Семак после 1:0 с «Крыльями» в Кубке: «Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Ротация неизбежна»

Сергей Семак прокомментировал побелу над «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России.

Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ завершился победой «Зенита» со счетом 1:0.

– Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка. Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы.

– Выпуская сегодня , держали в уме игры в РПЛ?

– Вы же видите составы команд, играющих в кубковых матчах. Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Та ротация, которая есть, неизбежна в этом графике, поэтому получают игровое время те, кто меньше играет в чемпионате.

– Вопрос по . Рассматриваете ли вы его как игрока на эту часть сезона или слухи об аренде все-таки правда?

– Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16-17 [полевых] игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то еще отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени, – сказал главный тренер « ».

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