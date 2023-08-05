Хейлунд о переходе в «МЮ»: «С детства болел за этот великий клуб. Рад поработать с одним из лучших тренеров мира»

Расмус Хейлунд прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед».

«Ни для кого не секрет, что я с детства болел за этот великий клуб и мечтал выйти на «Олд Траффорд» в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед».

Невероятно рад возможности воплотить мечту в реальность. Полон решимости отплатить клубу за веру в меня. Моя карьера только начинается, но я знаю, что готов сделать шаг вперед и играть в команде мирового уровня.

Как только я поговорил с тренером, понял, что эта среда идеально подходит для моего развития. Рад возможности поработать с одним из лучших тренеров мира.

Под его руководством и при его поддержке я знаю, что вместе с моими новыми одноклубниками я смогу добиться больших успехов», – сказал форвард.

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