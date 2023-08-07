Эдсон Альварес перейдет в «Вест Хэм» из «Аякса» за 40 млн евро с учетом бонусов. Клубы устно договорились о трансфере хавбека

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вест Хэм возможные трансферы Эдсон Альварес Футбол

Эдсон Альварес близок к переходу из «Аякса» в «Вест Хэм».

Клубы достигли устной договоренности о трансфере полузащитника за 40 миллионов евро, сообщает The Athletic. Эта сумма включает в себя бонусные выплаты. 

Когда сделка будет оформлена, мексиканец пройдет медосмотр в расположении «молотобойцев» и подпишет контракт на 5 лет. 

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Альварес провел 31 матч, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

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7 комментариев

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Через сезон будет стоить 100 млн. Как опорник сильнее Палиньи и на уровне Родри. Любого сломает, чтобы отобрать мяч. Топ трансфер для Вест Хэма
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Ответ Caniball
Сперцан становится еще более нужнее Аяксу.
Альварес опорник
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Сперцан становится еще более нужнее Аяксу.
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Ответ <~Inter~>
сейчас фанаты Челси набегут жаловаться и говорить какого игрока упустили. И как бы всё равно, что Альварес близко не играет на уровне Кайседо
А какой у Кайседо уровень? У него единоборств и отборов на уровне среднего б2б. 100 млн это цена пикового Канте или молодого феномена ЧМ как минимум
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Ответ Born is the King
А какой у Кайседо уровень? У него единоборств и отборов на уровне среднего б2б. 100 млн это цена пикового Канте или молодого феномена ЧМ как минимум
а сколько у игрока должно быть отборов? Ведь этот показатель полностью зависит от стиля команды, а не отдельных исполнителей
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Ответ Born is the King
Через сезон будет стоить 100 млн. Как опорник сильнее Палиньи и на уровне Родри. Любого сломает, чтобы отобрать мяч. Топ трансфер для Вест Хэма
В прошлом сезоне, когда его сватали в МЮ, он был тем еще бревном, который никому не нужен))
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