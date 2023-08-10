Экс-защитник «Рубина» Старфельт, которым интересовался «Спартак», перешел в «Сельту» из «Селтика»

Защитник «Селтика» Карл Старфельт перешел в «Сельту».

Контракт с 28-летним шведом рассчитан до лета 2027 года.

С 2019 по 2021 год Старфельт выступал за «Рубин». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Спартак».

В прошлом сезоне Старфельт провел 37 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

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