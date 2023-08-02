Хавбек «Реала» Гюлер может избежать операции на колене. Лечение мениска идет успешно
Арда Гюлер может обойтись без операции на колене.
Хавбек получил травму внутреннего мениска, не успев провести ни одной игры за «Реал». Сообщалось, что мадридцы попробуют плазмотерапию и в случае неудачи организуют хирургическое вмешательство.
Журналист The Athletic Марио Кортегана утверждает, что первая часть лечебного процесса завершилась успешно, футболист чувствует себя хорошо. Если в ближайшие 5-6 дней тенденция сохранится, операция будет исключена.
Со статистикой 18-летнего новичка «Реала» можно ознакомиться здесь.
Всегда желаю всем выздоровления, а ещё не "бежать впереди паровоза".