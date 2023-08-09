Евсеев о том, что сидел на стуле с ЦСКА: «Мы же не в Медиалиге, чтобы про стул говорить. Это связано со здоровьем»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вадим Евсеев Факел Максим Максимов Матч ТВ Футбол

Вадим Евсеев сказал, что «Факел» воспользовался голевыми моментами в игре с ЦСКА.

В гостевом матче Фонбет Кубка России «Факел» обыграл ЦСКА (2:0). Евсеев сидел в технической зоне на стуле во время матча.

– Что в перерыве сказали игрокам? «Факел» продолжил играть смело.

– Перед первым таймом тоже говорил что‑то. Вас интересует только второй?

– Расскажите про оба.

– Что говорил в раздевалке, останется в раздевалке.

– За счет чего победили сегодня?

– Мы использовали свои моменты, соперник – нет. Перед нашим голом ЦСКА не забил стопроцентный момент. То, что мы планировали, мы сделали. Я доволен. Замены делали по графику. Все‑таки у нас не два состава. Сегодня мы играли с командой, которая выиграла Кубок. Затем игра с командой, которая выиграла чемпионат.

– Почему на стуле сегодня сидели во время матча?

– Мы же не в Медиалиге, чтобы про стул говорить. Были причины, почему он был. Это связано со здоровьем. Но не хочу об этом говорить.

– Максимов сегодня сделал дубль. Есть шанс, что он будет чаще играть?

– Есть. Такого Максимова я хочу видеть. Разозленного, в том числе на меня, – сказал тренер «Факела».

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18 комментариев

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Здоровья!
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Регион-36
Ответ Злобный Конь
Ближайшая игра против "Зенита" вернёт с небес на землю.
А никто в небесах и не витает, хотя и в прошлом году у Зенита, что был посильнее нынешнего, смогли ничейку в чемпионате выцепить и в этом все возможно.
А вы Антоше спасибо скажите. Помню его пекрасно еще по Факелу в зоне "центр" втордива. Вот там ему самое место было )
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Shadow1882
Ренессанс Максимова? Это было бы сказкой, в которую пока тяжело поверить
Вот то, что с Мастерного смахнули паутину и он аж полетел - это шок в некотором смысле
Мендель в защите - необходимость, которая была невероятно полезной. Как Бийол в защите ЦСКА в своё время
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Amalfitano
Ответ 6tspey7tb5
Как много у нас жестких дядь тренеров. Люди смотрел или читают ваши интервью, неужели нельзя более в нормальной форме отвечать. Смотришь интервью в других лигах и прям завидно.
А в комментах у нас прям одни джентльмены. Тренеры, и публичные люди вообще, это срез общества. Считай зеркало. Тренеры наши злые? Так мы сами злые. Ты то тоже в негативном ключе высказался.
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bamboocha01
Ответ 6tspey7tb5
Но я же не зло написал. Просто сравнил их и наших. К нему, Карпину и Талалаеву корры ходят с опаской. А вот иностранные тренера даже после проигрыша пытаются быть более сообщительными.
К Карпину с опаской? Не видел такого, корры с матч тв вообще без проблем с ним общаются
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Чивоуштам бгг©
почему вы сидели на стуле ?? ведь я не молодой тренер, мне уже целых 46 лет !!!
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Аль Шинник
У Евсеева каждое следующее интервью хуже предыдущего. В конце концов он просто рыгнет на камеру и уйдет в раздевалку
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Shadow1882
Ответ Злобный Конь
Ближайшая игра против "Зенита" вернёт с небес на землю.
Какие-то агрессивные болельщики у Зенита нынче пошли, мда
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AuroraBorealis
Ответ Shadow1882
Какие-то агрессивные болельщики у Зенита нынче пошли, мда
Вы бы хоть в его профиль заглянули сначала…
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Shadow1882
Ответ AuroraBorealis
Вы бы хоть в его профиль заглянули сначала…
Мало ли, что в профиле. Человек чуть разве что кулачки за Зенит не держит, судя по комментарию)
Иных мотивов для столь пассивно-агрессивных слов не вижу
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Amalfitano
Ответ 6tspey7tb5
Но я же не зло написал. Просто сравнил их и наших. К нему, Карпину и Талалаеву корры ходят с опаской. А вот иностранные тренера даже после проигрыша пытаются быть более сообщительными.
Ну ты сравнил с негативной коннотацией. Это как если бы твоя жена/девушка сказала: "Почему наши мужчины не как итальянские? Галантные, подтянутые, красивые". Вроде бы просто сравнение. Но всем понятно в чью пользу это сравнение.
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6tspey7tb5
Ответ Amalfitano
Ну ты сравнил с негативной коннотацией. Это как если бы твоя жена/девушка сказала: "Почему наши мужчины не как итальянские? Галантные, подтянутые, красивые". Вроде бы просто сравнение. Но всем понятно в чью пользу это сравнение.
Так мужики тоже работают над собой. А тренеры нет)))))
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Amalfitano
Ответ 6tspey7tb5
Так мужики тоже работают над собой. А тренеры нет)))))
А ты знаешь всех мужиков и всех тренеров?
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6tspey7tb5
Ответ Amalfitano
А ты знаешь всех мужиков и всех тренеров?
А ты всех жён и подруг знаешь. Вроде взрослый человек, а продолжаешь долбить бессмысленную тему. Тебе нравится когда тренеры так жестко отвечают?
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