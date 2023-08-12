ПСЖ – Лорьян, прогноз на матч 12.08.2023, чемпионат Франции, Лига 1

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12 августа на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ начнет защиту титула чемпиона Франции. «Красно-синие» будут принимать крепкий Лорьян. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Лорьяна с форой +1,5 (1,9).

ПСЖ

 

Парижане остаются едва ли не самой «экстремальной» командой Европы. В межсезонье «красно-синие» выгнали очередного тренера (вместо Кристофа Галтье прибыл Луис Энрике) и в снова затеяли масштабную перестройку состава.

Главной историей этого лета, вне сомнений, являются феерические взаимоотношения звездного форварда Килиана Мбаппе и руководства ПСЖ. Мбаппе публично отказался продлевать контракт с клубом из Парижа, но при этом решил задержаться на «Парк де Пренс» до следующего лета, чтобы «хапнуть» так называемый бонус за лояльность (на секундочку – 40 миллионов евро).

Разумеется, катарские шейхи, которым принадлежит ПСЖ, далеко не в восторге от планов Мбаппе. Сейчас «красно-синие» старательно пытаются продать Килиана в мадридский Реал, но «бланкос», прекрасно понимая ситуацию, готовы ждать до следующего лета и забрать Мбаппе бесплатно.

К слову, ПСЖ не будет включать Килиана в заявку на игру с Лорьяном. По всей видимости, Мбаппе больше никогда не выйдет на поле в статусе футболиста ПСЖ. Против Килиана выступает и новоиспеченный главный тренер парижан Луис Энрике. Он считает, что скандальный форвард будет отравлять атмосферу в раздевалке, следовательно – ему нет места в команде.

Еще одна драма лета-2023 – история с уходом Неймара. Бразилец долго раздумывал о своем будущем и за несколько дней до старта новой кампании в Лиге 1 запросил трансфер в другой клуб. Проблема состоит в том, что Неймар пока не нашел новую команду, а переезд в модный ныне чемпионат Саудовской Аравии его не интересует, несмотря на то, что добрые аравийцы готовы забросать Неймара нефтяными долларами.

Если же говорить о выступлении ПСЖ в предсезонных матчах, то и тут все обстоит весьма печально. Луис Энрике клятвенно обещает поставить команде атакующий футбол, но пока совсем не преуспел в этом начинании. Особенно дико смотрелся «товарняк» с Аль-Насром, где ПСЖ не насобирал ни одного опасного момента за весь матч. Тем не менее, Луис Энрике видит прогресс в игре своих подопечных (уровень оптимизма – 99).

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Лорьян

 

Парни Режиса Ле Бри солидно провели прошлый сезон и за счет этого клуб смог неслабо подзаработать на трансферном рынке. Лорьян продал Терема Моффи в Ниццу и полузащитника Энцо Ле Фи в Ренн, суммарно «наварив» на этих сделках почти 45 миллионов евро.

Что касается входящих трансферов, то самым дорогостоящим новобранцем «мерлузовых» стал центрбек Амьена Формо Менди (7,5 млн евро).

К слову, ряды Лорьяна пополнил и куда более известный носитель фамилии Менди. Речь идет о бывшем защитнике Манчестер Сити и сборной Франции Бенжамене Менди. Последний несколько лет не играл в футбол, так как находился под следствием. Его обвиняли в сексуальном насилии, но в конечном итоге суд оправдал футболиста.

ПСЖ – Лорьян: история личных встреч

 

Суммарно ПСЖ и Лорьян наиграли 32 матча в рамках французской Лиги 1. Преимущество, как не тяжело догадаться, у парижан – 17 побед против 9.

Последняя встреча команд в чемпионате состоялась 30 апреля. Тогда «мерлузовые» радостно вынесли ПСЖ на «Парк де Пренс» со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ПСЖ – Лорьян

 

Разумеется, аналитики БК видят фаворитом встречи ПСЖ. Букмекерская контора BetBoom дает на победу хозяев поля коэффициент 1,33. Успех Лорьяна оценивают цифрой 8,3.

Также ожидается яркий и результативный футбол. БК BetBoom предлагает поставить на тотал больше 3 голов с коэффициентом 1,76. Тотал меньше – 2,11.

ПСЖ заходит на новый сезон в совершенно непонятном состоянии. Парижане проводят странную трансферную кампанию, стоически игнорируя запросы главного тренера (хотел видеть на «Парк де Пренс» Гави и Бернарду Силву), в связи с чем поползли слухи о том, что Луис Энрике уже (!) задумался об уходе из клуба, правда испанец оперативно опроверг данную информацию и заявил о готовности трудиться на благо «красно-синих».

Считаем, что ПСЖ ждет крайне непростой первый матч. «Красно-синие» традиционно набрали тучу новичков, которым нужно привыкнуть к новому чемпионату и адаптироваться к требованиям Луиса Энрике. Лорьян, в свою очередь, не обошелся без потерь, но готов дать бой фавориту. Мы предполагаем, что на «Парк де Пренс» не стоит ждать разгрома гостей и предлагаем поставить на победу Лорьяна с форой +1,5. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход вполне солидный коэффициент – 1,9.

Где смотреть матч ПСЖ – Лорьян

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ПСЖ – Лорьян
Дата проведения
12 августа, 22.00, «Парк де Пренс»
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