Евсеев о том, что сидел на стуле с ЦСКА: «Мы же не в Медиалиге, чтобы про стул говорить. Это связано со здоровьем»

Вадим Евсеев сказал, что «Факел» воспользовался голевыми моментами в игре с ЦСКА.

В гостевом матче Фонбет Кубка России «Факел» обыграл ЦСКА (2:0). Евсеев сидел в технической зоне на стуле во время матча.

– Что в перерыве сказали игрокам? «Факел» продолжил играть смело.

– Перед первым таймом тоже говорил что‑то. Вас интересует только второй?

– Расскажите про оба.

– Что говорил в раздевалке, останется в раздевалке.

– За счет чего победили сегодня?

– Мы использовали свои моменты, соперник – нет. Перед нашим голом ЦСКА не забил стопроцентный момент. То, что мы планировали, мы сделали. Я доволен. Замены делали по графику. Все‑таки у нас не два состава. Сегодня мы играли с командой, которая выиграла Кубок. Затем игра с командой, которая выиграла чемпионат.

– Почему на стуле сегодня сидели во время матча?

– Мы же не в Медиалиге, чтобы про стул говорить. Были причины, почему он был. Это связано со здоровьем. Но не хочу об этом говорить.

– Максимов сегодня сделал дубль. Есть шанс, что он будет чаще играть?

– Есть. Такого Максимова я хочу видеть. Разозленного, в том числе на меня, – сказал тренер «Факела».

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