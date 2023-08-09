Евсеев о том, что сидел на стуле с ЦСКА: «Мы же не в Медиалиге, чтобы про стул говорить. Это связано со здоровьем»
Вадим Евсеев сказал, что «Факел» воспользовался голевыми моментами в игре с ЦСКА.
В гостевом матче Фонбет Кубка России «Факел» обыграл ЦСКА (2:0). Евсеев сидел в технической зоне на стуле во время матча.
– Что в перерыве сказали игрокам? «Факел» продолжил играть смело.
– Перед первым таймом тоже говорил что‑то. Вас интересует только второй?
– Расскажите про оба.
– Что говорил в раздевалке, останется в раздевалке.
– За счет чего победили сегодня?
– Мы использовали свои моменты, соперник – нет. Перед нашим голом ЦСКА не забил стопроцентный момент. То, что мы планировали, мы сделали. Я доволен. Замены делали по графику. Все‑таки у нас не два состава. Сегодня мы играли с командой, которая выиграла Кубок. Затем игра с командой, которая выиграла чемпионат.
– Почему на стуле сегодня сидели во время матча?
– Мы же не в Медиалиге, чтобы про стул говорить. Были причины, почему он был. Это связано со здоровьем. Но не хочу об этом говорить.
– Максимов сегодня сделал дубль. Есть шанс, что он будет чаще играть?
– Есть. Такого Максимова я хочу видеть. Разозленного, в том числе на меня, – сказал тренер «Факела».
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А вы Антоше спасибо скажите. Помню его пекрасно еще по Факелу в зоне "центр" втордива. Вот там ему самое место было )
Вот то, что с Мастерного смахнули паутину и он аж полетел - это шок в некотором смысле
Мендель в защите - необходимость, которая была невероятно полезной. Как Бийол в защите ЦСКА в своё время
Иных мотивов для столь пассивно-агрессивных слов не вижу