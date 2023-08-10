Гюлера прооперируют из-за травмы колена. Хавбек «Реала» пропустит 1,5 месяца

Новичок «Реала» Арда Гюлер перенесет операцию.

Напомним, турецкий полузащитник получил повреждение внутреннего мениска правого колена в ходе одного из тренировочных занятий. Он не сыграл за «Реал» ни в одном товарищеском матче.

По информации The Athletic, 18-летнему футболисту потребуется хирургическое вмешательство. Решение было принято в последние несколько часов, после нескольких встреч, на которых были проанализированы все данные. Сейчас идет процесс согласования всех деталей операции.

Срок возвращения на поле будет зависеть от темпов его восстановления. По предварительной информации, игрок пропустит примерно полтора месяца.

Гюлер присоединился к « » в начале июля, перейдя из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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