Экс-защитник «Рубина» Старфельт, которым интересовался «Спартак», перешел в «Сельту» из «Селтика»

Теги Спартак Селтик премьер-лига Россия Сельта трансферы Карл Старфельт Футбол

Защитник «Селтика» Карл Старфельт перешел в «Сельту».

Контракт с 28-летним шведом рассчитан до лета 2027 года.

С 2019 по 2021 год Старфельт выступал за «Рубин». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Спартак».

В прошлом сезоне Старфельт провел 37 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

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3 комментария

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mim81
Ну давайте же, центр точно нужен. 1 хорошего взять и всё, кампания удалась.
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Quiet Dad
и наверное не пожалел)) царь напрягся!
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Артур Межаков
Шведы не наша тема...
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