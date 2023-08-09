Канчельскис о Захаряне: «Может, к себе в Армению уедет. Надоело слышать об интересе европейских клубов, гоняем воздух туда-сюда»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Арсен Захарян Футбол

Андрею Канчельскису надоело слышать разговоры об интересе к Арсену Захаряну из Европы.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку «Динамо» проявляет «Реал Сосьедад».

«Надоело уже слышать об интересе европейских клубов к Захаряну. Надо смотреть на вещи реально, а не придумывать. Нет у него никакого официального предложения, видимо. Гоняем воздух туда-сюда.

Смысл какой? Когда будет реальное предложение, тогда и будем разговаривать. Может, он к себе в Армению уедет», – заявил бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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18 комментариев

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Michael Boldyrev
К себе в Армению? Он, вообще-то, уроженец Самары.
К себе в Литву, в которой никогда и не жил, Канчельскис не хочет? Не хочет... ну, тогда следующий дом на примете - г. Кировоград, в котором сын литовца родился, учился и жил.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
чё за злость, надо радоваться, что игрок РПЛ кому то интересен, при чем тут национальность?
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Сергей Васильев
Захарян - в Армению, Канчельскис - в Кропивницкий.
+18
-3
+15
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Андрей Богусонов
Зачем вообще публиковать высеры этих "экспертов"? Сделайте черный список тэгов, я не хочу видеть медиалигу, зарему и пьющих "футболистов".. Готов 100 рублей скинуть на карту! ;)
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Убегай и Забивай!
прекрасный футболист, слегка позволявший, средний тренеришка, вполне себе выпивающий, и очень много пьющий говноэксперт...
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Лео Ораздур
Отправлять его в Армению это как отправить Канчельскиса в Литву ну или в Украину транзитом.
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Quiet Dad
Ответ Сергей Васильев
Захарян - в Армению, Канчельскис - в Кропивницкий.
Остальных в душ!!!
+4
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Сергей Орлов
Захарян: Я русский!!!
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xyg2rdwzx4
Предупреждали тебя езжай играть за Армению, тут при первых же неудачах понаехавшим мигрантом будешь при любом раскладе..
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Сергей Орлов
Ответ Игорь Тарасов
Серёга, за###л, где новый стендап?!
Это дело не быстрое, Игорёк)
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Uriy walmart
Ну если б кто другой такое сказал все б поддержали, почитай комментарии к другим новостям про него
про Канчельскиса? :)))
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Sergio19882007
Ответ Сергей Орлов
Захарян: Я русский!!!
Нам то не гони)
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Сергей Орлов
Ответ Sergio19882007
Нам то не гони)
))
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Игорь Тарасов
Ответ Сергей Орлов
Захарян: Я русский!!!
Серёга, за###л, где новый стендап?!
+1
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