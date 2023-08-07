Эдсон Альварес перейдет в «Вест Хэм» из «Аякса» за 40 млн евро с учетом бонусов. Клубы устно договорились о трансфере хавбека
Эдсон Альварес близок к переходу из «Аякса» в «Вест Хэм».
Клубы достигли устной договоренности о трансфере полузащитника за 40 миллионов евро, сообщает The Athletic. Эта сумма включает в себя бонусные выплаты.
Когда сделка будет оформлена, мексиканец пройдет медосмотр в расположении «молотобойцев» и подпишет контракт на 5 лет.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Альварес провел 31 матч, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
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