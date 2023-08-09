«Крылья» о падении Салтыкова в штрафной «Зенита»: «Это не пенальти?»
«Крылья Советов» оценили падение Никиты Салтыкова в штрафной «Зенита».
На 84-й минуте Салтыков пробрасывал мяч себе на ход в чужой штрафной, обыграв Ду Кейроса. Бразилец выставил ногу в борьбе с футболистом «Крыльев», который пал на газон.
Главный арбитр Сергей Чебан решил не назначать 11-метровый.
«Это не пенальти?» – написали в телеграм-канале «Крыльев Советов».
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Вам специально не прикладывают медленный повтор где это видно
Красная
Пенальти
Без вара
Хотя по уму и там и там надо было продолжать игру, что судья и сделал.