«Крылья» о падении Салтыкова в штрафной «Зенита»: «Это не пенальти?»

«Крылья Советов» оценили падение Никиты Салтыкова в штрафной «Зенита».

На 84-й минуте Салтыков пробрасывал мяч себе на ход в чужой штрафной, обыграв Ду Кейроса. Бразилец выставил ногу в борьбе с футболистом «Крыльев», который пал на газон.

Главный арбитр Сергей Чебан решил не назначать 11-метровый.

«Это не пенальти?» – написали в телеграм-канале «Крыльев Советов».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS