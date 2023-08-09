Семак после 1:0 с «Крыльями» в Кубке: «Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Ротация неизбежна»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Васютин Александр Коваленко Футбол

Сергей Семак прокомментировал побелу над «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России.

Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ завершился победой «Зенита» со счетом 1:0.

– Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка. Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы.

– Выпуская сегодня Васютина, держали в уме игры в РПЛ?

– Вы же видите составы команд, играющих в кубковых матчах. Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Та ротация, которая есть, неизбежна в этом графике, поэтому получают игровое время те, кто меньше играет в чемпионате. 

– Вопрос по Коваленко. Рассматриваете ли вы его как игрока на эту часть сезона или слухи об аренде все-таки правда?

– Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16-17 [полевых] игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то еще отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени, – сказал главный тренер «Зенита».

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34 комментария

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Marienburg
Ответ Сергей Сурков
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Тебе, например. Иначе, не тратил бы время на такие вопросы
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ShaD
Вот тот самый ламповый футбол из 90х, на шару гол и оборона до синего свистка. Выгрызенные три очка у Крылышек, добивание на классе от Динамо, три четверти времени матчей на валидоле. Привоз в любой момент от любого игрока - всё, за что так любим Зенит - снова на месте. Семак - гений!
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Назар Игорь
Спасибо Семаку что Ерохина не выпустил сегодня. Хлопот было бы больше.
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Marienburg
Ответ Baobabb forever
Гораздо интереснее прогресс Васильева. Парень и с техникой, и с мозгами. И смотрится поинтереснее Эдуарда Кейроса. Давали бы ему играть
Его время максимум тайм. Сегодня несколько раз отбирали мяч, из-за того, что Васильев не видел соперника в двух шагах от себя
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Baobabb forever
Гораздо интереснее прогресс Васильева.
Парень и с техникой, и с мозгами. И смотрится поинтереснее Эдуарда Кейроса. Давали бы ему играть
+4
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Доктор Верховцев
Ответ Trash Talking
Как бы Зенит не критиковали за игру в начале сезона, но в Кубке России Зенит пока набрал максимум очков и имеет лучшую разницу мячей в сравнении с остальным командами, у которых 6 очков.
Ага. А в чемпионате — тоска.
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pyritanza
Ответ </c/>
естественно, с 60 примерно, пенальти видел!
Где там его видел, если его не было?!)
И там кстати, не один только судья на вар так решил, но и главный рядом находился, а этот судья, что редкость для наших краёв, сегодня не косячил. Это если субъективно
Если же непосредственно сам момент рассматривать, то ещё во время матча если смотреть невооружённым глазом было видно, что у движений игроков был разный ритм: Ду Кейрос своё движение ногой закончил раньше, чем начался момент, из-за которого Салтыков якобы упал
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zzzeeerrrooo
Ответ Ковид 07.10.52
Настоящий кубковый матч с семью с половиной защитников...А вообще прогресс налицо, сегодня два раза в створ попали...
В крайнем матче с мясными 3 раза попали и этого хватило
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
естественно, с 60 примерно, пенальти видел!
Во вас Соболев к ныркам приучил) От любого падения пенальти им подавай. Страшно представить что было бы, если игрок Зенита завалил игрока Крыльев, как в моменте с Фернандесом. Наверное и ножкой бы топали и кулачком по столу били)
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Назар Игорь
Ответ pyritanza
Матч то хоть смотрел?
А зачем ему смотреть игру Зенита, если проще просто пукнуть из кустов?
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pyritanza
Ответ </c/>
тренеры может и держат, но кто-то и вар судьями не брезгует...
Матч то хоть смотрел?
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Наталья Ларионова
Ответ </c/>
тренеры может и держат, но кто-то и вар судьями не брезгует...
Ага, точно. Чаёк с баранками попивает. Знаем-знаем.
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Давид Agabekyan
Ответ Ковид 07.10.52
И где вчера у Спартака было 5 защитников....газовый лгунишка? И только вчера пять забили. а Семак - два раза в ворота попал...ему можно и в десять напов играть...все-равно будут в трусливый футбол играть...как бы не пропустить...
А причём вчера? До этого Абаскаль в три защитника не играл? И забили Нижнему 5 молодцы, но промолчим что 4 от одного из главных аутсайдеров пропустили. И очень приятно что все удары Зенита считаешь. Настоящего фаната сразу видно
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SMART789
какая то просто ненависть к Семаку, можно перепись больных и ущемленных проводить, так у них сильно печет за эти 5 чемпионств подряд
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Fomin525
Ответ Baobabb forever
Гораздо интереснее прогресс Васильева. Парень и с техникой, и с мозгами. И смотрится поинтереснее Эдуарда Кейроса. Давали бы ему играть
Кейрос это тот же Краневитер
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Marienburg
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естественно, с 60 примерно, пенальти видел!
Когда парнишка подогнул ноги, изобразив, что еше не дорос в этом деле до дельфина
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Александр Александрович
Самый важный среди абсолютно неважных
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Давид Agabekyan
Ответ Ковид 07.10.52
Настоящий кубковый матч с семью с половиной защитников...А вообще прогресс налицо, сегодня два раза в створ попали...
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Ковид 07.10.52
Ответ zzzeeerrrooo
В крайнем матче с мясными 3 раза попали и этого хватило
Против десятерых да было, а вот три пропустили в полных составах и ни одного не забили ....аж в двух играх и еще драку устроили в бессильной злобе...
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Ковид 07.10.52
Ответ Давид Agabekyan
А причём вчера? До этого Абаскаль в три защитника не играл? И забили Нижнему 5 молодцы, но промолчим что 4 от одного из главных аутсайдеров пропустили. И очень приятно что все удары Зенита считаешь. Настоящего фаната сразу видно
не поверите. но и МС играет в три защитника. но только атакует всю игру и не встает катать мячик, чтобы не пропустить. как Семак...Так что пример трех защитников Абаскаля для Семака...это как плотник со столяром...
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Сергей Сурков
Ответ SMART789
какая то просто ненависть к Семаку, можно перепись больных и ущемленных проводить, так у них сильно печет за эти 5 чемпионств подряд
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mihail.gvozdev2020
ВАСИЛЬЕВ нормально отыграл, но играть два тайма для него пока рано. КЕЙРОС??? У ВЕНДОЛА тоже не сразу получилось.
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Baobabb forever
Ответ Marienburg
Его время максимум тайм. Сегодня несколько раз отбирали мяч, из-за того, что Васильев не видел соперника в двух шагах от себя
Аршавин у деда тоже не сразу играл весь матч.
Ну уж лучше смотреть на Васильева, чем на Ду или, прости Господи, Ерохина
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