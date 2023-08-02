Хавбек «Реала» Гюлер может избежать операции на колене. Лечение мениска идет успешно

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Здоровье Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер может обойтись без операции на колене.

Хавбек получил травму внутреннего мениска, не успев провести ни одной игры за «Реал». Сообщалось, что мадридцы попробуют плазмотерапию и в случае неудачи организуют хирургическое вмешательство.

Журналист The Athletic Марио Кортегана утверждает, что первая часть лечебного процесса завершилась успешно, футболист чувствует себя хорошо. Если в ближайшие 5-6 дней тенденция сохранится, операция будет исключена.

Со статистикой 18-летнего новичка «Реала» можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Здоровья🤍
+31
-2
+29
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Ответ Катя Авейру.
Фати 2.0
Глуповато делать поспешные выводы
+19
-5
+14
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Отлично! Надеемся, всё будет хорошо! Успехов парню и здоровья!
+12
-1
+11
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здоровья ему, посмотрел его игры, очень талантливый игрок.
+5
0
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Ждём скорейшего дебюта
+3
0
+3
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Крепкого Здоровья и скорейшего возвращения на поле
+3
0
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Хорошие новости
+2
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Ответ ZA.RMA
Деку: «я не знаю почему Гюлер выбрал Реал, а не Барсу»
частное мнение чувака не имеющего отношения к барсе
+2
0
+2
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Ответ иц а мэн
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Деку: «я не знаю почему Гюлер выбрал Реал, а не Барсу»
+4
-2
+2
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Ответ иц а мэн
имелось ввиду не руководит чем-то в клубе, не занимает какую-то должность
да-да, конечно
0
0
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Ответ ZA.RMA
Деку не имеет отношение к Барсе..? Прикольно))
имелось ввиду не руководит чем-то в клубе, не занимает какую-то должность
0
0
0
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Ответ Катя Авейру.
Фати 2.0
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Радостная новость
0
0
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Это довольно жёстко сейчас прозвучит, но я писал болелам Реала, чтобы не торопились рассчитывать на Гюлера, как на "усиление". Парень ни одного матча ещё не провёл. Никто не знает, как он адаптируется к новой команде, к другой стране. А вот теперь ещё и со здоровьем проблемы.
Всегда желаю всем выздоровления, а ещё не "бежать впереди паровоза".
+1
-1
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Отличные новости! Должен зажечь
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Здоровья парню! Надеюсь будет звездой в Реале!
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Если уж, маэстро Кросс его похвалил, значит чувак что-то умеет ).
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