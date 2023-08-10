Гюлера прооперируют из-за травмы колена. Хавбек «Реала» пропустит 1,5 месяца

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Арда Гюлер Футбол

Новичок «Реала» Арда Гюлер перенесет операцию.

Напомним, турецкий полузащитник получил повреждение внутреннего мениска правого колена в ходе одного из тренировочных занятий. Он не сыграл за «Реал» ни в одном товарищеском матче.

По информации The Athletic, 18-летнему футболисту потребуется хирургическое вмешательство. Решение было принято в последние несколько часов, после нескольких встреч, на которых были проанализированы все данные. Сейчас идет процесс согласования всех деталей операции.

Срок возвращения Гюлера на поле будет зависеть от темпов его восстановления. По предварительной информации, игрок пропустит примерно полтора месяца. 

Гюлер присоединился к «Реалу» в начале июля, перейдя из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Данияр Жумабекович
Ответ Игорь Новиков
Тот ещё денёк для Реала...
даа, реально грустно, особенно за Куртуа
+21
-2
+19
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Игорь Новиков
Тот ещё денёк для Реала...
+18
-4
+14
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SaH4r.
кто этот костолом на тренировках Реала?
+6
0
+6
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Evgen_Hazard
Ответ SaH4r.
кто этот костолом на тренировках Реала?
Рюдигер 😂
+5
-1
+4
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Camaroff22
Ответ GuruFutbola
Турецкого ноунейма ждет карьера себальоса максимум)
Ну хоть такая… Всяко лучше, чем гадости на Спортсе написывать) Это из-за того, что Реал турка увел?
+3
0
+3
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Eric_Cartman
Перегрузили игроков, похоже
+2
0
+2
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Camaroff22
Ну хоть не до апреля… Качественно и спокойно бы юнцу восстановиться, а там прогресс у такого таланта попрет в гору
+3
-1
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AnMe
Ответ Павел Григорьев
Азар 2.0
Не стоит раньше времени крест на нем ставить.
+2
0
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иц а мэн
тень великого фермина лопеса
+5
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Cruel Snake
Сезон ещё не начался, а уже травма на травме. Печально
+1
-1
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