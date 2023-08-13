13 августа, в воскресенье, «Зенит» на своем поле примет воронежский «Факел» в матче 4-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 17:30.

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Рекомендуемые ставки: П1; Ф1 (-1).

Зенит

«Зениту» надо поправлять свое положение в чемпионате — команда Сергея Семака выдала худший свой старт за последние десять лет, набрав всего четыре очка в трех турах. При этом петербуржцы худшие в лиге по xG — всего 1,9.

Конечно, на такой результат сильно сказалась потеря лидеров команды — Малком уехал в Саудовскую Аравию и уже исправно забивает за «Аль-Хилаль», Далер Кузяев готовится к дебюту в чемпионате Франции в составе «Гавра», а бразилец Вендел вернулся в Петербург только к третьему туру и явно пока не в лучшей своей форме.

При этом старт действующих чемпионов России мог быть гораздо лучше, но команду Семака подводят последние минуты матчей — в Ростове-на-Дону петербуржцы упустил победу, организовав пенальти в свои ворота в компенсированное время, а в следующем туре уже на «Газпром Арене» питерцы пропустили решающий гол от «Динамо» на 96-й минуте.

Матч с «Факелом» пропустит Вильмар Барриос — в матче с «Динамо» колумбиец получил прямую красную карточку за грубый подкат под Дениса Макарова.

Страсти по этому удалению закипели уже после матча — контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал петербуржца всего на одну игру, хотя регламент предусматривал на отстранение от 3 до 6 игр. Сразу же заговорили об административном ресурсе, благодаря которому Барриос сможет сыграть против «Спартака» в пятом туре.

В отличие от чемпионата у «Зенита» все хорошо по результату в розыгрыше Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые одержали две победы в двух стартовых турах группового этапа и уверенно лидируют в своем квартете. В последнем матче петербуржцы с минимальным счетом обыграли в гостях «Крылья Советов» благодаря голу экс-самарцу Ивана Сергеева.

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Факел

У «Факела» пока дела в чемпионате идут очень плохо — ноль очков после трех туров и последнее место в турнирной таблице. Воронежцы на данный момент являются единственной командой, которая пока не смогла не набрать ни одного очка.

Конечно, одна из причин провального старта команды Вадима Евсеева — тяжелейший календарь. Воронежцы стартовали в Ростове-на-Дону, где никому не бывает легко. В итоге «Факел» уступил 1:2 несмотря на то, что повел в счете благодаря голу Евгения Маркова.

Во втором туре воронежцы принимали на своем поле сверхмотивиованный «Локомотив», который был разозлен после осечки в матче с «Рубином» (2:2).

Как итог — 1:4 на своем поле.

В следующем туре предстояла встреча с «Балтикой», которая проводила свой первый домашний матч в РПЛ за 25 лет. Встреча получилась очень напряженной и без претензии на красоту, но в итоге калининградцы сумели порадовать своих болельщиков первой победой после возвращения в элиту российского футбола.

На оптимистичный лад болельщиков из Воронежа может настроить последняя игра команды в Кубке России против ЦСКА. «Факел» одержал сенсационную победу над действующим обладателем трофея, да еще и в Москве, — 2:0. Конечно, гостям очень сильно помог промах Антона Заболотного по пустым воротам с пяти метров, после чего Максим Максимов оформил дубль.

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев объясняет неудачи команды тем, что футболистам не хватает агрессии. По версии тренера футболисты слишком поверили в свои силы после того, как остались в РПЛ.

В матче с ЦСКА Евсеев увидел такую агрессию и надеется, что на игру с чемпионом России его футболисты выйдут на поле без страха.

Зенит — Факел: история личных встреч

В первый год после возвращения «Факела» в РПЛ воронежцы провели с «Зенитом» четыре матча — два в чемпионате и в два в Кубке России. Петербуржцы в этих играх одержали три победы и один раз сыграли вничью. На «Газпром Арене» команда Семака выиграла 2:0 в Кубке страны и 1:0 в чемпионате.

Зенит — Факел: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа хозяев оценивается в 1.32, ничья — 5.51, а успех гостей — 9.61.

Практически нет сомнений, что петербуржцы наберут три очка на своем поле, так что можно взять их чистую победу.

При этом вряд ли победа хозяев будет очень убедительной, так что можно сделать ставку на их победой с форой -1 за 1.47.

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