Кечинов о дебюте Рябчука за «Спартак»: «Сейчас разыграется – и появится второй Роберто Карлос, возможно. Денисов и Хлусевич не слабее»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роберто Карлос Валерий Кечинов Олег Рябчук Даниил Хлусевич Даниил Денисов Футбол

Валерий Кечинов оценил дебют Олега Рябчука за «Спартак».

Защитник сборной Молдовы дебютировал за «Спартак» в матче Фонбет Кубка России против «Пари НН» (5:4), выйдя на замену на 57-й минуте.

«Пока сложно оценить дебют Рябчука, но, на мой взгляд, наши футболисты – Денисов и Хлусевич – не слабее.

С другой стороны, можно понять: у человека первый матч, волнение. Возможно, сейчас разыграется – и появится второй Роберто Карлос. Хотелось бы в это верить», – сказал бывший игрок «Спартака».

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10 комментариев

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Георгий Кузьмин
Ответ DeGrig
Сплошь и рядом. Вы просто не смотрите на других.
ну из нынешнего состава Спартака - эти двое слабейшие - неоспоримый факт
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Георгий Кузьмин
Слабее Денисова и Хлусевича ещё надо поискать...
+2
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Алексей Иванов
Для первого матча вошёл просто отлично... немного освоиться парню и будет топ!!!
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-2
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lazna
Одного Месси уже вырастили, ага
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Пользователь Имени
Прям как в анекдоте...получается уже трое потенциальных Робертов Карлосов
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Uriy walmart
Второй Грановский
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MstAndreev
Призрак Грановского бродит по Тарасовке)
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DeGrig
Ответ Георгий Кузьмин
Слабее Денисова и Хлусевича ещё надо поискать...
Сплошь и рядом. Вы просто не смотрите на других.
+1
-1
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Mark Safa
Ответ Георгий Кузьмин
Слабее Денисова и Хлусевича ещё надо поискать...
Рассказов : А сейчас обидно было 😤
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