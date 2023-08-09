В воскресенье, 13 августа, сыграют Челси и Ливерпуль в 1 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Ливерпуль

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