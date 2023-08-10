Ярошик о 2:0 с «Сочи»: «Оренбург» долго ждал этой победы. Если бы Ходанович не был на воротах, мы бы не радовались»

Теги Иржи Ярошик ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Сочи Андрей Ходанович Футбол

Иржи Ярошик оценил победу «Оренбурга» над «Сочи» (2:0) в Фонбет Кубке России.

— Долго ждали этой победы, она нужна была всем. Было нелегко. Мы хорошо начали первый тайм, создавали моменты, забили два гола, но второй тайм был плохим. Если бы Андрей [Ходанович] не был на воротах, то мы бы не радовались первой победе [в сезоне].

— Откуда такие ошибки в обороне во втором тайме?

 — Будем разбираться. Мы иногда придумываем сложные вещи, начинаем обыгрывать в позиции центрального защитника. Разберем это. Как играли во втором тайме — так нельзя.

 — Есть ли шанс, что Ходанович сыграет в следующем матче?

— Я очень рад за этого игрока. Я говорил, что он очень хорошо выглядел на сборах, заслужил этот шанс. Я ожидал от других футболистов такой игры, как у Андрея сегодня, — сказал главный тренер «Оренбурга».

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