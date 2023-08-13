В пятницу, 11 августа, берет старт английская Премьер-лига. Первый тур будет растянут на четыре дня, а главным противостоянием в нем станет матч «Челси» и «Ливерпуля». Обе команды не могут занести себе в актив прошлый сезон. Мерсисайдцы долгое время решали свои проблемы, команда никак не могла выйти на свой высокий уровень. Тому были определенные причины, связанные и с перестройкой команды, потерей ведущих игроков. Доходило до того, что главный тренер Юрген Клопп высказывался в том духе, что его идеи перестают работать, и он может покинуть команду. Ближе к концу сезона игра пришла, но на попадание в первую четверку, гарантирующую участие в Лиге Чемпионов было уже нельзя. В итоге пятое место и групповой этап Лиги Европы.

«Нам бы их проблемы», могли бы сказать по этому поводу в Лондоне. «Челси» полностью провалил сезон. Команда пока никак не может наладить жизнь в новую эпоху после Романа Абрамовича. На прежнем багаже еще удалось продержаться один сезон в топах, но уже следующий стал крайне неудачным. Вроде, и о новых владельцах не скажешь ничего плохого. Они серьезно вложились в приобретение новых футболистов, да так, что в какой-то момент тренерам приходилось решать проблему с двусторонними матчами на тренировках, ведь основной состав насчитывал около тридцати игроков. Что касается игры команды, то она производила удручающее впечатление, отсюда длительные серии из поражений. Как итог, двенадцатое место в чемпионате, худшее для «Челси» за всю историю выступления в английской Премьер-лиге. Нас ожидает интересный поединок на стадионе Стэмфорд Бридж, начало в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х, Ф2 (0), ТМ 3

Челси

Сейчас после всех передряг, в которые попала команда в прошлом сезоне кажется, что увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера было ошибкой. Специалист привел «Челси» к победе в Лиге Чемпионов, но был уволен после поражения в европейском турнире от загребского «Динамо». Да, в чемпионате дела шли не ахти, но уж точно хуже бы по итогам сезона не было, и Тухель наверняка мог бы выправить ситуацию. Его заменил Грэм Поттер, на какое-то время это дало эффект, но на длительном отрезке лучше не стало.

Когда новые руководители клуба поняли, что Поттер вовсе не волшебник, было уже поздно. Назначение под занавес сезона Фрэнка Лэмпарда было уж совсем каким-то жестом отчаяния. Команда попросту доигрывала чемпионат. Главный европейский футбольный турнир стал в какой-то степени отдушиной, «синие» смогли в 1/8 финала обыграть дортмундскую «Боруссию», но в следующем раунде споткнулись на мадридском «Реале». Было очевидно, что в новый сезон команда вступит с новым тренером и другой игровой философией.

Далеко нового наставника искать не стали, пригласили, хорошо знающего английскую Премьер-лигу, опытного аргентинца Маурисио Почеттино. Затем случился исход игроков и распродажа. Только свободными агентами «Челси» покинули такие игроки как Нголо Канте, Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще восемь игроков были проданы, получается целая футбольная команда. Но были и приобретения уже под контролем нового главного. В межсезонье лондонцы гостили в Северной Америке и сыграли ряд поединков, результаты которых перед вами.

Товарищеский. 03.08.2023, «Челси» — «Боруссия» Д — 1 : 1

Товарищеский. 30.07.2023, «Челси» — «Фулхэм» — 2 : 0

— «Фулхэм» — : 0 Товарищеский. 27.07.2023, «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1 : 1

Товарищеский. 23.07.2023, «Челси» — «Брайтон энд Хоув» — 4 : 3

— «Брайтон энд Хоув» — : 3 Товарищеский, 20.07.2023, «Челси» — «Рексхэм» — 5 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Челси» набрал в чемпионате 44 очка и занял 12 место — худший результат команды в истории АПЛ

Первое место в списке лучших бомбардиров поделили Рахим Стерлинг и Кай Хавертц, на счету обоих по два забитых мяча

Среди ассистентов также два лидера, тот же Стерлинг и Мэйсон Маунт, у каждого 4 результативных передачи

Самый недисциплинированный Конор Галлахер, на его счету 1 удаление и 12 предупреждений

Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг

Ливерпуль

You’ll Never Walk Alone. Команде и болельщикам впору вновь и вновь повторять слова гимна клуба и никогда не сдаваться. Первые готовятся сыграть с «Челси», вторые испытывают серьезные опасения по поводу предстоящего сезона, и есть отчего. Владельцы, представители американской компании Fenway Sports Group, совершенно не спешат вкладываться в трансферы. Пока все остальные конкуренты «Ливерпуля» продолжают активно себя вести на рынке, тут почти тишина.

Из РБ «Лейпциг» перешел Доминик Собослаи и из «Брайтона» чемпион мира аргентинец Алексис Мак Алистер. На этом пока все. Идут длительные переговоры с «Саутгемптоном» по поводу перехода Ромео Лавиа, но за того пока никак не удается сторговаться. При этом ушли из команды пять игроков основного состава, трое в качестве свободных агентов. Юрген Клопп уже приучил всех, что его подопечные умеют справляться с трудностями, но ситуация накануне сезона, действительно, настораживает. Вдвойне интересно будет увидеть этот «Ливерпуль» на фоне обновленного «Челси». С другой стороны, у мерсисайдце вполне сыгранный состав, а новички, судя по предсезонным матчам, уже в полной степени наиигрываются в основе.

В межсезонье команда сыграла два поединка в Сингапуре, наиболее интересным и результативным из которых был матч с «Баварией», а также несколько матчей в Европе. Кстати, единственный матч в котором «Ливерпуль» уступил была игра с чемпионом Германии. Причем, когда на поле находились основные составы, то мерсисайдцы даже вели в счете. Футболисты «Баварии» вырвали победу в последнюю десятиминутку матча. Результаты матчей команды Клоппа в межсезонье перед вами.

Товарищеский. 07.08.2023, «Ливерпуль» — «Дармштадт 98» — 3 : 1

— «Дармштадт 98» — : 1 Товарищеский. 02.08.2023, «Бавария» — «Ливерпуль» — 4 : 3

— «Ливерпуль» — : 3 Товарищеский. 30.07.2023, «Ливерпуль» — «Лестер Сити» — 4 : 0

— «Лестер Сити» — : 0 Товарищеский. 24.07.2023, «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль» — 4 : 4

Товарищеский. 19.07.2023, «Карлсруэ» — «Ливерпуль» — 2 : 4

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял в английской Премьер-лиге 5 место, набрав 67 очков

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал Мохамед Салах, на его счету 30 забитых мячей

Египтянин стал лидером и среди ассистентов, он отдал 16 результативных передач

Самым недисциплинированным оказался Фабиньо, на его счету 13 предупреждений

Личные встречи Челси и Ливерпуля

Число личных поединков команд приближается к третьей сотне, всего сыграно 194 матча, первый из которых состоялся в 1907 году. В нем «Челси» одержал победу в гостях со счетом 4 : 1. Но впоследствии чаще успех праздновали мерсисайдцы, сейчас у них довольно большое преимущество по победам, да и трофеев в разы больше, чем у команды из Лондона.

Победы «Челси» — 80

Победы «Ливерпуля» — 66

Ничьи — 48

Самая крупная победа «Челси» — 6 : 1

Самая крупная победа «Ливерпуля» — 6 : 0

Интересная тенденция наблюдается в последних матчах этих команд. Складывается ощущение, что они попросту забыли, как поражать ворота друг друга, а если и получается это сделать, то только в серии пенальти. Хотя в них бывает жарче, чем на поле. До 2022 года нулевой ничьей их предыдущий поединок заканчивался пятнадцать лет назад. Результаты пяти последних матчей команд между собой перед вами.

АПЛ. 04.04.2023, «Челси» — «Ливерпуль» — 0 : 0

АПЛ. 21.01.2023, «Ливерпуль» — «Челси» — 0 : 0

Кубок Англии. 14.05.2022, «Челси» — «Ливерпуль» — 0 : 0 (пен. 5 : 6 )

— 0 : 0 (пен. 5 : ) Кубок Лиги. 27.02.2022, «Челси» — «Ливерпуль» — 0 : 0 (пен. 10 : 11 )

— 0 : 0 (пен. 10 : ) АПЛ. 02.01.2022, «Челси» — «Ливерпуль» — 2 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Челси — Ливерпуль

Сейчас, за несколько дней до старта чемпионата, соперники представляются абсолютно равными по силе, и никто не удивится, если и предстоящий их матч завершится ничьей. Тогда она станет уже седьмой подряд. И все же специалисты отмечают, что у Юргена Клоппа состав более сыгранный. Букмекеры также отдают небольшое преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Челси» — 2,88

Ничья — 3,61

Победа «Ливерпуля» — 2,42

Игра на три результата, а в таком случае можно рассмотреть ставку с двойным исходом, там тоже коэффициенты вполне неплохие. Можно рискнуть и поставить на ничью, высокий коэффицент, да и тенденция наблюдается. Осложняется прогноз еще и тем, что это начало сезона, и команды пока не играли в официальных поединках. И все же «Челси» не должен уступить на Стэмфорд Бридж.

Где смотреть матч Челси – Ливерпуль

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