Семак после 1:0 с «Крыльями» в Кубке: «Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Ротация неизбежна»
Сергей Семак прокомментировал побелу над «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России.
Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ завершился победой «Зенита» со счетом 1:0.
– Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка. Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы.
– Выпуская сегодня Васютина, держали в уме игры в РПЛ?
– Вы же видите составы команд, играющих в кубковых матчах. Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Та ротация, которая есть, неизбежна в этом графике, поэтому получают игровое время те, кто меньше играет в чемпионате.
– Вопрос по Коваленко. Рассматриваете ли вы его как игрока на эту часть сезона или слухи об аренде все-таки правда?
– Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16-17 [полевых] игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то еще отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени, – сказал главный тренер «Зенита».
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Парень и с техникой, и с мозгами. И смотрится поинтереснее Эдуарда Кейроса. Давали бы ему играть
И там кстати, не один только судья на вар так решил, но и главный рядом находился, а этот судья, что редкость для наших краёв, сегодня не косячил. Это если субъективно
Если же непосредственно сам момент рассматривать, то ещё во время матча если смотреть невооружённым глазом было видно, что у движений игроков был разный ритм: Ду Кейрос своё движение ногой закончил раньше, чем начался момент, из-за которого Салтыков якобы упал
Ну уж лучше смотреть на Васильева, чем на Ду или, прости Господи, Ерохина