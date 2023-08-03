«Ман Сити» продал 19-летнего вингера Форбса «Аяксу» за 14+5 млн евро и 20% от перепродажи

«Манчестер Сити» продал 19-летнего вингера Форбса «Аяксу».

По данным Фабрицио Романо, сумма сделки составила 14 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Также «Ман Сити» получит 20% от перепродажи футболиста. Кроме того, у английской команды будет опция обратного выкупа.

Форбс играл в системе «Ман Сити» с 2014 года, в прошлом сезоне он выступал за команду U21. С ней он выиграл первенство молодежных команд, стал лучшим бомбардиром лиги, а по итогам сезона был признан лучшим игроком чемпионата.

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