«МЮ» по запросу тен Хага сделает на «Олд Траффорд» комнату отдыха для игроков. Моуринью и ван Галу отказывали в такой просьбе

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Жозе Моуринью Луи ван Гал премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» по запросу Эрика тен Хага сделает комнату отдыха для игроков.

Комнату на «Олд Траффорд» откроют к первому матчу «МЮ» в сезоне – против «Вулверхэмптона» в АПЛ в понедельник.

Проект был одобрен операционным директором «Манчестер Юнайтед» после того, как тен Хаг заявил, что комната поможет в подготовке к матчам. Часть расходов на ее оборудование клуб возместит за счет отказа от аренды гостиницы Lowry перед матчами.

Тренер «Манчестер Юнайтед» был уверен, что сбор команды в отеле в центре города перед поездкой на «Олд Траффорд» отнимает много времени, затрудняет контроль за питанием игроков и влияет на командный дух.

Примечательно, что о комнате отдыха просили и другие тренеры – Жозе Моуринью и Луи ван Гал. Но на их просьбы «Манчестер Юнайтед» отвечал отказом.

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15 комментариев

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BZB
Все таки не зря Криш критиковал инфраструктуру МЮ.
+31
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БолельщикСоСтажем
Простите, у вас нет отдельного кабинета? (с)
+5
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Дмитрий Крутенко
Ответ БолельщикСоСтажем
Простите, у вас нет отдельного кабинета? (с)
О, да ты, ваше благородие, нарезался! (с)
+4
0
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Lux_Vid Александров
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Конечно а все эти недо футбольные фаны обвиняют его в этом , да это еще не все там очень много в структуре что нужно менять , лучший игрок в истории говорит что структура плохая значит он говорил правду ведь он повидал лучшее в реале и в юве , криштиану всегда желал клубу хорошего поэтому и был дан тот интервью
То интервью было совсем про другое. Про чье это непомерное эго
+4
-2
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Аморалинни
Ответ Dark.Babysitter
При чем тут Месси вообще? Ты гонишь
Про карликов же речь шла...
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Николай Антошкин
И туда можно приводить девушек с социально низкой самооценкой ;)
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Dark.Babysitter
А чем раздевалка хуже комнаты отдыха?
Там в новой комнате отдыха что будет такое особенного?
Карлики, покер и эскортницы?
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art57
наконец-то обнародовали причину неудач Жозе и Луи
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Yuriy Matochkin
Тен Хааг просто гетеросексуал )
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ BZB
Все таки не зря Криш критиковал инфраструктуру МЮ.
Конечно а все эти недо футбольные фаны обвиняют его в этом , да это еще не все там очень много в структуре что нужно менять , лучший игрок в истории говорит что структура плохая значит он говорил правду ведь он повидал лучшее в реале и в юве , криштиану всегда желал клубу хорошего поэтому и был дан тот интервью
+3
-3
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a2wai
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Конечно а все эти недо футбольные фаны обвиняют его в этом , да это еще не все там очень много в структуре что нужно менять , лучший игрок в истории говорит что структура плохая значит он говорил правду ведь он повидал лучшее в реале и в юве , криштиану всегда желал клубу хорошего поэтому и был дан тот интервью
Роналду даже далеко не лучший игрок в истории Юнайтед.
0
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Lavinka
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Конечно а все эти недо футбольные фаны обвиняют его в этом , да это еще не все там очень много в структуре что нужно менять , лучший игрок в истории говорит что структура плохая значит он говорил правду ведь он повидал лучшее в реале и в юве , криштиану всегда желал клубу хорошего поэтому и был дан тот интервью
Ваши выводы - пушка просто .
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Dark.Babysitter
Ответ Аморалинни
Месси в Маями, так что присутствовать там не сможет
При чем тут Месси вообще? Ты гонишь
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