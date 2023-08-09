Где смотреть Бавария – РБ Лейпциг, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Германии 12 августа
В субботу, 12 августа, сыграют Бавария и РБ Лейпциг в рамках Суперкубка Германии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – РБ Лейпциг
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
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