих же двух турах удалось одержать виктории. Сначала был обыгран в гостях «Ахмат» (3:2) в сумасшедшем по накалу поединке, где было 3 красных карточки и 5 пенальти, которые все были успешно реализованы. у ЦСКА хет-триком отметился Чалов, который 3 раза выводил свою команду вперед по ходу игры.

В последнем сыгранном 3 туре команда Федотова смогла разгромно обыграть в московском дерби «Локомотив» (4:1). Реализация в этой встрече была хорошей у ЦСКА, за счет этого и столько забитых мячей, а вот «Локо» больше владел мячом, но опасность у ворот соперника создавал мало, как итог и мало ударов и в створ ворот оппонента.

Последний свой матч команда Федотова проводила в рамках Кубка России, где неожиданно уступила дома «Факелу» (0:2), при том что в целом игра шла на равных курсах. После этого поражения ЦСКА лидирует в группе за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, а все 4 команды имеют равное количество очков (по 3).

Результаты ЦСКА в пяти последних сыгранных матчах:

09.08.23 ЦСКА — «Факел» 0: 2 ;

0: ; 05.08.23 ЦСКА — «Локомотив» Москва 4 :1;

— :1; 30.07.23 «Ахмат» — ЦСКА 2: 3 ;

2: ; 26.07.23 «Оренбург» — ЦСКА 0: 6 ;

0: ; 22.07.23 «Урал» — ЦСКА 2:1.

Интересные статические факты ЦСКА:

В 3 из 4 последних матчах команда побеждает;

Последний домашний матч был проигран;

В 2 из 3 последних встречах «армейцев» забивают обе команды;

В 3 из 4 последних матчах было забито 5 и более мячей.

В 4 из 5 последних игр москвичи отличаются голом.

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ФК «Сочи»

Сочинская команда в прошлом сезоне РПЛ проявила себя в качестве крепкого середняка и заняла 10 место в турнирной таблице из 16 команд. Всего же им удалось набрать 38 очков в 30 турах чемпионата и на 7 баллов меньше чем у соседа по таблице — «Динамо», который занял 9 место. От зоны стыковых матчей они по итогу первенства оторвались на 8 очков.

Команда из Сочи в этом году плотно поработала на трансферном рынке. В стан клуба пришли: Вячеслав Литвинов из «Краснодара», Иван Игнатьев из «Локомотива», Юрий Медведев из «Слован Братислава», Мартин Крамарич из «Браво», Тимофей Кашинцев из «Текстильщика». В аренду на текущий сезон были взяты: Марсело Алвес из «Мадурейры», Никита Гойло из «Зенита» и Соломон Агбалака из «Брод Сити».

Не обошлось и без серьезных потерь. Стан команды покинули: Коваленко, Сарвели, Адамов, Немченко, Цаллагов, Иполе, Жоаозиньо, Колмаков, Джанаев.

В текущем сезоне РПЛ команда Хохлова пока располагается на 11 строчке и имеет в активе всего 3 балла после трех сыгранных туров. Начали чемпионат сочинцы ударно, обыграв на домашней арене новичка РПЛ «Балтику» (2:0), забив по голу в каждом из таймов.

А вот последующие 2 тура получились без набранных очков. Сначала поражение в гостях от «Краснодара» (0:2), а затем дома от «Ахмата» (1:2). Причем в игре с грозненской командой сочинцы повели в счете на 36 минуте после гола Нобоа с пенальти, а уже к перерыву проигрывали.

Последний свой матч сочинцы сыграли в рамках розыгрыша Фонбет Кубка России, где уступили в гостях «Оренбургу» (0:2), хотя смотрелись в матче достойно и заслужили в нем хотя бы 1 балл, но подвела плохая игра в защите. После этого матча «Сочи» в группе имеет равное количество очков со всеми остальными командами и имеет хорошие шансы пройти дальше.

Результаты «Сочи» в пяти последних сыгранных матчах:

09.08.23 «Оренбург» — «Сочи» 2 :0;

— «Сочи» :0; 06.08.23 «Сочи» — «Ахмат» 1: 2 ;

1: ; 30.07.23 «Краснодар» — «Сочи» 2 :0;

— «Сочи» :0; 26.07.23 «Факел» — «Сочи» 1: 3;

1: 23.07.23 «Сочи» — «Балтика» 2:0.

Интересные статические факты «Сочи»:

У команды серия из 3 поражений кряду, а до этого в 6 матчах не было проигрышей;

В 2 последних сыгранных матчах в качестве гостей были поражения;

В 2 из 3 последних встречах сочинцев не забивают обе команды;

В 3 последних матчах ни разу не было забито более 3 мячей за игру обеими командами;

Сочинцы отличаются голом в 7 из 9 последних матчах.

ЦСКА – «Сочи»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 12 матчей. Преимущество в них на стороне москвичей – 6 побед, при 4 поражениях. А 2 поединка закончились ничейным результатом. Сочинцы в среднем забивали в этих матчах 1,33 гола (16 забитых мячей), а москвичи 1,42 (17 мячей).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

05.03.23 «Сочи» – ЦСКА ( 2 :0).

– ЦСКА ( :0). 26.11.22 «Сочи» – ЦСКА (1: 2 ).

(1: ). 28.09.22 ЦСКА – «Сочи» (2:1).

– «Сочи» (2:1). 23.07.22 ЦСКА – «Сочи» (3:0).

– «Сочи» (3:0). 07.07.22 «Сочи» – ЦСКА (1:2).

Сочинская команда лишь 1 раз победила москвичей в 5 последних очных встречах и сделала это в последнем поединке в рамках прошлого сезона РПЛ. Стоит заметить, что в 2 из 3 последних матчах обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЦСКА – «Сочи»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа ЦСКА — 1.55;

Ничья — 4.21;

Победа «Сочи» — 6.19;

X2 — 2.40;

Ф2 (1,5) — 1.51;

Ф1 (0) — 1.22;

Ф2 (0) — 4.46;

ТБ (2,5) — 1.91;

ТМ (2,5) — 1.91;

ТМ (3) — 1.53;

ОЗ (да) — 1.99;

ОЗ (нет) — 1.83.

В 4 из 5 последних очных поединках ЦСКА побеждал сочинцев. При всем уважении к «Сочи» в этом матче отдаю предпочтение хозяевам, которые мало того что играют на домашней арене, они смотрятся сейчас более органичной командой, о чем и говорят их последние игры в РПЛ. Да было поражение в последнем матче от скромного «Факела», но все же там играл полурезервный состав. При этом не жду легкой победы от столичной команды, думаю что будет очень вязкая игра с минимальной разницей в счете.

Последние 7 очных матчей оппонентов не были сверх результативными и максимально за игру было забито 3 мяча. Можно сделать ставку на ТМ (3) за хороший коэффициент 1.53.

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