11 августа в Екатеринбурге состоится матч четвертого тура Чемпионата России по футболу. «Урал» в родных стенах на стадионе «Екатеринбург Арена» будет принимать гостей из столицы — московский «Спартак». Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Обе команды неплохо подготовились к новому сезону, показывают хорошую игру и результаты их в последних матчах тому доказательство. «Урал» демонстрирует хорошую игру в обороне, не пропуская в трех последних матчах, а «Спартак» показывает отличную игру в атаке, забивая в 6 играх кряду, причем только в двух последних матчах они наколотили 9 голов. Смогут ли екатеринбуржцы продолжить серию из сухих матчей, или же москвичи ее прервут и увеличат свою из 7 матчей с забитыми голами, мы узнаем в ближайшее время. Кроме того прервется чья-то серия из побед, у хозяев пока она состоит из 2 матчей, а у гостей из 6.

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Рекомендованная ставка: 1Х, Ф1 (1), ОЗ (да).

ФК «Урал»

В прошлом сезоне РПЛ «Урал» не показал своей лучшей игры и довольствовался лишь 11 местом в таблице. Хоть и задачу минимум по сохранению прописки они выполнили, но не смогли уверенно закрепиться в первой половине таблицы. В 30 турах они набрали лишь 36 баллов и от лидирующей пятерки отстали на 14 очков.

Екатеринбургский клуб в текущем году немного обновил свой игровой состав. Удалось подписать следующих игроков: Шеттине из «Браги», Аюпова из «Оренбурга», Кики из «Визелы», Дмитриева из ФК «Ленинградец», Щербицкого из БАТЭ. В аренду взяли бразильца Итало из «Санта-Клары». А ушли из команды: Подберезкин, Бавин, Максименко, Быковский, Баклов и ряд игроков были отданы в аренду другим клубам.

Сейчас у «Урала» есть и серьезные кадровые проблемы в составе. В предстоящей встрече не сыграют из-за травм: Газинский, Сиссе, Филипенко, Шатов, Щербицкий. А также под вопросом участие в матче лидера атак Бикфалви и Влута, которые лечатся от повреждений.

В новом сезоне Чемпионата России «уральцы» пока идут неплохо и делят 3 место в таблице с «Крылья Советов», набрав 7 очков в 3 турах. Всего 2 очка отставания от лидирующей двойки в лице «Спартака» и «Краснодара». А 1 пропущенный гол — лучший показатель в РПЛ, столько же пропустил только «Краснодар». В стартовом туре «уральцам» удалось обыграть ЦСКА (2:1), ведя в счете (2:0) до 62 минуты матча. Следом же безголевая ничья и скучный матч с «Пари НН» (0:0). А в последнем сыгранном туре удалось увезти 3 очка из Оренбурга, одолев одноименную команду (2:0), которая осталась в меньшинстве уже на 7 минуте матча после удаления Мансильи.

Последний свой матч из «уральцы» проводили в рамках Кубка России, где обыграли 8 августа «Ростов» (1:0). А победный гол записал на свой счет атакующий игрок Юшин, который в концовке первого тайма поразил сетку ворот соперника с передачи Ишкова. Благодаря этой победе уральский клуб сейчас в таблице группового кубкового этапа занимает 2 место.

Результаты «Урала» в 5 последних сыгранных матчах:

08.08.23 «Урал» — «Ростов» 1 :0;

— «Ростов» :0; 05.08.23 «Оренбург» — «Урал» 0: 2 ;

0: ; 29.07.23 «Урал» — «Пари НН» 0:0;

25.07.23 «Локомотив» Москва — «Урал» 2 :1;

— «Урал» :1; 22.07.23 «Урал» — ЦСКА 2:1.

Интересные статические факты «Урала»:

В активе команды 6 викторий в последних 9 сыгранных встречах и всего лишь 1 проигрыш;

В 6 сыгранных последних матчах в качестве хозяев они не проигрывали и в 5 матчах из них они забивали;

Уральская команда не пропускает в 3 последних поединках;

В 5 последних матчах в качестве хозяев екатеринбуржцы пропустили всего 1 гол;

В 3 последних играх екатеринбургской команды оба оппонента не забивают;

В 15 последних матчах ни разу не было забито 4 и более мяча за игру, а в 3 последних забивают не более двух;

Екатеринбуржцы забивают в 8 из 9 последних матчах.

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ФК «Спартак»

Московская команда в прошлом сезоне РПЛ показала неплохой результат и завоевала бронзовые медали чемпионата. Они имели неплохие шансы побороться и за чемпионство, но плохая концовка чемпионата лишила такой возможности, а в 5 последних турах РПЛ они набрали всего 5 очков. И по итогу от второго ЦСКА они отстали на 4 очка.

Команда Абаскаля перед стартом нового сезона смогла укрепить свой игровой состав. Из ЦСКА перешел в команду Хесус Медина, который привнес огромный вклад в прошлом сезоне своему клубу в успехах в чемпионате и кубковых играх. Из «Кадиса» пришел Тэо Бондонга, который удачно вписался в состав и уже на старте сезона отметился четырьмя результативными действиями (3 гола + 1 голевая передача). А из «Олимпиакоса» в стан команды перебрался неплохой защитник — Олег Рябчук.

А ушли из команды: Кофрие, Рыбусь, Оганесян и Шитов. И еще целый ряд игроков были отданы в аренду другим клубам.

В новом сезоне РПЛ москвичи стартовали прекрасно и сейчас лидируют в таблице с 9 очками в активе. Только «Спартаку» и «Краснодару» на текущий момент удалось набрать максимальное количество очков в трех турах. В последнем сыгранном 3 туре москвичам удалось в гостях разгромить казанский «Рубин» (4:1), а подопечные Абаскаля смотрелись в этой встрече очень прилично, и не было сомнений даже после пропущенного гола и счета (1:1), что они доведут матч до победного для себя счета.

Последнюю свою встречу «красно-белые» сыграли в рамках Кубка России, где обыграли в сумасшедше драматичном поединке «Пари НН» (5:4). Первый тайм закончился со счетом (3:1) в пользу москвичей и казалось, что команда спокойно и без нервоза завершит игру. Но что-то пошло не так во втором тайме и соперник за первые 10 минут перевернул ход игры, забив 3 мяча и счет стал уже (4:3) в пользу нижегородцев. Тут же Абаскаль среагировал на это и сделал 5 замен, выпустив основную обойму и новичка команды Рябчука. И замены сработали, сначала с передачи Промеса забивает Игнатов на 80 минуте, а потом и сам Промес забивает победный гол на 89 и приносит победу своей команде. И в кубке все идет хорошо у «Спартака», чистое 1 место в таблице и 6 очков в 2 турах.

Результаты «Спартака» в пяти последних сыгранных матчах:

18.07.23 «Спартак» Москва — «Пари НН» 5 :4;

— «Пари НН» :4; 05.08.23 «Рубин» — «Спартак» Москва 1: 4 ;

1: ; 31.07.23 «Спартак» Москва — «Балтика» 2 :1;

— «Балтика» :1; 27.07.23 «Краснодар» — «Спартак» Москва 1: 2 ;

1: ; 23.07.23 «Спартак» Москва — «Оренбург» 3:2.

Интересные статические факты «Спартака»:

В активе команды серия из 6 побед;

В 2 последних сыгранных матчах в качестве гостей были победы;

В 5 последних встречах «красно-белых» забивают обе команды;

В 5 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру обеими командами;

Москвичи забивают в 3 гостевых играх кряду.

«Урал» – «Спартак»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 41 встречу. Явное преимущество в них на стороне москвичей – 24 победы, при 9 поражениях. А 8 встреч закончились ничейным результатом. Екатеринбуржцы в среднем забивали в этих матчах 0,80 гола (33 забитых мяча), а москвичи 2,05 (84 мяча).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

04.04.23 «Урал» – «Спартак» Москва ( 2 :1).

– «Спартак» Москва ( :1). 14.03.23 «Спартак» Москва – «Урал» (1:1).

04.03.23 «Спартак» Москва – «Урал» (2:2).

06.08.22 «Урал» – «Спартак» Москва (0: 2 ).

(0: ). 07.05.22 «Урал» – «Спартак» Москва (1:3).

Уральская команда лишь 1 раз победила москвичей в 10 последних очных встречах и сделала это в последнем поединке в рамках Кубка России прошлого сезона. Стоит заметить, что в 3 последних матчах обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Урал» – «Спартак»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Урала» — 3.48;

Ничья — 3.58;

Победа «Спартака» — 2.10;

1X — 1.75;

X2 — 1.31;

Ф1 (1) — 1.37;

Ф1 (0) — 2.55;

Ф2 (0) — 1.53;

ТБ (2,5) — 1.81;

ТМ (2,5) — 2.04;

ТМ (3) — 1.60;

ИТБ1 (0,5) — 1.38;

ИТБ2 (0,5) — 1.17;

ОЗ (да) — 1.71;

ОЗ (нет) — 2.15.

Для «Спартака» уральская команда — очень непростой соперник, о чем и говорят результаты их последних 3 очных поединков, где 2 были ничейными, а последний закончился победой «Урала». Обе команды набрали в начале нового сезона приличный ход и являются сейчас претендентами на первую тройку по итогу турнира. Учитывая, что «Урал» играет на домашней арене, на которой они очень сильны и показывают всегда достойные результаты, отдам им предпочтение и думаю, что хотя бы 1 очко они наберут в этой встрече. Можно сделать ставку на 1Х за отличный коэффициент 1.75, или же подстраховаться и заключить пари с форой в 1 мяч (Ф1 (1)), за это дают кэф 1.37.

Голевой активности от команд не сбавлять. Три последних очных дуэли завершались голами с обеих сторон. Да и в своих последних сыгранных матчах команды достаточно результативны. Поэтому хорошей ставкой выглядит и ОЗ (да) за коэффициент 1.71.

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