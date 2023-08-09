Где смотреть Челси – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 13 августа
В воскресенье, 13 августа, сыграют Челси и Ливерпуль в 1 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Челси – Ливерпуль
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