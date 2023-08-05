Хейлунд о переходе в «МЮ»: «С детства болел за этот великий клуб. Рад поработать с одним из лучших тренеров мира»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед».

«Ни для кого не секрет, что я с детства болел за этот великий клуб и мечтал выйти на «Олд Траффорд» в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед».

Невероятно рад возможности воплотить мечту в реальность. Полон решимости отплатить клубу за веру в меня. Моя карьера только начинается, но я знаю, что готов сделать шаг вперед и играть в команде мирового уровня.

Как только я поговорил с тренером, понял, что эта среда идеально подходит для моего развития. Рад возможности поработать с одним из лучших тренеров мира.

Под его руководством и при его поддержке я знаю, что вместе с моими новыми одноклубниками я смогу добиться больших успехов», – сказал форвард.

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57 комментариев

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Спортс, позорники, сколько раз вам говорили, прежде чем уделять внимание всякой дребедени, вы сначала уважьте реальный спорт высших достижений. У вас есть фотки профилей политиков, медиафутболистов, попзвёзд, но нет фотки в профиле у того же Хейлунда. Да, он не суперзвезда, но уже в прошлом году обратил на себя внимание в полной мере, но вы не пошевелились добавить ему фотку даже щас, после его перехода.
Я могу очень долго рассказывать, почему вы являетесь шарашкиной конторой на примере отсутствия одних только фот у серьёзных спортсменов и даже легенд в самых разных видах спорта, пример Хейлунда тут далеко не самый вопиющий, как и отсутствие у нормальных спортсменов фотографий - далеко не единственное свидетельство вашего наплевательства на свою работу. Мы держим тут сами себя, потому, что очень многие не валят со Спортса только потому, что любят читать и общаться в комментах, которые зачастую бывают инофрмативнее не только новостей, но и иных материалов на главной.
Добавьте фотку Хейлунда, наймите человека, который за неделю восполнит пробел по части фотографий в профилях всех мало-мальски значимых фигур ведущих видов спорта. Это уже существенный плюс к солидности (на которую, вероятно, вам наплевать). Вы жрёте серьёзные бабки от буков за вашу медиалигу, но, мягко говоря, по генеральной части лучше не становитесь. Для многих - становитесь хуже.
Пошевелите задницей, пошерстите в кармане, наймите человека, раз уж вам самим некогда выполнить элементарные вещи.
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Ответ Stewart D.
не мешай спортсу делать спорт лучше
Не удивлюсь, если меня щас ещё и забанят)
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Эмблему поцеловал?
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Ответ Andrew Kolevatykh
Да всем плевать на эти профили, кроме пары душнил. Ты не уйдешь отсюда никуда, потому что в других местах и близко нет такого активного обсуждения новостей. Впрочем, если отсюда уйдет человек, который целую простыню негатива из-за фотки выплескивает, то адекватная часть пользователей будет только рада.
Ути мой пупсик. Во-первых, я сам сказал, что не уйду отсюда из-за посетителей.
Во-вторых, я прекрасно знаком с типом людей вроде тебя: вы любите хавать кал, и любите это настолько, что вас возмущают всякие попытки других людей от этого кала избавиться. Профили без фот – и так сойдёт. Новость с грамматическими и речевыми ошибками – и так сойдёт, нечего докапываться, главное, что понятно. Убогое информирование – и так сойдёт, можешь сам загуглить и найти то, что должно было быть элементной работой сервиса. Сервис, культура обслуживания – это то, что оборванцев вроде тебя чуть ли не оскорбляет, но если хочешь настаивать на том, что без душнил вроде меня тут станет только лучше, то рейтинг коммента про фоты говорит скорее о том, что ты заблуждаешься на счёт здешних настроений, и не только меня не устраивает, что люди тут работают на отвали. Ты-то понятно, что привык жить в хлеву, и это – считаешь адекватностью.
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Ответ ɔculpa
Спортс, позорники, сколько раз вам говорили, прежде чем уделять внимание всякой дребедени, вы сначала уважьте реальный спорт высших достижений. У вас есть фотки профилей политиков, медиафутболистов, попзвёзд, но нет фотки в профиле у того же Хейлунда. Да, он не суперзвезда, но уже в прошлом году обратил на себя внимание в полной мере, но вы не пошевелились добавить ему фотку даже щас, после его перехода. Я могу очень долго рассказывать, почему вы являетесь шарашкиной конторой на примере отсутствия одних только фот у серьёзных спортсменов и даже легенд в самых разных видах спорта, пример Хейлунда тут далеко не самый вопиющий, как и отсутствие у нормальных спортсменов фотографий - далеко не единственное свидетельство вашего наплевательства на свою работу. Мы держим тут сами себя, потому, что очень многие не валят со Спортса только потому, что любят читать и общаться в комментах, которые зачастую бывают инофрмативнее не только новостей, но и иных материалов на главной. Добавьте фотку Хейлунда, наймите человека, который за неделю восполнит пробел по части фотографий в профилях всех мало-мальски значимых фигур ведущих видов спорта. Это уже существенный плюс к солидности (на которую, вероятно, вам наплевать). Вы жрёте серьёзные бабки от буков за вашу медиалигу, но, мягко говоря, по генеральной части лучше не становитесь. Для многих - становитесь хуже. Пошевелите задницей, пошерстите в кармане, наймите человека, раз уж вам самим некогда выполнить элементарные вещи.
не мешай спортсу делать спорт лучше
+3
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Ответ mootoo
нда, платить 70 млн за ноунейма который к 26 годам не играл в топ клубе и в ЛЧ - это реально усиление?
Ему 20.
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Ответ mootoo
нда, платить 70 млн за ноунейма который к 26 годам не играл в топ клубе и в ЛЧ - это реально усиление?
писать коменти не зная ничего про игрока, нда - это реально ...)
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Ответ Paul Moskalenko
Классика. С детства за МЮ :///
МЮ самый популярный английский клуб за пределами родного чемпионата, чтобы ты понимал. А в стране, где АПЛ котируется выше местной лиги, а одна из местных легенд по совместительству- легенда МЮ - ну я не знаю, по-моему - это норма (с)
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C пелёнок за МЮ!
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Ответ ɔculpa
Не удивлюсь, если меня щас ещё и забанят)
Мне на этой ветке модер удалил два одинаковых комментария без какого-либо негатива
Как видишь - занят сейчас более важными делами, поэтому не забанит
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Ответ ɔculpa
Спортс, позорники, сколько раз вам говорили, прежде чем уделять внимание всякой дребедени, вы сначала уважьте реальный спорт высших достижений. У вас есть фотки профилей политиков, медиафутболистов, попзвёзд, но нет фотки в профиле у того же Хейлунда. Да, он не суперзвезда, но уже в прошлом году обратил на себя внимание в полной мере, но вы не пошевелились добавить ему фотку даже щас, после его перехода. Я могу очень долго рассказывать, почему вы являетесь шарашкиной конторой на примере отсутствия одних только фот у серьёзных спортсменов и даже легенд в самых разных видах спорта, пример Хейлунда тут далеко не самый вопиющий, как и отсутствие у нормальных спортсменов фотографий - далеко не единственное свидетельство вашего наплевательства на свою работу. Мы держим тут сами себя, потому, что очень многие не валят со Спортса только потому, что любят читать и общаться в комментах, которые зачастую бывают инофрмативнее не только новостей, но и иных материалов на главной. Добавьте фотку Хейлунда, наймите человека, который за неделю восполнит пробел по части фотографий в профилях всех мало-мальски значимых фигур ведущих видов спорта. Это уже существенный плюс к солидности (на которую, вероятно, вам наплевать). Вы жрёте серьёзные бабки от буков за вашу медиалигу, но, мягко говоря, по генеральной части лучше не становитесь. Для многих - становитесь хуже. Пошевелите задницей, пошерстите в кармане, наймите человека, раз уж вам самим некогда выполнить элементарные вещи.
У них также зачастую неправильно указан рост спортсмена. Я им несколько раз писал, чтобы поправили рост Гакпо.
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Удачи и добро пожаловать, оправдай ожидания…
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Ответ S. A.
Поэтому доводил Аякс до полуфинала ЛЧ и в первый год в МЮ вывел команду в ЛЧ после 6-го места и выиграл первый за 6 лет трофей?
поставил рекорд, по разгрому 7:0 действительно крутой тренер, до этого никому такое не удавалось
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Ответ S. A.
Поэтому доводил Аякс до полуфинала ЛЧ и в первый год в МЮ вывел команду в ЛЧ после 6-го места и выиграл первый за 6 лет трофей?
Ди Матео ЛЧ выигрывал
Топовый тренер?
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Ответ Аморалинни
Ди Матео ЛЧ выигрывал Топовый тренер?
Эрик показывал результаты на дистанции, а не единожды.
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Ответ Мансур Мадаев
поставил рекорд, по разгрому 7:0 действительно крутой тренер, до этого никому такое не удавалось
Клопп 2-7 Вилле проигрывал, Венгер свой 1000-й матч 0:6 слил. Днари, получается
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Получается пацан видел всего пару трофеев МЮ, и те в основном всякие Кубки Лиги ;))
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Да не лучший он тренер,не лучший.
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Да не лучший он тренер,не лучший.
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Ответ ɔculpa
Спортс, позорники, сколько раз вам говорили, прежде чем уделять внимание всякой дребедени, вы сначала уважьте реальный спорт высших достижений. У вас есть фотки профилей политиков, медиафутболистов, попзвёзд, но нет фотки в профиле у того же Хейлунда. Да, он не суперзвезда, но уже в прошлом году обратил на себя внимание в полной мере, но вы не пошевелились добавить ему фотку даже щас, после его перехода. Я могу очень долго рассказывать, почему вы являетесь шарашкиной конторой на примере отсутствия одних только фот у серьёзных спортсменов и даже легенд в самых разных видах спорта, пример Хейлунда тут далеко не самый вопиющий, как и отсутствие у нормальных спортсменов фотографий - далеко не единственное свидетельство вашего наплевательства на свою работу. Мы держим тут сами себя, потому, что очень многие не валят со Спортса только потому, что любят читать и общаться в комментах, которые зачастую бывают инофрмативнее не только новостей, но и иных материалов на главной. Добавьте фотку Хейлунда, наймите человека, который за неделю восполнит пробел по части фотографий в профилях всех мало-мальски значимых фигур ведущих видов спорта. Это уже существенный плюс к солидности (на которую, вероятно, вам наплевать). Вы жрёте серьёзные бабки от буков за вашу медиалигу, но, мягко говоря, по генеральной части лучше не становитесь. Для многих - становитесь хуже. Пошевелите задницей, пошерстите в кармане, наймите человека, раз уж вам самим некогда выполнить элементарные вещи.
Главное фотки Ванды Нары есть и Заремы
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Классика
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С зачатия за МЮ!
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Ответ S. A.
А как Рэшфорд провёл сезон до Хага не напомнишь?
Но он же там с травмой играл!!!!!!!
Или это работает только с ВДБ?))
Могу напомнить, как он рыбака тащил до стрессового перелома
При чем рыбак не давал ему отдыха - реш сломался
7Хаг зная об этом, тоже не давал Решу отдыха, итог - спад в конце сезона
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Ответ mootoo
нда, платить 70 млн за ноунейма который к 26 годам не играл в топ клубе и в ЛЧ - это реально усиление?
Расмусу же 20, лол.
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Ответ Локуся
Через год если не получится в апл и в аренду уедет: Я с детства за *название клуба*
Так вроде Лукаку ещё в 19 выкинули
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