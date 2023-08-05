Хейлунд о переходе в «МЮ»: «С детства болел за этот великий клуб. Рад поработать с одним из лучших тренеров мира»
Расмус Хейлунд прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед».
«Ни для кого не секрет, что я с детства болел за этот великий клуб и мечтал выйти на «Олд Траффорд» в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед».
Невероятно рад возможности воплотить мечту в реальность. Полон решимости отплатить клубу за веру в меня. Моя карьера только начинается, но я знаю, что готов сделать шаг вперед и играть в команде мирового уровня.
Как только я поговорил с тренером, понял, что эта среда идеально подходит для моего развития. Рад возможности поработать с одним из лучших тренеров мира.
Под его руководством и при его поддержке я знаю, что вместе с моими новыми одноклубниками я смогу добиться больших успехов», – сказал форвард.
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Я могу очень долго рассказывать, почему вы являетесь шарашкиной конторой на примере отсутствия одних только фот у серьёзных спортсменов и даже легенд в самых разных видах спорта, пример Хейлунда тут далеко не самый вопиющий, как и отсутствие у нормальных спортсменов фотографий - далеко не единственное свидетельство вашего наплевательства на свою работу. Мы держим тут сами себя, потому, что очень многие не валят со Спортса только потому, что любят читать и общаться в комментах, которые зачастую бывают инофрмативнее не только новостей, но и иных материалов на главной.
Добавьте фотку Хейлунда, наймите человека, который за неделю восполнит пробел по части фотографий в профилях всех мало-мальски значимых фигур ведущих видов спорта. Это уже существенный плюс к солидности (на которую, вероятно, вам наплевать). Вы жрёте серьёзные бабки от буков за вашу медиалигу, но, мягко говоря, по генеральной части лучше не становитесь. Для многих - становитесь хуже.
Пошевелите задницей, пошерстите в кармане, наймите человека, раз уж вам самим некогда выполнить элементарные вещи.
Во-вторых, я прекрасно знаком с типом людей вроде тебя: вы любите хавать кал, и любите это настолько, что вас возмущают всякие попытки других людей от этого кала избавиться. Профили без фот – и так сойдёт. Новость с грамматическими и речевыми ошибками – и так сойдёт, нечего докапываться, главное, что понятно. Убогое информирование – и так сойдёт, можешь сам загуглить и найти то, что должно было быть элементной работой сервиса. Сервис, культура обслуживания – это то, что оборванцев вроде тебя чуть ли не оскорбляет, но если хочешь настаивать на том, что без душнил вроде меня тут станет только лучше, то рейтинг коммента про фоты говорит скорее о том, что ты заблуждаешься на счёт здешних настроений, и не только меня не устраивает, что люди тут работают на отвали. Ты-то понятно, что привык жить в хлеву, и это – считаешь адекватностью.
Как видишь - занят сейчас более важными делами, поэтому не забанит
Топовый тренер?
Или это работает только с ВДБ?))
Могу напомнить, как он рыбака тащил до стрессового перелома
При чем рыбак не давал ему отдыха - реш сломался
7Хаг зная об этом, тоже не давал Решу отдыха, итог - спад в конце сезона