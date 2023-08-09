Кечинов о дебюте Рябчука за «Спартак»: «Сейчас разыграется – и появится второй Роберто Карлос, возможно. Денисов и Хлусевич не слабее»

Валерий Кечинов оценил дебют Олега Рябчука за «Спартак».

Защитник сборной Молдовы дебютировал за «Спартак» в матче Фонбет Кубка России против «Пари НН» (5:4), выйдя на замену на 57-й минуте.

«Пока сложно оценить дебют , но, на мой взгляд, наши футболисты – и – не слабее.

С другой стороны, можно понять: у человека первый матч, волнение. Возможно, сейчас разыграется – и появится второй Роберто Карлос. Хотелось бы в это верить», – сказал бывший игрок « ».

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