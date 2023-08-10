«МЮ» по запросу тен Хага сделает на «Олд Траффорд» комнату отдыха для игроков. Моуринью и ван Галу отказывали в такой просьбе

«Манчестер Юнайтед» по запросу Эрика тен Хага сделает комнату отдыха для игроков.

Комнату на «Олд Траффорд» откроют к первому матчу «МЮ» в сезоне – против «Вулверхэмптона» в в понедельник.

Проект был одобрен операционным директором «Манчестер Юнайтед» после того, как тен Хаг заявил, что комната поможет в подготовке к матчам. Часть расходов на ее оборудование клуб возместит за счет отказа от аренды гостиницы Lowry перед матчами.

Тренер «Манчестер Юнайтед» был уверен, что сбор команды в отеле в центре города перед поездкой на «Олд Траффорд» отнимает много времени, затрудняет контроль за питанием игроков и влияет на командный дух.

Примечательно, что о комнате отдыха просили и другие тренеры – и Луи ван Гал. Но на их просьбы « » отвечал отказом.

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