Где смотреть Бавария – РБ Лейпциг, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Германии 12 августа

Теги Бавария Суперкубок Германии РБ Лейпциг Футбол

В субботу, 12 августа, сыграют Бавария и РБ Лейпциг в рамках Суперкубка Германии по футболу.

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Во сколько играют Бавария – РБ Лейпциг

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Бавария: все новости

РБ Лейпциг: все новости

Суперкубок Германии по футболу: все новости

Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг

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