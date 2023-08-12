Начало сезона в Бундеслиге, и «Бавария» в очередной раз борется за Суперкубок Германии. Дело привычное, уже понемногу начинает подрастать целое поколение, которое и не знает, как это бывает — чемпион Германии, и вдруг команда не из Мюнхена. Хотя в прошлом сезоне все могло сложится иначе, когда в последнем туре дортмундская «Боруссия» встречалась в гостях с решившим все свои задачи в чемпионате середняком «Майнцем». Достаточно было просто победить. Оказалось, не просто, и «шмели» подарили одиннадцатый чемпионский титул своему извечному сопернику. А, может, быть в очередной раз сыграла магия «Баварии». Те тоже еще за несколько минут до конца матча с «Кельном» играли вничью, но смогли забить победный мяч.

Последний раз за Суперкубок мюнхенцы не играли в 2011 году. С тех пор шесть побед и пять поражений. Естественно, больше всего матчей было сыграно с дортмундской «Боруссией» — семь. В них пять побед и два поражения. Теперь в соперниках РБ «Лейпциг». Команда была создана в 2009 году и за сравнительно короткий срок смогла выбиться в лидеры немецкого футбола. Понятно, что в матчах за Суперкубок РБ «Лейпциг» гость нечастый, но будет сражаться за него второй год подряд. То есть команда показывает, что она вполне себе кубковая, поскольку редко кому удается выиграть Кубок Германии два года подряд. «Лейпцигу» несмотря на неудачный старт в прошлом сезоне, по его итогам многое удалось. Теперь задача взять реванш у «Баварии» за прошлогоднее поражение. Матч состоится на стадионе Альянц Арена, начало в 21:45 по московскому времени.

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Бавария

Богатые тоже плачут, эту незамысловатую истину в прошлом сезоне изо всех сил стремилась подтвердить «Бавария», и ей удалось. Летом 2021 года команду возглавил молодой тренер Юлиан Нагельсманн, который до этого успешно работал как раз с РБ «Лейпциг» и «Хоффенхаймом». Но в Германии все уже привыкли, что в Мюнхене должно быть все самое лучшее и предложили перспективному специалисту контракт. Задача перед ним ставилась не из простых, — хотя бы приблизиться к достижениям прежнего тренера Ханса-Дитера Флика, а тот выигрывал Лигу Чемпионов.

С Нагельсманом «Бавария» выиграла очередной чемпионат страны, но второй сезон получился сложным. Не все у команды получалось, но она лидировала. Затем был уволен тренер вратарей и хороший приятель Мануэля Нойера. То был первый тревожный звоночек о том, что в команде что-то не так. Затем руководство в лице Оливера Кана и Хасана Салихамиджича подошло к «переправе» и решило «поменять коней». В разгар сезона Нагельсманну указали на дверь, был заключен контракт с новым главным тренером Томасом Тухелем.

В первом же матче с ним команда одержала победу над «Боруссией» из Дортмунда, а следом последовал вылет из Лиги Чемпионов от «Пари Сен-Жермен». Команда буксовала и дальше и чуть было не уступила тем же дортмундцам первое место. Такие перипетии привели к увольнению Кана и Салихамиджича. После таких потрясений будет интересно, каким клуб войдет в новый сезон. Посмотрим, временные это были трудности или начало кризиса. В межсезонье «Бавария» гостила в Азии. Результаты пяти последних ее поединков перед вами.

Товарищеский. 07.08.2023, «Бавария» — «Монако» — 4 : 2

— «Монако» — : 2 Товарищеский. 02.08.2023, «Бавария» — «Ливерпуль» — 4 : 3

— «Ливерпуль» — : 3 Товарищеский. 29.07.2023, «Кавасаки Фронтале» — «Бавария» — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 26.07.2023, «Бавария» — «Манчестер Сити» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 18.07.2023, «Роттах-Эгерн» — «Бавария» — 0 : 27

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Бавария» 33 раз всего и в 11 раз подряд стала чемпионом Германии

Лучшим бомбардиром команды в сезоне стал нападающий Эрик Шупо-Мотинг, на его счету 17 забитых мячей

Среди ассистентов лучше всех оказался Джамал Мусиала, на его счету 13 голевых передач

Самым недисциплинированным футболистом по итогам сезона стал Бенжамен Павар, на его счету 12 предупреждений и 1 удаление

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РБ Лейпциг

«Красные быки» вполне могли бы побороться за чемпионский титул в прошлом году, когда постоянно спотыкались «Бавария» и «Боруссия», но у «Лейпцига» были свои проблемы. Связаны они были тоже с тренерской чехардой, началась она еще в позапрошлом сезоне аккурат после ухода Юлиана Нагельсманна. Пост главного занял американец Джесси Марш, который давно работал в системе Red Bull. Но у него не пошло, и в декабре на его место пригласили Доменико Тедеско. Тот довольно успешно доработал сезон, ничего не испортил, и команда вышла в Лигу Чемпионов.

Но в новом сезоне старт в чемпионате оказался неудачным, а последней каплей для руководства стало домашнее поражение в первом туре Лиги Чемпионов от донецкого «Шахтера». Тедеско попросили, впрочем, для него это было к лучшему, така как экс-тренер московского «Спартака» получил приглашение возглавить сборную Бельгии. В РБ «Лейпциг» пришел Марко Розе, и с ним дела пошли на лад. Правда, в Лиге Чемпионов дальше 1/8 финала пройти не удалось, но в чемпионате команда оказалась третьей и смогла выиграть Кубок Германии.

Теперь болельщики с надеждой смотрят на новый сезон, но и одновременно с опасениями. Ушли сразу три лидера команды. Защитник Йошко Гвардиол отправился в «Манчестер Сити», полузащитник Доминик Собослаи в «Ливерпуль», нападающий Кристофер Нкунку в «Челси». Выручить за всех троих удалось 220 миллионов евро. Пробелы в составе, вроде, удалось закрыть. У «Ланса» взяли нападающего Лои Опенда, подоспело усиление в полузащиту из фактически дочернего «Зальцбурга». Есть еще ряд новичков, и команде срочно необходимо сыгрываться. Отсюда обилие матчей в межсезонье, представляем результаты пяти последних.

Товарищеский. 05.08.2023, РБ «Лейпциг» — «Лас-Пальмас» — 3 : 0

— «Лас-Пальмас» — : 0 Товарищеский. 02.08.2023, РБ «Лейпциг» — «Альтглинике» — 9 : 2

— «Альтглинике» — : 2 Товарищеский. 02.08.2023, РБ «Лейпциг» — «Сент-Труйден» — 4 : 0

— «Сент-Труйден» — : 0 Товарищеский. 28.07.2023, РБ «Лейпциг» — «Вердер» — 0 : 0

Товарищеский. 28.07.2023, «Ипсвич Таун» — РБ «Лейпциг» — 1 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне РБ «Лейпциг» набрал 66 очков и занял 3 место в Бундеслиге, при этом второй год подряд команда выиграла Кубок страны

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал Кристофер Нкунку, на его счету 23 забитых мяча

Среди ассистентов лидером стал венгр Доминик Собослаи, он отдал партнерам по команде 13 результативных передач

Самым недисциплинированным игроком команды стал Бенджамин Хендрикс — 11 предупреждений

Личные встречи Баварии и РБ Лейпциг

История личных встреч команд насчитывает всего 17 матчей, что не удивительно, поскольку команда РБ «Лейпциг» появилась в Бундеслиге лишь в сезоне 2016-1017 года. В первом матче с гегемоном немецкого футбола «красные быки» уступили в гостях с крупным счетом 0 : 3. Сейчас по победам у «Баварии» более чем четырехкратное преимущество.

Победы «Баварии» — 9

Победы РБ «Лейпциг» — 2

Ничьи — 6

Самая крупная победа «Баварии» — 4 : 1, 3 : 0

Самая крупная победа РБ «Лейпциг» — 3 : 1

Несмотря на огромное превосходство «Баварии» по личным встречам последнее слово оказалось за «красными быками». Теперь они полны решимости взять реванш еще и за прошлогоднее поражение в Суперкубке. Представляем вашему вниманию результаты пяти последних матчей команд между собой.

Бундеслига. 20.05.2023, «Бавария» — РБ «Лейпциг» — 1 : 3

— 1 : Бундеслига. 20.01.2023, РБ «Лейпциг» — «Бавария» — 1 : 1

Суперкубок Германии. 30.07.2022, РБ «Лейпциг» — «Бавария» — 3 : 5

— 3 : Бундеслига. 05.02.2022, «Бавария» — РБ «Лейпциг» — 3 : 2

— РБ «Лейпциг» — : 2 Бундеслига. 11.09.2021, РБ «Лейпциг» — «Бавария» — 1 : 4

Коэффициенты букмекеров на матч Бавария — РБ Лейпциг

Матчи этих команд в последнее время оказываются результативными. Хотелось бы продолжения банкета и такой же результативной игры в Суперкубке как в прошлом году. Соперники далеки от пика своей формы, но уже можно будет посмотреть на новичков и попытаться разглядеть их потенциал. «Бавария» настолько приучила всех, что в Германии ей нет равных, что у букмекеров команда в любом поединке фаворит. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Баварии» — 1,58

Ничья в основное время — 4,41

Победа РБ «Лейпциг» — 5,41

Победа РБ «Лейпциг» может стать хоть и небольшой, но сенсацией. И все же «Бавария» в решающих поединках уступает редко. Матч будет результативным, но «красные быки» вновь уступят.

Где смотреть матч Бавария – РБ Лейпциг

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