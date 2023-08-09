Где смотреть ПСЖ – Лорьян, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 12 августа
В субботу, 12 августа, сыграют ПСЖ и Лорьян в 1 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Сетанта.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Лорьян
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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