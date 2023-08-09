Канчельскис о Захаряне: «Может, к себе в Армению уедет. Надоело слышать об интересе европейских клубов, гоняем воздух туда-сюда»

Андрею Канчельскису надоело слышать разговоры об интересе к Арсену Захаряну из Европы.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку « » проявляет «Реал Сосьедад».

«Надоело уже слышать об интересе европейских клубов к . Надо смотреть на вещи реально, а не придумывать. Нет у него никакого официального предложения, видимо. Гоняем воздух туда-сюда.

Смысл какой? Когда будет реальное предложение, тогда и будем разговаривать. Может, он к себе в Армению уедет», – заявил бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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