«Крылья» о падении Салтыкова в штрафной «Зенита»: «Это не пенальти?»

Теги Крылья Советов Никита Салтыков Футбол

«Крылья Советов» оценили падение Никиты Салтыкова в штрафной «Зенита».

На 84-й минуте Салтыков пробрасывал мяч себе на ход в чужой штрафной, обыграв Ду Кейроса. Бразилец выставил ногу в борьбе с футболистом «Крыльев», который пал на газон.

Главный арбитр Сергей Чебан решил не назначать 11-метровый.

«Это не пенальти?» – написали в телеграм-канале «Крыльев Советов».

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141 комментарий

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St. Jimmy
Нет, это не пенальти. Салтыков красавчик, конечно, но опыта правильно нарисовать падение ему не хватило - зачем-то подогнул правую ногу, левую будто специально к Кейросу потянул, короче не по Станиславскому.
+89
-41
+48
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sc0rp
Повтор с другого ракурса сразу снял вопросы - не пенальти
+58
-17
+41
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SMART789
Ответ St. Jimmy
Кстати, а выкладывали видео, как Шитов сначала с двух ног влетает в Васютина, а потом с локтя в Сутормина? С подписью "это не ЖК?" Не выкладывали, я думаю.
зачем все время переводить стрелки на другой эпизод? как одно оправдывает другое?
+37
-6
+31
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Nastia Sergey
Ответ Alexander Kalaboutin
Теперь представим что там был Клаудиньо Красная Пенальти Без вара
ага... как в матчах против Ростова и Динамо...
+32
-4
+28
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6tspey7tb5
Ответ St. Jimmy
Кстати, а выкладывали видео, как Шитов сначала с двух ног влетает в Васютина, а потом с локтя в Сутормина? С подписью "это не ЖК?" Не выкладывали, я думаю.
А у соседа корова сдохла. Вы вообще можете ответить за свои действия или только как фехтовальщики хреновы)))
+48
-20
+28
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Caerly
Нет, это симуляция. Падать до контакта - плохая идея.
+35
-15
+20
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tony
Нет, это нырок. Рассинхрон с касанием. У Салтыкова пока нет опыта как и когда надо нырять
+31
-11
+20
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St. Jimmy
Кстати, а выкладывали видео, как Шитов сначала с двух ног влетает в Васютина, а потом с локтя в Сутормина? С подписью "это не ЖК?" Не выкладывали, я думаю.
+61
-42
+19
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SMART789
Ду Кейрос выставил ногу, понял что не успевает, убрал ногу и после этого Салтыков рубанулся в его колено и завалился

Вам специально не прикладывают медленный повтор где это видно
+25
-9
+16
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Хоспадя... Да вы сами знаете, что нет. Рисовал ваш Салтыков.
+19
-6
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Radik_2.0
я канеш не эксперт, но отсюда кажется что ногу зацепил, пенальти
+42
-30
+12
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Alexander Kalaboutin
Теперь представим что там был Клаудиньо

Красная
Пенальти
Без вара
+41
-29
+12
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alexander Kalaboutin
Теперь представим что там был Клаудиньо Красная Пенальти Без вара
Макаров передает привет
+10
0
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Каба
Ответ Хамыч
По мне 100 % пенальти .... уверен если бы не в ворота Зенита поставили бы и не задумывались даже... игры в мяч нет у Кейроса , по ноге ударил ... что это если не пенальти ?
Ведь в ворота Зенита вообще пенальти не ставят, да?
+10
0
+10
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St. Jimmy
Ответ Санек Кириллов
То есть если был бы на его месте кто то матерый , пенка была бы. Ну как то не правильно смотреть на возраст Ps для меня лично после повтора, пенка сто%
Если бы упал правильно - то да. Я имею ввиду, что касание-то было, но к этому падению оно не имело никакого отношения. Как у Мантуана с Байрамяном например.
+11
-2
+9
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bilbiveter
Нет, Крылья, не пенальти, тут чётко видно, что Салтыков сам нарисовал пенальти
+13
-4
+9
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Caerly
Ответ Санек Кириллов
Где желтая за симуляцию ?
Там же, где две Шитову. Судья сегодня ими не раскидывался
+10
-1
+9
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fil_spb
И где тут пенальти? Ду Кейрос уже ногу убирает, Салтыков вместо движения к мячу, начинает искать ногу соперника и неуклюже падает. Если Крылья такие судейские формалисты, то может выложат видео где Фернандеса руками завалили при угловом, с аналогичным вопросом? Ну чтобы быть последовательными.
Хотя по уму и там и там надо было продолжать игру, что судья и сделал.
+11
-3
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AuroraBorealis
Ответ Хамыч
По мне 100 % пенальти .... уверен если бы не в ворота Зенита поставили бы и не задумывались даже... игры в мяч нет у Кейроса , по ноге ударил ... что это если не пенальти ?
Это нырок, вот что. В трансляции показали повтор с боковой камеры
+11
-3
+8
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Vaksinator
это нырок
+9
-1
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AuroraBorealis
Ответ mad butcher
С этого ракурса очень похоже, что игрока КС откровенно сбивают. Но для полной уверенности хорошо бы посмотреть сбоку.
В трансляции показали этот повтор сбоку, там очевидный нырок
+8
0
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Grishkevich
Ответ Radik_2.0
я канеш не эксперт, но отсюда кажется что ногу зацепил, пенальти
Не эксперт
+15
-7
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Ramon Mercader
Ду Кейрос протыкает мяч, не попадает, но убирает ногу. Салтыков фактически спотыкается, улетая в стратосферу с тройным тулупом за 15 секунд до контакта.
+14
-7
+7
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vital_23
Конечно нет, пенальти этот когда от головы в руку мяч рекошетит, а тут кучу отмазок нашли уже и мяч проткнул, и нарисовал, и раньше падать начал, да и вообще ду кейрус человек хороший
+10
-3
+7
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А.Д.
Ответ St. Jimmy
Нет, это не пенальти. Салтыков красавчик, конечно, но опыта правильно нарисовать падение ему не хватило - зачем-то подогнул правую ногу, левую будто специально к Кейросу потянул, короче не по Станиславскому.
не Комличенко, да
+7
0
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