Ярошик о 2:0 с «Сочи»: «Оренбург» долго ждал этой победы. Если бы Ходанович не был на воротах, мы бы не радовались»

Иржи Ярошик оценил победу «Оренбурга» над «Сочи» (2:0) в Фонбет Кубке России.

— Долго ждали этой победы, она нужна была всем. Было нелегко. Мы хорошо начали первый тайм, создавали моменты, забили два гола, но второй тайм был плохим. Если бы Андрей [Ходанович] не был на воротах, то мы бы не радовались первой победе [в сезоне].

— Откуда такие ошибки в обороне во втором тайме?

— Будем разбираться. Мы иногда придумываем сложные вещи, начинаем обыгрывать в позиции центрального защитника. Разберем это. Как играли во втором тайме — так нельзя.

— Есть ли шанс, что Ходанович сыграет в следующем матче?

— Я очень рад за этого игрока. Я говорил, что он очень хорошо выглядел на сборах, заслужил этот шанс. Я ожидал от других футболистов такой игры, как у Андрея сегодня, — сказал главный тренер « ».

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