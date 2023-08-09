Канчельскис о Захаряне: «Может, к себе в Армению уедет. Надоело слышать об интересе европейских клубов, гоняем воздух туда-сюда»
Андрею Канчельскису надоело слышать разговоры об интересе к Арсену Захаряну из Европы.
Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку «Динамо» проявляет «Реал Сосьедад».
«Надоело уже слышать об интересе европейских клубов к Захаряну. Надо смотреть на вещи реально, а не придумывать. Нет у него никакого официального предложения, видимо. Гоняем воздух туда-сюда.
Смысл какой? Когда будет реальное предложение, тогда и будем разговаривать. Может, он к себе в Армению уедет», – заявил бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».
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К себе в Литву, в которой никогда и не жил, Канчельскис не хочет? Не хочет... ну, тогда следующий дом на примете - г. Кировоград, в котором сын литовца родился, учился и жил.