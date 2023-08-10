Локомотив – Крылья Советов, прогноз на матч, 12.08.2023, российская Премьер-Лига

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В 4 туре розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 московский «Локомотив» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра состоится 12 августа 2023 года на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 15:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка на игру: победа «Крыльев» (3.75).

Смогут ли «железнодорожники» порадовать своих болельщиков? Огорчит ли Сергей Пиняев бывшую команду? Что покажут «Крылья»? Ответы на эти вопросы мы узнаем, только посмотрев этот матч, ну а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Локомотив» Москва

 

«Железнодорожники» медленно, но верно втягиваются в сезон. Подопечные Михаила Галактионова по итогам 3 сыгранных матчей в РПЛ идут только на 7 месте, имея в своем активе 4 очка. Красно-зеленые в рамках чемпионата России продемонстрировали следующие результаты:

  • ничья с «Рубином» (2:2);
  • разгром «Факела» (4:1);
  • разгромное поражение от ЦСКА (1:4).

«Локо» достаточно много забивает, но и пропускает немало. Потому, именно в рамках РПЛ у команды паритет в отношении забитых и пропущенных голов: 7 против 7. Что касается прочей статистики, то:

  • «Локомотив» не проигрывает в 9 последних матчах против «Крыльев».
  • В последних 5 играх «Локомотив» пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • В последних 5 играх «Локомотив» забивает в среднем 2.00 гола за игру.
  • «Локомотив» забивает в 12 последних матчах против «Крыльев».

Лучший бомбардир команды — Наир Тикнизян с 4 голами в 5 матчах. Лучший распасовщик — Максим Глушенков (к слову, экс-игрок самарских «Крыльев»). У футболиста в активе 2 ассиста в 5 встречах.

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«Крылья Советов» Самара

 

Подопечные Игоря Осинькина ярко стартовали в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда с 7 баллами идет на третьем месте, и еще не потерпела ни одного поражения:

  • в упорной борьбе был переигран «Ахмат» (2:1);
  • в игре с «Динамо» команды разошлись миром (3:3);
  • в матче с «Ростовом» была одержана разгромная победа (5:1).

Самарцы много забивают, пропускают меньше — 10 к 5, именно так выглядит соотношение забитых и пропущенных голов в рамках РПЛ. Что касается прочей статистики, то:

  • В последних 5 играх «Крылья Советов» пропускают в среднем 1.80 гола за игру.
  • В последних 5 играх «Крылья Советов» забивают в среднем 2.40 гола за игру.

Лучший бомбардир команды — Никита Салтыков с 2 голами в 4 матчах, столько же и у Владимира Хубулова. Бенхамин Гарре и Глен Бейл забили тоже по 2 мяча, но им понадобилось уже 5 игр. Лучший ассистент самарцев — Роман Ежов с 3 голевыми пасами в 4 играх «Крыльев».

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»

 

Самарцы резво выступают в чемпионате России, но не могут похвастать результатами в Кубке страны. Подопечные Игоря Осинькина довольно много забивают, а «вынос» крепкой команды Валерия Карпина и вовсе может войти в историю клуба. «Локо» же брал очки в матчах со скромными соперниками, а в игре со столичным ЦСКА подопечные Галактионова потерпели фиаско. Учитывая игру самарцев в новом сезоне предположим, что матч получится результативным и закончится победой подопечных Игоря Осинькина.

Прежде чем приступать к котировкам букмекеров, вспомним, как команды играли друг с другом в предыдущих пяти встречах:

  • 12.05.2021 «Локомотив» — «Крылья Советов» 3:1;
  • 11.09.2021 «Локомотив» — «Крылья Советов» 2:0;
  • 21.05.2022 «Крылья Советов» — «Локомотив» 0:1;
  • 13.08.2022 «Локомотив» — «Крылья Советов» 1:1;
  • 14.05.2023 «Крылья Советов» — «Локомотив» 1:1.

Впрочем, букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу «Локомотива» коэффициент 1.94, на ничью дает 3.80, а на победу «Крыльев» 3.75.

Рискнем, и не согласимся с букмекером. Наш прогноз — победа «Крыльев».

Где смотреть матч Локомотив – Крылья Советов

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Локомотив – Крылья Советов
Дата проведения
12 августа, 15.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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